Басейни, чани і спа-відпочинок: кращі ідеї для весняної відпустки в Карпатах

Провести травневі свята в Карпатах в цьому році запланували багато українців. Незважаючи на те, що цей період вважається "висовим сезоном", чимало комфортабельних готелів заповнюють останні вільні місця на перший тиждень травня.

Поєднати насолоду барвистими видами з захопливими екскурсіями та додатковими послугами можна в курортних спа-готелях з басейнами і хорошим харчуванням. При такому розміщенні туристи можуть заодно купатися і засмагати в оточенні мальовничих гір.

Ми зібрали кілька цікавих варіантів відпочинку, які чудово підійдуть для повного релаксу в Карпатах навесні.

Фото: Готель в Микуличині навесні (booking.com)

Басейн із підігрівом і спа

Село Татарів в Івано-Франківській області знаходиться всього в 12 км від курорту "Буковель". Тому при бажанні можна вирушити за розвагами і туди. Також можна вирушити на екскурсії – до найближчих водоспадів Женецький Гук (їхати 10 хвилин) і Пробій (20 хвилин).

В цілому селище Татарів вважається зручним місцем, з якого ведуть численні маршрути, і звідки легко добиратися в популярні локації регіону. У травні туристам особливо рекомендують вирушити в Долину нарцисів, яка знаходиться поруч з містом Хуст в Закарпатті.

Курортний готель "Коруна" у Татарові пропонує відпочинок майже під хмарами.

До послуг гостей відкритий басейн з підігрівом, фітнес-центр, сауна, тенісний корт і більярд. Для дітей є ігрова кімната.

Фото: Готель в Татарові (booking.com)

У ресторані на території подають страви гуцульської та європейської кухні, а в барі можна замовити різноманітні напої.

Вартість: 2410 гривень за ніч зі сніданком. Окремо можна замовити масаж - від 600 грн, спа-процедури – від 900 грн.

Вишуканий відпочинок в тиші гір

Просторий готель з великою територією в тихому місці в оточенні гір в селі Лісарня на Закарпатті знаходиться поблизу від популярних туристичних локацій. Наприклад, до селища Лумшори, відомого як бальнеологічний курорт з чанами з корисною сірководневою водою – 23 км, до Чинадієво з відомим замком - 20 км. Доїхати до Мукачева на машині можна за 25 хвилин.

Готель "Belle Royalle" 4 * пропонує гостям безкоштовну мінеральну воду, безкоштовний басейн і фітнес-центр. За додаткову плату можна отримати оздоровчі, медичні та косметичні процедури. У спа-центрі є парова лазня, гідромасажна ванна, сауна, два критих і відкритий басейн. Вода в басейни надходить з 1500-метрової свердловини.

Фото: Готель у Закарпатті (booking.com)

Гості можуть пограти в більярд і теніс, взяти напрокат велосипеди і вирушити на прогулянки в Карпати.

У ресторані готелю готують за меню страви української та європейської кухні, за запитом - особливі дієтичні страви. Гостям подають американський сніданок у великій їдальні або на садовій терасі.

На території знаходяться два бювети з мінеральними водами: "Поляна Квасова" та місцевою Лісарнянською водою.

Вартість: двомісний стандартний номер - 2000 гривень зі сніданком. Чан на 1 годину - 400 гривень.

Для любителів гірських річок і риболовлі

Одне з найпопулярніших карпатських місць - низькогірний кліматичний курорт Микуличин в Івано-Франківській області в долині річки Прут. Це село в оточенні гір розтягнулося на 44 км. Локація відома, перш за все, можливостями зеленого туризму - походи до вершин, велосипедні та кінні прогулянки, рафтинг, форелева риболовля, а також - місцевим пивом.

Фото: Відпочинок на березі річки Прут (booking.com)

У Микуличині можна відпочити в сімейному готелі "Клен" у 20 метрах від берега мальовничої річки Прут. У готелю є приватний пляж, а гостям пропонують відпочивати в шезлонгах з видом на карпатську природу. У теплу пору року гостям пропонують піші прогулянки і катання на квадроциклах – траси для них знаходяться в 50 метрах.

До найближчих важливих об'єктів - амбулаторії, аптеки, магазину, пивоварні – 300 метрів.

Сам готель оформлений в заміському стилі - котеджі виготовлені з дерева. У кожному номері є всі зручності. При готелі є сауна, чан, ресторан. Також родзинка готелю - басейн з імітацією проточної води на березі річки.

У ресторані готелю подають страви гуцульської та європейської кухні. Вранці можна замовити сніданок, а в барі готелю або на терасі, з якої відкривається вид на Карпати, подають різні напої.

Вартість: двомісний стандартний номер - 2340 гривень, сніданок – 100 гривень. Сауна - від 1000 гривень за 2 години, чани – від 1600 гривень.

Милуватися старовинним австрійським віадуком

Селище Ворохта в Івано-Франківській області - ще одна карпатська локація, відома гірськолижним курортом і маршрутом сходження на Говерлу. Вона знаходиться в 23 км від Буковеля і в 17 км від Яремче. Візитна картка Ворохти - залізничні арочні мости-віадуки, споруджені ще за часів Австро-Угорщини. Один з них не працює, але приваблює туристів як фотолокація для нестандартних фото.

Фото: Готель у Ворохті (booking.com)

Гірські пейзажі в цьому місці заворожують. Неподалік знаходиться озеро Несамовите. Крім пішохідних прогулянок, гостям пропонують велосипедні та кінні.

У Ворохті можна зупинитися в спортивно-оздоровчому комплексі "Хатки Руслани" – це дерев'яні котеджі з гуцульським колоритом.

На території можна засмагати і купатися у відкритому сезонному басейні з видом на гори і ліс. Для дітей облаштований ігровий майданчик. При готелі працюють ресторан і бар. У деяких номерах облаштовані тераса або балкон. У числі стандартних зручностей - телевізор з плоским екраном і власна ванна кімната.

Вартість: двомісний делюкс з видом на гори – 1800 гривень за дві ночі. Чотиримісний номер з ванною - 2800 за дві ночі.

Тераси з басейнами

Буковель - найвідоміший курорт Карпат в Івано-Франківській області, в якому зібрана велика кількість активних розваг для туристів і найбільша концентрація готелів і ресторанів. Взимку в це місце стікаються відпочивальники для катання на лижах, а в травні список дозвілля розширюється, але гірськолижні траси досі покриті великим шаром снігу і придатні для спусків.

У 5 хвилинах їзди від Буковеля в урочищі Подина побудований один найбільш незвичайних готелів в Карпатах - "Стара правда" в селі Поляниця.

На території комплексу зведені п'ять котеджів, працюють два ресторани, дві лазні, чотири джакузі, два відкритих басейни і дві лаунж-тераси. Всі номери і котеджі готелю оформлені в заміському стилі і обставлені дерев'яними меблями. При цьому в дизайні присутній лаконічний скандинавський стиль.

Фото: Готель в Буковелі (booking.com)

У ресторані готелю "Стара правда" подають страви української та європейської кухні. У внутрішньому дворі надають приладдя для барбекю.

Гості готелю зможуть розслабитися в паровій лазні і поплавати в невеликому басейні. Крім того, на території готелю можна скористатися столом для настільного тенісу, дитячим ігровим майданчиком і приміщенням для зберігання лиж.

Вартість номерів: напівлюкс – від 4900 грн за дві ночі для двох.

До слова, багато варіантів розміщення в популярних карпатських локаціях за даними сайтів бронювання готелів, вже заброньовані на 95 відсотків. При цьому спланувати відпочинок в комфортних умовах серед гір ще можливо.

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