Австрія виходить з локдауна. Коли знову можна буде їхати в країну туристам

В Австрії новий федеральний канцлер Карл Нехаммер оголосив про завершення локдауну.

Як повідомляє Schengenvisainfo.com, поїздки для туристів будуть знову можливі після 13 грудня 2021 року.

Австрія ввела повний локдаун 22 листопада, коли кількість щоденних випадків COVID-19 в країні перевищила 15 000. Одна готелі, ресторани, бари й культурні пам'ятки наразі закриті для туристів.

Також наголошується, що туристи не зможуть потрапити в більшість місць без сертифіката про вакцинацію або довідки про те, що турист перехворів COVID-19.

"Тесту на COVID-19 недостатньо". Які правила діятимуть в Австрії

Для тих, хто планує поїздку до Австрії після 13 грудня, треба враховувати, що для отримання дозволу на в'їзд вони як і раніше зобов'язані дотримуватися певних правил в'їзду.

Фото: Вогні нічного міста. Відень. Австрія (unsplash.com/anton)

Наразі в Австрії діють такі правила в'їзду для туристів:

Всі повинні надати результат тесту на COVID-19, довідку про вакцинацію або довідку про одужання. Ті, у кого немає свідоцтва про вакцинацію або одужання, повинні представити негативний результат ПЛР-тесту протягом 72 годин. Експрес-тести на антигени не приймаються.

У кого є діючий сертифікат про вакцинацію або одужання, не підлягають тестуванню. Проте у свідоцтві про вакцинацію повинно бути зазначено, що власник вакцини був імунізований однією з прийнятих вакцин протягом останніх дев'яти місяців.

Крім того, під час перебування в Австрії діє правило 2-G.

Це означає, що кожен, включаючи туристів, повинен надати доказ вакцинації або одужання для доступу до громадських місць і різних заходів.

"Для входу в будь-які приміщення, ресторани, бари, нічні клуби, розважальні центри, тренажерні зали, культурні установи, для використання канатних доріг, гірськолижних підйомників і для отримання послуг, пов'язаних з тілом (наприклад, перукарень), приймаються тільки докази вакцинації, перенесеної інфекції. Тесту на COVID-19 недостатньо", – пояснила австрійська влада.

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