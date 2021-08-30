Оксамитовий сезон у готелях з басейнами: на чорноморському курорті Грибівка пропонують величезні знижки на відпочинок

Номери на першій лінії біля моря обійдуться від 200 гривень на добу

Оксамитовий сезон на Чорному морі в Україні - відмінна ідея для любителів тихого сімейного відпочинку. Для вдалої відпустки досить вибрати відповідний курорт з комфортними умовами проживання.

Одна з найпопулярніших локацій для відпочинку восени – Грибівка в Одеській області. Завдяки великому вибору готелів і баз відпочинку з басейнами і харчуванням туристи можуть відчути себе у відпустці, як на зарубіжному курорті.

При цьому великою перевагою буде більш низька ціна на проживання - адже у вересні на морі можна розраховувати на знижки до 30-40% в порівнянні з липнем і серпнем.

Скільки коштує відпочинок на початку вересня в Грибівці і чи залишилися ще вільні номери в найпопулярніших готелях - в матеріалі.

Переваги курорту для відпочинку

Курортне селище Грибівка поблизу Затоки (в 30 км від Одеси) відоме широким піщаним пляжем (до 100 м), чистим теплим морем і добре розвиненою готельною інфраструктурою – ще з радянських часів тут збереглися пансіонати і бази відпочинку на великих територіях. Після реконструкції готелів та благоустрою ця особливість викликає асоціації із зарубіжними курортами.

Фото: Пляж Грибівки влітку (wikipedia.org)

Більшість варіантів розміщення в Грибівці - на першій лінії в готелях. При цьому легко знайти проживання з харчуванням "шведський стіл", басейнами і анімацією. У Грибівці ціни трохи нижчі, ніж на сусідніх курортах - через відсутність особливих розваг у селищі сюди їдуть переважно сім'ї з дітьми. Хоча на курорті є ресторани, кафе і магазини.

Найбюджетніший відпочинок в Грибівці

Оскільки приватний сектор в Грибівці знаходиться на відстані пари кілометрів від берегової лінії, знімати кімнати "у господарів" вибирає не так вже й багато відпочивальників. Тому ціни на таке розміщення у вересні радують великими знижками, про що згадується в приватних оголошеннях.

Наприклад, в 12 хвилинах пішки до моря в однокімнатному будиночку з душем, кондиціонером, пральною машиною і кухнею, сім'ї з 3 осіб пропонують оселитися за ціною 750 гривень на добу. У серпні таке ж розміщення коштувало 1200 гривень на добу.

Фото: Грибівку цінують за широкий піщаний пляж (facebook.com/Юлія Егер)

Але чимало також є варіантів зняти гостьовий будиночок або кімнату з кондиціонером і хорошими меблями на першій лінії за ціною 250-350 гривень з людини на добу.

А великий будинок для сім'ї на березі моря можна зняти за 3000 гривень на добу, добре обладнані апартаменти в скандинавському стилі поруч з пляжем на 4 осіб – за 1500 гривень на добу.

У той же час на базах відпочинку на першій лінії можна знайти бюджетні номери або будиночки без зручностей за найнижчими цінами – від 200 гривень з людини на добу.

Недорогі готелі з басейном

У Грибівці достатньо пропозицій провести відпочинок в готелях і пансіонатах з басейном на території, що дуже актуально при холодному морі і вітряній погоді у вересні.

Наприклад, у "Резиденції "Південна" з басейном на території тиждень на двох обійдеться в 11200 гривень в номері "делюкс".

Фото: Готель з басейном в Грибівці (booking.com)

У готелі "Софія" з басейном, садом і дитячим майданчиком тиждень в тримісному номері обійдеться в 7385 гривень.

У готелі "Аквамарин" покращений двомісний номер – в 7000 гривень.

Скільки коштує відпочинок в кращих готелях

У найпопулярніших готелях з басейнами Грибівки, за даними на сайті booking.com, на перші тижні вересня залишилися вільними всього кілька номерів.

Наприклад, в готелі "Золотий Бугаз" з відкритим і критим басейнами, рестораном і приватним пляжем на дати з 4 вересня можна зняти чотиримісний економ-номер за ціною від 7700 гривень за тиждень. Тиждень в апартаментах з двома спальнями обійдеться в 21000 гривень.

У готелі "SeaLoft" на березі моря з басейном дворівневі апартаменти на п'ятьох поверхах обійдуться в 22400 гривень за 7 ночей.

Готель "Чорне море Бугаз" має свій приватний пляж і басейн, ресторан і фітнес-центр. З 4 вересня в готелі можна оселитися в номері "делюкс" за 30800 гривень за тиждень. В цю суму включені сніданки.

Фото: На курорті великий вибір житла на березі моря (booking.com)

Зняти приватний будинок для великої компанії на окремій території на першій лінії біля моря виявиться дорожче. Наприклад, пожити тиждень в таун-хаусі можна за ціною 24500 гривень за 7 гостей, на віллі з садом – 58800 гривень за таку ж кількість людей.

До слова, пляжний сезон у Грибівці зазвичай триває до кінця вересня. Цього року представники турбізнесу сподіваються на довший період тепла восени і радять туристам не відмовлятися від відпустки в оксамитовий сезон.

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