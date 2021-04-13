Авіа, тести, готелі: як змінилися ціни на подорожі за час пандемії

Подорожі під час пандемії істотно змінилися, і тепер практично всі поїздки за кордон проходять за зовсім іншими правилами. Одні країни все ще не відкриваються для туристів, а інші - вводять додаткові правила. Частина з них несе за собою додаткові витрати для туристів.

Багато експертів з туризму кажуть, що пандемія спровокувала зростання цін на подорожі, і тепер буде вигідно їздити тільки по путівках і груповими турами. До речі, самостійно організовані поїздки ніколи не були особливо бюджетними. Але чи справді індивідуальні поїздки значно подорожчали? РБК-Україна проаналізувало, наскільки та внаслідок чого подорожчали самостійні подорожі за останній рік.

Авіаквитки: дешево тільки до Туреччини

До того, поки пандемія не змусила країни закрити кордони й не "скувала" авіасполучення, українці встигли відчути принади європейських лоукостерів з доступними цінами на авіаперельоти. Завдяки їм кількість самостійних мандрівників в Україні зросла. Навіть студент міг дозволити собі вікенд у Європі: з'явилася можливість літати за 20 євро до Берліну, Будапешту або Кракова.

Але, крім Європи, завдяки таким дешевим рейсам ми змогли відкрити для себе такі країни, як Марокко. Переліт в обидва боки через Європу коштував від 85 євро.

Фото: До пандемії авіаквитки часто купували за півроку. Сьогодні ніхто не знає, яка країна може знову закрити кордони (pixabay.com)

Також відкрилися зручні стикування у європейських аеропортах при перельотах до Південної Америки та США. Збірний переліт лоукостер+регулярка через європейські хаби дозволив знизити собівартість перельотів за цими напрямками. Можна було через Іспанію або Португалію полетіти до Ріо за 300-400 євро, а до Нью-Йорку - за 250 євро.

Щоб потрапити в США під час епідемії COVID, не можна два тижні до перельоту відвідувати країни ЄС і шенгенської зони. Транзит в США через ЄС для всіх, крім громадян США, власників Green Card та деяких інших категорій пасажирів, закритий.

За цим напрямом тепер або прямі рейси з України через Туреччину на Turkish Airlines, у яких найдешевший переліт коштує від 600 євро, або через Доху – Qatar Airways. Виняток – зворотний переліт зі Штатів назад в Україну можливий з пересадкою в одному з європейських аеропортів. Перельоти в країни Південної Америки й тепер можна планувати через Європу, але щоразу треба уважно вивчати транзитні вимоги країни та авіакомпанії.

Ще один момент – до пандемії була звичною практика купувати недорогі акційні квитки, плануючи поїздки за півроку-рік. Тепер ніхто заздалегідь не знає, які країни будуть відкриті, а які, навпаки, посилять свої вимоги.

Доводиться купувати квитки спонтанно і швидко – максимум за місяць перед поїздкою. Якщо порівнювати ціни на акції, то у 2018 році я змогла злітати, купивши за три місяці квиток KLM до Сан-Франциско за 300 євро. Тепер найдешевший переліт у цьому напрямку по лютневій акції Turkish Airlines коштував 700 євро.

Фото: Щоб потрапити в США під час епідемії COVID, не можна два тижні до перельоту відвідувати країни ЄС та шенгенської зони (pixabay.com)

І все ж позитивним моментом року пандемії стало збільшення кількості рейсів до Туреччини. І в цьому сезоні триває експансія турецьких авіаперевізників на наш ринок. Плюс - українські лоукостери та чартери створюють один одному конкуренцію – ціни на цей напрямок тільки тішать тих, хто хоче побачити різноманітну Туреччину чи планує транзит через цю країну.

ПЛР-тести – безпека чи спосіб заробітку?

Нова стаття витрат – ПЛР-тести, які вимагають практично у всіх країнах, відкритих для українських мандрівників. Виняток становлять такі країни: Танзанія, Мексика, Албанія, Домініканська республіка, Коста-Ріка і Північна Македонія, які на цю мить не вимагають тести від прилітаючих туристів. Але і цього мало: відкрилися Кіпр та Грузія. Там, крім тесту за 72 години до відльоту, вимагають здавати тести по прильоту – ціна від 30 євро за тест, в Еміратах – безкоштовно.

Крім того, з 23 березня ПЛР-тести потрібно здавати при в'їзді в Україну, причому не тільки іноземним громадянам, але всім українцям, які повертаються з-за кордону. Тобто вже два-три ПЛР-тести по 20-30 євро за кожен. Припустимо, на відпочинок в Грузії летить сім'я з трьох осіб – за тести додатково до основних затрат на поїздку доведеться викласти близько 270 євро.

Тести для транзиту – ще одна цікава стаття витрат. Наприклад, турецькі авіалінії не вимагають довідку для перельоту транзитом через Стамбул, а транзит через аеропорти ОАЕ неможливий без ПЛР-тесту.

Фото: Ще одна стаття витрат під час пандемії - ПЛР-тести для транзиту і на в'їзд до країни (Getty Images)

Для тих, хто планує перетинати Нідерланди транзитом в інші країни, потрібно здати тест за 72 години до поїздки. Навіть якщо ви летите в країну, де не потрібен ПЛР-тест, потрібно заздалегідь ознайомитися з правилами транзитного аеропорту та авіакомпанії.

