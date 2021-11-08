Від Австрії до Таїланду. Куди сьогодні можна їхати українцям, щепленим вакциною CoronaVaс

Список країн, в які можна планувати подорож

Влітку 2021 року вакцина китайського виробництва CoronaVac стала першим широкодоступним в Україні препаратом, щеплення яким можна було отримати в Києві та інших містах. Багато хто йшов вакцинуватися, розраховуючи на швидкий дозвіл подорожувати в різні країни світу.

У червні Всесвітня організація здоров'я затвердила вакцину CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech для екстреного застосування. У ВООЗ заявили, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпеки і якості. Однак список країн, в які можуть їхати щеплені CoronaVac українці, влітку залишався досить обмеженим.

Згодом держави стали розширювати список дозволених вакцин, а деякі й зовсім скасували основні обмеження для в'їзду. Але багато країн досі не дозволяють в'їзд тим, хто пройшов повний курс вакцинації цим препаратом.

Куди зараз можна їхати українським туристам, щепленим CoronaVac - в матеріалі РБК-Україна.

"Наявність турів визначається попитом, а не вакцинацією" - експерт

Напрямки та країни, в які на сьогодні можна купити тури, визначається не вакцинацією, а природним попитом на ринку, вважає заступник гендиректора туристичної компанії "TEZ TOUR" Олександр Новіковський.

Фото: Вакцини CoronaVac стали широко використовувати в Україні з літа 2021 року (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Якщо попит за цими напрямками є, то пропозиції туроператори готуватимуть. Також індивідуальний турист зможе придбати певні послуги на свій розсуд. Чи вплине визнання вакцини CoronaVac країнами на збільшення турпотоку? Сумніваюся. До того ж вакцинованих туристів у нас все ще не так багато", — пояснює співрозмовник.

Він прогнозує, що коли Україна все ж буде виключена з "зеленого" списку ЄС, основні заплановані поїздки все ж не будуть скасовуватися.

"Якщо ви вакциновані однією з визнаних ЄС вакцин, то проблем з перетин кордону бути не повинно", - вважає Новіковський.

Куди можна їхати щепленим вакцинами CoronaVac туристам

Естонія

Країна визнає всі вакцини, які сьогодні використовуються в Україні. У тому числі - CoronaVac. На в'їзді потрібно пред'явити свідоцтво про повний курс вакцинації.

Фото: Вулиці Талліна, Естонія (unsplash.com/eryka-ragna)

Нідерланди

Країна визнає сертифікати вакцинації в застосунку "Дія", а також роздруковані сертифікати з порталу "Дія". При польоті повітряним транспортом потрібно заповнити декларацію про стан здоров'я і мати її при собі.

Австрія

Країна скасувала проходження самоізоляції вакцинованим туристам, у тому числі щепленим CoronaVac. З моменту введення другої дози вакцини має пройти не менше 14 днів.

Швейцарія

Ця країна також визнає COVID-сертифікати з вакцинацією Sinovac (CoronaVac).

Невакцинованим для в'їзду треба пред'явити негативний результат ПЛР-тесту (зроблений максимум за 72 години), або тесту на антиген (за 48 годин до в'їзду).

Угорщина

В країну можна їхати, пред'явивши свідоцтво про повний курс вакцинації, в тому числі вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech. Заміною вакцинації також може послужити результат негативного ПЛР-тесту.

Фото: Будапешт, Угорщина (unsplash.com/emma-fabbri)

Норвегія

Для в'їзду в країну підійде вакцинація препаратом CoronaVac. Країна приймає громадян тільки з сертифікатами про вакцинацію в додатку "Дія".

Швеція

Для в'їзду в країну підходять вакцини, затверджені Постановою (ЄС). CoronaVac також входить до переліку дозволених вакцин.

Фінляндія

Країна деякий час обмежувала в'їзд для українців під час пандемії. Тепер же для в'їзду можна пред'явити й сертифікат про повний курс вакцинації CoronaVac.

Іспанія

Раніше ця країна дозволила в'їзд туристам з України, якщо вони щеплені вакциною CoronaVac. А пізніше там і зовсім скасували вимогу пред'являти сертифікати про вакцинацію. Сьогодні поїхати в Іспанію з України можна навіть без ПЛР-тестів.

Фото: Острів Андрос, Греція (unsplash.com/despina-galani)

Греція

Це також одна з країн, куди можна їхати з вищевказаною вакциною.

Зверніть увагу. Необхідно також заповнення форми за 24 години до в'їзду. На пошту протягом доби має прийти підтвердження з QR-кодом. Воно вважається необхідним пропуском для в'їзду в країну.

Туреччина

Держава визнає всі вакцини, які сьогодні застосовуються в Україні.

Варто врахувати: перед в'їздом потрібно заповнення електронної форми за 72 години до прибуття. Далі генерується HES-код, який є пропуском при посадці на рейс.

Ізраїль

Країна оголосила про відкриття для повністю вакцинованих туристів з 1 листопада. Крім вакцинації (в тому числі підходить препарат CoronaVac), за 72 години до в'їзду в країну треба зробити ПЛР-тест і пред'явити його негативний результат.

Пасажири повинні за добу до посадки заповнити декларацію особи, що в'їжджає до Ізраїлю. По приїзду треба здати ПЛР тест ще раз (ціна - 80-100 ізраїльських шекелів). Потрібно перебувати в ізоляції до отримання негативного результату.

Фото: Єгипет (unsplash.com/spencer-davis)

Єгипет

Ще одна популярна серед українців країна, яка приймає вакцини CoronaVac.

Зверніть увагу: наявність COVID-сертифікату про вакцинацію на в'їзді в країну потрібно пред'явити в роздрукованому вигляді.

Втім, це не повний список країн, які приймають українських туристів, вакцинованих препаратом CoronaVac. Серед таких напрямків - Молдова, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Кіпр та інші.

Екзотичні країни, в яких можна планувати відпочинок взимку і які також визнають вакцину CoronaVac - Мальдіви, Сейшельські острови, португальський курортний острів Мадейра, Таїланд. У випадку з останньою країною - можна їхати насамперед на курортний острів Пхукет. Також країна поетапно відкриває для іноземних мандрівників все більше провінцій.

Важливо. Інформацію про правила в'їзду потрібно регулярно відстежувати, оскільки вимоги до туристів можуть змінитися.

Зазначимо, раніше ми писали, які країни приймають українських туристів - список регулярно оновлюється.