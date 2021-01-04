В атмосфері свята: скільки коштують розваги на головних зимових локаціях Києва

Фото: Біля головної ялинки країни на Софійській площі (РБК-Україна/Віталій Носач)

Путівник основними місцями для прогулянок та катання на ковзнах у столиці

Новий рік минув, але попереду ще різдвяні свята: хороший привід прогулятися столицею, якщо на свята ви залишилися вдома. Святковий Київ цього року надзвичайно барвистий.

По місту облаштовано сім великих новорічно-різдвяних локацій. Вони різні за тематикою оформлення, форматом, цінами на розваги, їжу та напої, тривалістю функціонування. Деякі з них працюватимуть аж до березня.

Розповімо про головні зимові локації столиці та те, які ціни на фудкортах та атракціонах пропонуються гостям.

"Чарівний ліс" на Софійській площі

Цього року ялиночка на Софійській площі двічі опинилася в епіцентрі народного обурення: вперше – коли громадськості та церкві не сподобався капелюх на її верхівці, а вдруге – коли під час урочистого відкриття 19 грудня над головами людей сталося займання.

Проте головне новорічне дерево України, увінчане різдвяною зіркою, посіло почесне 7-ме місце в європейському рейтингу "Найкрасивіших новорічних ялинок у Європі".

А "чарівний" капелюх, який з верхівки 30-метрової штучної ялинки перемістився на землю, став надзвичайно популярною фотолокацією. Любителі пофотографуватися будуть тут приємно вражені й кількістю цікавих фотозон, одна з яких навіть обладнана пристроєм, який видуває штучний сніг.

Фото: Новорічна локація "Чарівний ліс" на Софійській площі (Ганна Дубовська)

Навколо гігантського пня, на якому стоїть ялинка, на малят чекають товариські гноми, ельфи та інші лісові мешканці, а подекуди навіть "ростуть" велетенські гриби. Дітлахи особливо в захваті від сходинок на пні, які ведуть до таємничих дверцят.

Іграшки на ялинці витримані в лісовій тематиці: шишки, грибочки, білочки, пташки, жолуді тощо.

Локація доповнена атракціонами: "Венеційська карусель" (100 грн), "Вежа" (50 грн) та електрогойдалками для найменших (20 грн). Площею можна покататися на невеличкому паровозику. Діти також мають можливість поспілкуватися з голографічним Святим Миколаєм.

Відео: Новорічна ялинка на Софійській площі в Києві (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Хоча від величезного фуд-корту, який у попередні роки облаштовували між Софійською та Михайлівською плодами, відмовилися через карантин, навколо ялинки є кіоски с їжею, напоями та сувенірами.

Ціни на їжу та напої наступні: хот-дог – 70 грн, великий французький млинець з начинкою – від 120 грн, солодкі вафлі "Bubble Waffle" – 120 грн, глінтвейн – 70 грн за 260-мілілітрову склянку та 90 грн - за 370-мілілітрову.

Локація на Софійській площі працюватиме до середини січня.

"Петриківка" на Контрактовій площі

На Контрактовій площі цього року встановлені дві ялинки: одна з них традиційна, з різдвяною зіркою на верхівці, прикрашена тарілками, розписаними петриківкою та червоними яблуками, вона дуже душевна та затишна.

А друга – яскрава, увінчана клоуном і крутиться. Друга ялинка – це атракціон, карусель, прокатитися на якій в одній з ялинкових іграшок коштує 150 грн. Недешево, зате яскраво!

Під оглядовим колесом (одне коло на ньому коштує 100 грн.) цього року залили досить простору ковзанку. На ній можна покататися навіть безкоштовно, просто треба мати власні ковзани та прийти на неї в будній день до 14:00. Катання безлімітне.

Фото: Новорічна локація на Контрактовій площі (Ганна Дубовська)

Якщо своїх ковзанів немає, квиток коштуватиме від 130 до 170 грн, залежно від того, будній це день, вихідний або святковий. За 200 грн можна замовити послугу інструктора.

Фото: Новорічні розваги на Подолі в Києві (Ганна Дубовська)

Гірка для тюбінгу обійдеться вам у 50 грн за один спуск. Вигідно брати відразу п’ять спусків, тоді спуск коштуватиме 26 грн. Серед фотозон виділяється тунель з лампочок, у якому виникає відчуття, наче ти раптом потрапив на космічний корабель.

Ціни на напої та їжу: глінтвейн – 70 грн за 260-мілілітрову склянку та 90 грн за 370-мілілітрову, великий льодяник – 40 грн, бургер – від 150 грн, кюртош калач – від 85 грн, хачапурі несолодкі – від 70 грн, хачапурі солодкі – по 50 грн, кубдарі – 90 грн, еспресо – 20 грн.

Локація на Контрактовій площі працюватиме до середини січня.

Відео: Контрактова площа: ялинка, ковзанка, їжа (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

"Кришталевий палац" біля Арки та на мосту через Володимирський узвіз

Ця локація привабить вас яскравою аркою входу з боку Європейської площі, чарівною ілюмінацією на Пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз ("мосту Кличка"), гігантськими зірками та полем світлячків на Володимирській гірці поруч із мостом.

Тематику "Кришталевого палацу" підтримують прикраси холодних кольорів у вигляді крижинок і кристалів.

Кіосків з їжею на біля Арки небагато, акцент зроблено на напої. Ціни такі: еспресо – від 15 грн, чай (350 мл) – 30 грн, глінтвейн – 70 грн. за 260-мілілітрову склянку та 90 грн. за 370-мілілітрову, хот-дог – 49 грн.

