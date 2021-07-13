Білосніжні пляжі і відпочинок за копійки: скільки коштує житло в Скадовську на піку літа

Курорт Скадовськ на березі Чорного моря - одна з морських локацій України, яка стрімко набуває популярності цього літа.

Поруч з курортним містом знаходяться "українські Мальдіви" - найбільший острів країни Джарилгач з білосніжними пляжами і дикою заповідною природою.

Скадовськ вже давно відомий як "дитячий курорт" завдяки пологому берегу і тихому морю. Але для туристів тут продовжують придумувати нові розваги. Наприклад, цього літа для відпочивальників заплановані екскурсії на кавунові поля. Також на курорті почали будівництво першого в світі майданчика для запуску повітряних зміїв, повідомляє місцевий сайт 05537.com.ua.

Скільки коштує відпочити на затишному чорноморському курорті - в матеріалі РБК-Україна.

За яким відпочинком їдуть до Скадовська: вартість житла на курорті

Сімейний курорт Скадовськ навіть історично називався "тиха пристань". Крім теплого моря в форматі "жаб'ятник", місто може похвалитися і необхідною інфраструктурою для відпочивальників: супермаркети, магазини, ринок, аквапарк.

Фото: Пляж у Скадовську (skadovsk-lazurnoe.ks.ua)

Для активної молоді є варіант вирушити зі Скадовська в Лазурне (в 20 кілометрах) - з більш глибоким морем і дискотеками. Або - в тихий рай з приголомшливою природою, на острів Джарилгач.

Бюджетні варіанти житла. Відпочити в центрі міста в 200 метрах від пляжу і в 50-100 метрах від двох супермаркетів можна за ціною від 120 гривень з людини в приватному секторі. При такому розміщенні душ з гарячою водою і туалет будуть на поверсі, готувати можна буде в загальній кухні. У номері зі зручностей - вентилятор, холодильник і телевізор. Для дітей у дворі - майданчик, для дорослих – мангал.

У готелі можна зупинитися за ціною від 400 гривень за добу за трьох осіб (зі спільною ванною), або за ціною від 900 гривень за двох за номер з кондиціонером і власним санвузлом. У разі такого розміщення можна розраховувати на сучасні меблі та ортопедичні матраци, а також на безкоштовне користування невеликим басейном на території готелю.

Фото: Територія готелю в Скадовську (booking.com)

Комфортний відпочинок в Скадовську. Найдорожчі варіанти розміщення - в готелях з усіма зручностями, хоча ціни на тлі інших українських курортів здаються помірними. Наприклад, в готелі "Адмірал" в 300 метрах від моря доба в двомісному номері зі сніданками обійдеться в 900 гривень. За цю суму можна отримати затишний номер з кондиціонером і санвузлом, басейн на території і включений сніданок.

У готелі "Адмірал Нельсон" в 100 метрах від набережної можна пожити за ціною від 1200 гривень на добу зі сніданком.

Готель "Затишний" з рестораном, відкритим басейном, сауною і фітнес-центром знаходиться в 1 кілометрі від центрального пляжу. Доба в двомісному номері обійдеться від 2000 гривень. У цю суму також включений сніданок.

Як дістатися на острів Джарилгач зі Скадовська

Відпочиваючи в Скадовську, багато хто прагне також побувати на острові Джарилгач. Це територія національного парку, тому забудови на ньому немає, зате є багато рідкісної флори і фауни. На острові ходять табунами майже ручні олені, кабани, а близько до пляжу плавають дельфіни.

Фото: Море на острові Джарилгач (wikipedia.org)

Купатися можна в морі з боку Скадовська - там мілкий теплий пляж зі спокійною водою для відпочинку з дітьми. З боку маяка - більш глибоке море з білосніжним дном і блакитною водою. Там же можна відпочивати на шезлонгах під навісами.

Стоянки в Скадовську для автомобілів туристів коштують 50 грн на день і 100 грн на добу. Зі Скадовська на острів Джарилгач можна потрапити на туристичному кораблі. Час в дорозі - близько 60 хвилин. Втім, такий варіант підходить для екскурсій: ціна становить 200 гривень в обидві сторони. Зворотний квиток можна використовувати і через кілька днів - якщо захочеться залишитися пожити на острові кілька днів.

Щоб перебратися на острів з наметами і запасом провіанту для сім'ї або компанії, зручніше орендувати катер, який обійдеться за ціною від 2 тисяч гривень.

Фото: Намети на острові Джарилгач (facebook.com/ostrovdzha)

На острові можна зупинитися в одному з двох кемпінгових містечок - за ціною від 3000 гривень за 7 днів з усім своїм туристичними приладдям. Але можна також орендувати намети на місці і навіть маленькі шале. Для відпочивальників облаштовані туалет, душ, кухня. Також біля причалу знаходиться одне з двох кафе - можна повноцінно харчуватися без самостійного готування. Інше кафе можна знайти біля маяка.

Нагадаємо, раніше ми писали, на який бюджет розраховувати, збираючись в Генічеськ цього літа.

Також ми писали, що путівки до Туреччини стали дешевшати після різкої хвилі подорожчання в червні.