Також ПЛР-тести потрібні "на виїзд" з країни. Їх вимагають у деяких африканських і азіатських країнах: без тесту не пропустять в термінал аеропорту, хоча авіакомпанія може і не вимагати тест для посадки в літак. В Азії це Непал, Узбекистан і Пакистан, де вимагають ПЛР тести на виїзд.

Наприклад, у Непалі тест коштує 20$, але його можна пред'явити на українському кордоні й не здавати таким чином тест вдома. Але цінник на тести в африканських країнах зовсім інший – в Кот-д'Івуарі тест на виїзд коштує вже 60 Євро. Виходить зовсім небюджетна історія.

Але давайте подивимося на проблему ПЛР-тестів "на виїзд" і "після прильоту" трохи з іншої точки зору. Якщо, не дай бог, тест буде хибнопозитивний, чим це загрожує мандрівникові?

Фото: Витрати можуть обчислюватися навіть сотнями тисяч євро, якщо турист оплачує витрати на лікування за кордоном (Gettty Images)

Застрягши в чужій країні на карантині, доведеться оплачувати витрати на лікування та проживання, купувати новий квиток додому, а це вже зовсім інший рівень витрат, який може йти на сотні й тисячі євро, як це було у туристів, застряглих через позитивні результати тесту на Мальдівах.

Страховка – нові вимоги та популярні поліси

Страхування життя і здоров'я у подорожі – це стаття витрат, яка й раніше входила до бюджету подорожі. Але тепер до неї варто ставитися більш серйозно і закладати додаткові ризики. Наприклад, страхування від невиїзду. Це не зовсім новий вид страхових полісів: він з'явився досить давно.

Але тепер до нього додалася ще одна опція: компенсація витрат на турпутівку або відшкодування авіаквитків та сплаченого готелю, у разі якщо турист захворів на COVID-19 або вірус був виявлений під час здачі ПЛР-тесту. Вартість такого поліса в середньому становить 5% від вартості туру або від страхової суми, яку вкаже самостійний турист.

До страхової суми включають вартість квитків, сплаченого готелю, оренди авто – все, що можна підтвердити документами, якщо доведеться подавати на відшкодування при настанні страхового випадку.

Така страховка не обов'язкова і купується на розсуд мандрівника, але за останній рік на неї істотно зріс попит. Туристи бояться втратити вкладені в подорож гроші, якщо захворіють або отримають позитивний результат тесту на COVID-19.

Фото: Ціна за розширену страховку з COVID-покриттям для тижневої поїздки до Туреччини - близько 315 грн (booking.com)

Медичне страхування з опцією покриття лікування COVID-19 багато країн вже включили в список обов'язкових вимог до прибуваючих мандрівників. І навіть якщо немає офіційної вимоги в країні слідування, то в інтересах мандрівника - мати такий страховий поліс на руках.

Вартість розширеної страховки з COVID-покриттям для тижневої поїздки в Туреччину коштує близько 315 грн – не та сума, на якій варто було б економити. Взагалі економія на страховці може обернутися серйозними витратами у форс-мажорній ситуації.

Наприклад, як було у туристів, які полетіли на Мальдіви або на Кубу й опинилися на самоізоляції після здачі ПЛР-тестів і отримання позитивних результатів. І хоча страхова покриває не всі страхові випадки, з позитивним результатом тесту є шанси отримати відшкодування непередбачуваних витрат на перебування в самоізоляції.

Готелі – ціни впали чи виросли?

Багато В чому це залежить від місця розташування готелю та від пори року. Вартість готелів навіть у період пандемії залежить від сезону і попиту. У тій же Туреччині в серпні й вересні ціни були вищі, ніж на початку липня 2020-го, коли тільки відкрилося авіасполучення і перші туристи полетіли на відпочинок.

На відміну від Туреччини, вартість проживання в українських готелях на чорноморському узбережжі в липні 2020 року була часто не на користь того, щоб вибрати відпочинок в Україні. А з появою недорогих рейсів до Даламану багато самостійних мандрівників задумалися над тим, а чи варто платити більше на своїх морях.

Я порівнювала ціни у приватних готелях на Арабатської Стрілки з аналогічними типами проживання. Наприклад, у Фетхіє і Бодрумі (це не all-inclusive – готелі на базі сніданків). Туреччина вигравала за ціною та рівнем сервісу.

Фото: Відпочинок у Херсонській області може обійтися значно дорожче за поїздку до Туреччини (booking.com)

Мій особистий приклад: станом на початок липня ціна у готелях Генічеської Гірки в Херсонській області – 60 євро зі сніданком на добу за двох. А в Каші, Олюденізі на Лікійському узбережжі - 25-35 євро. Вибір припав на Туреччину, тому що до турецьких цін і сервісу додалися історичні, природні пам'ятки та чисте блакитне море.

Як буде в цьому сезоні – побачимо. Принаймні до закінчення пандемії не варто сподіватися на те, що ми позбавимося статті витрат – ПЛР-тестування. Схоже, що вони з нами надовго.

Вартість перельотів будуть залежати про конкуренції на ринках: чим більше авіакомпаній буде освоювати ті або інші напрямки, тим нижчими будуть ціни. А це багато в чому залежить від кількості нових країн, готових до потоку туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть влітку українські курорти дорожчими за зарубіжні.

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