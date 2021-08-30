ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оксамитовий сезон у готелях з басейнами: на чорноморському курорті Грибівка пропонують величезні знижки на відпочинок

Новость на русском →
Понеділок 30 серпня 2021 07:55
Оксамитовий сезон у готелях з басейнами: на чорноморському курорті Грибівка пропонують величезні знижки на відпочинок Фото: Відпочинок у Грибівці (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Номери на першій лінії біля моря обійдуться від 200 гривень на добу

Оксамитовий сезон на Чорному морі в Україні - відмінна ідея для любителів тихого сімейного відпочинку. Для вдалої відпустки досить вибрати відповідний курорт з комфортними умовами проживання.

Одна з найпопулярніших локацій для відпочинку восени – Грибівка в Одеській області. Завдяки великому вибору готелів і баз відпочинку з басейнами і харчуванням туристи можуть відчути себе у відпустці, як на зарубіжному курорті.

При цьому великою перевагою буде більш низька ціна на проживання - адже у вересні на морі можна розраховувати на знижки до 30-40% в порівнянні з липнем і серпнем.

Скільки коштує відпочинок на початку вересня в Грибівці і чи залишилися ще вільні номери в найпопулярніших готелях - в матеріалі.

Переваги курорту для відпочинку

Курортне селище Грибівка поблизу Затоки (в 30 км від Одеси) відоме широким піщаним пляжем (до 100 м), чистим теплим морем і добре розвиненою готельною інфраструктурою – ще з радянських часів тут збереглися пансіонати і бази відпочинку на великих територіях. Після реконструкції готелів та благоустрою ця особливість викликає асоціації із зарубіжними курортами.

Оксамитовий сезон у готелях з басейнами: на чорноморському курорті Грибівка пропонують величезні знижки на відпочинокФото: Пляж Грибівки влітку (wikipedia.org)

Більшість варіантів розміщення в Грибівці - на першій лінії в готелях. При цьому легко знайти проживання з харчуванням "шведський стіл", басейнами і анімацією. У Грибівці ціни трохи нижчі, ніж на сусідніх курортах - через відсутність особливих розваг у селищі сюди їдуть переважно сім'ї з дітьми. Хоча на курорті є ресторани, кафе і магазини.

Найбюджетніший відпочинок в Грибівці

Оскільки приватний сектор в Грибівці знаходиться на відстані пари кілометрів від берегової лінії, знімати кімнати "у господарів" вибирає не так вже й багато відпочивальників. Тому ціни на таке розміщення у вересні радують великими знижками, про що згадується в приватних оголошеннях.

Наприклад, в 12 хвилинах пішки до моря в однокімнатному будиночку з душем, кондиціонером, пральною машиною і кухнею, сім'ї з 3 осіб пропонують оселитися за ціною 750 гривень на добу. У серпні таке ж розміщення коштувало 1200 гривень на добу.

Оксамитовий сезон у готелях з басейнами: на чорноморському курорті Грибівка пропонують величезні знижки на відпочинокФото: Грибівку цінують за широкий піщаний пляж (facebook.com/Юлія Егер)

Але чимало також є варіантів зняти гостьовий будиночок або кімнату з кондиціонером і хорошими меблями на першій лінії за ціною 250-350 гривень з людини на добу.

А великий будинок для сім'ї на березі моря можна зняти за 3000 гривень на добу, добре обладнані апартаменти в скандинавському стилі поруч з пляжем на 4 осіб – за 1500 гривень на добу.

У той же час на базах відпочинку на першій лінії можна знайти бюджетні номери або будиночки без зручностей за найнижчими цінами – від 200 гривень з людини на добу.

Недорогі готелі з басейном

У Грибівці достатньо пропозицій провести відпочинок в готелях і пансіонатах з басейном на території, що дуже актуально при холодному морі і вітряній погоді у вересні.

Наприклад, у "Резиденції "Південна" з басейном на території тиждень на двох обійдеться в 11200 гривень в номері "делюкс".

Оксамитовий сезон у готелях з басейнами: на чорноморському курорті Грибівка пропонують величезні знижки на відпочинокФото: Готель з басейном в Грибівці (booking.com)

У готелі "Софія" з басейном, садом і дитячим майданчиком тиждень в тримісному номері обійдеться в 7385 гривень.

У готелі "Аквамарин" покращений двомісний номер – в 7000 гривень.

Скільки коштує відпочинок в кращих готелях

У найпопулярніших готелях з басейнами Грибівки, за даними на сайті booking.com, на перші тижні вересня залишилися вільними всього кілька номерів.

Наприклад, в готелі "Золотий Бугаз" з відкритим і критим басейнами, рестораном і приватним пляжем на дати з 4 вересня можна зняти чотиримісний економ-номер за ціною від 7700 гривень за тиждень. Тиждень в апартаментах з двома спальнями обійдеться в 21000 гривень.

У готелі "SeaLoft" на березі моря з басейном дворівневі апартаменти на п'ятьох поверхах обійдуться в 22400 гривень за 7 ночей.

Готель "Чорне море Бугаз" має свій приватний пляж і басейн, ресторан і фітнес-центр. З 4 вересня в готелі можна оселитися в номері "делюкс" за 30800 гривень за тиждень. В цю суму включені сніданки.

Оксамитовий сезон у готелях з басейнами: на чорноморському курорті Грибівка пропонують величезні знижки на відпочинокФото: На курорті великий вибір житла на березі моря (booking.com)

Зняти приватний будинок для великої компанії на окремій території на першій лінії біля моря виявиться дорожче. Наприклад, пожити тиждень в таун-хаусі можна за ціною 24500 гривень за 7 гостей, на віллі з садом – 58800 гривень за таку ж кількість людей.

До слова, пляжний сезон у Грибівці зазвичай триває до кінця вересня. Цього року представники турбізнесу сподіваються на довший період тепла восени і радять туристам не відмовлятися від відпустки в оксамитовий сезон.

Нагадаємо, ми писали, чому Україна вже незабаром може втратити курорти Азовського моря.

Також ми розповідали, чому туристи обирають іноземні курорти замість українських.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море Затока
Відпочинок в Україні
Точки зору
Валерія Мікульська
Кораблі, античні руїни та лиман: неймовірні локації Причорномор'я для ідеальної подорожі у вересні
Валерія Мікульська
Наталія Будянська
До чотирьох островів через всю Європу. Чим нас здивував унікальний скельний комплекс у Греції
Наталія Будянська
спеціально для РБК-Україна
Ганна Дубовська
Розчарування чи альтернатива морю: чи варто їхати на знамениті Голубі озера на Чернігівщині
Ганна Дубовська
Євген Смельчаков
Високі ціни, медузи та хайп. Чому Україна вже незабаром може втратити курорти Азовського моря
Євген Смельчаков
журналіст, туристичний експерт
Всі точки зору