Фото: "Кришталевий палац" біля Арки дружби народів (Ганна Дубовська)

Скромна, але симпатична традиційна ялинка тут стоїть посеред ковзанки доволі скромного розміру. Квиток на ковзанку коштує 200 грн, персональний інструктор обійдеться у 200 грн, а скористатися камерою схову можна за 50 грн.

Один спуск з гірки та вихід на оглядовий майданчик коштуватиме 70 грн, 5 спусків обійдуться у 130 грн.

Але зважайте на температуру повітря, оскільки 31 грудня, коли на вулиці трималась незимова погода з температурою +9, гірка не працювала, ковзанка була схожа на велику калюжу і теж була зачинена.

Фото: Пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз теж прикрасили (Ганна Дубовська)

Локація працюватиме до середини січня.

"Миколай приймає друзів" біля Офісу президента України

Під Офісом Президента другий рік поспіль теж влаштовують святковий ярмарок.

Через карантин і тут відмовилися від фуд-корту, але в кіосках можна придбати їжу та напої: кава - від 30 грн, чай - 35 грн, глінтвейн – від 75 до 95 грн, штоллен - 40 грн, шматок "Медовика" або "Наполеона" - 80 грн, бургер - 130 грн.

Ковзанка тут безкоштовна, включно з прокатом ковзанів, є камера схову. Але радити цю ковзанку я не стану, оскільки тут можна зіпсувати собі святковий настрій стоянням у гігантській черзі з охочих покататися безкоштовно. Карусель безкоштовна, на неї черга теж чималенька.

На локації облаштовано резиденцію Святого Миколая, де діти та дорослі можуть написати йому листа та сфотографуватися.

Локація працює впровдовж усього періоду новорічних свят.

"Містечко зимових розваг" біля палацу "Україна"

Ця зимова локація вирізняється дуже стильним святковим оформленням та досить високими цінами. Ялинка витримана в музичній тематиці, прикрашена іграшками у вигляді музичних інструментів та нот.

При вході відвідувачів зустрічають аніматори в костюмах звірят. Крім того, що тут є гарні фотозони, саме містечко дуже фотогенічне, тож яскравих світлин звідси буде море.

Дітлахи можуть відвідати резиденцію Святого Миколая за 250 грн. У цю ціну входить гарний солодкий подарунок і фото з самим Святим Миколаєм. Він, до речі, дуже артистичний, від справжнього не відрізниш, тож малята йому вірять і розповідають про свої мрії. Допомагають святому дівчата-янголи.

Відео: "Містечко зимових розваг" біля палацу "Україна" (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Ковзанка тут невелика, у будні дні покататися можна за 170 грн, а у вихідні та на свята - за 295 грн. Але катання тут не безлімітне, сеанс триває одну годину. Тюбінгова гірка коштує 75 грн за три спуски та 100 грн за п'ять спусків.

Хоча класичного фуд-корту ви тут не знайдете, по території містечка розставлені лавки, на яких можна перекусити, купивши поїсти-попити в кіосках: еспресо – 50 грн, глінтвейн – 75 – 95 грн, рол з качкою по-пекінськи – 165 грн, рис з куркою – 155 грн, порція чуррос – від 90 грн за порцію, фреш – 100 грн, кубдарі – 120 грн. Є теплий бар у приміщенні.

Якщо вам такі ціни на їжу видаються високими, можна набагато дешевше, але не менш смачно попоїсти, купивши їжу та напої біля метро, яке розташоване зовсім неподалік.

"Містечко зимових розваг" працюватиме до 28 лютого. Але якщо ви хочете застати й Святого Миколая, поспішіть: його резиденція тут працюватиме тільки до 17 січня.

Зимове містечко на проспекті Науки

Ця зимова локація запрошує відвідувачів другий рік поспіль. Вона відкрилась найпершою – ще 30 листопада.

На площі, де восени працювали світло-музичні фонтани, облаштували великий ярмарок. Накупивши їжі та напоїв, можна посидіти на лавках під навісом навпроти стіни заводу, на якій у вечірні години транслюється мапінг-шоу, або в амфітеатрі, у центрі якого залили ковзанку з ялинкою посередині.

Ялинка тут посеред ковзанки є її повноцінною функціональною частиною: вона - з тунелем, тобто під час катання можна проїжджати крізь ялинку та робити цікаві фото. Цього року по периметру ковзанки розміщені екрани з теплим світлом, які забезпечують гарне освітлення обличчя, тож видно того, хто селфиться, і саму ялинку на задньому фоні.

Фото: Головна ялинка країни на Софійській площі (РБК-Україна/Віталій Носач)

У будні дні квиток на ковзанку коштує від 130 грн, у вихідні та свята – від 160 грн, пенсіонери у будні з 12:00 до 16:00 можуть покататися всього лише за 10 грн. Катання безлімітне. Послуги інструктора – 200 грн.

Камери схову та місце для перевдягання знаходяться в теплому павільйоні. Цього року біля ковзанки облаштовано великий прямокутний бар, який працює як для відвідувачів ковзанки, так і для тих, хто відпочиває без ковзанів.

Локація працюватиме до 8 березня.

"Зимова країна на ВДНГ"

На ВДНГ в Києві працює справжній парк новорічних розваг.

Вхід прикрашений дуже урочисто й відразу налаштовує на святковий настрій. Ялинка стильна, у біло-червоних кольорах. Ковзанка тут велика, площею майже 2 000 метрів квадратних, квиток коштує 150 грн, катання безлімітне. При ковзанці є трибуни для відпочинку та споглядання.

Неподалік ковзанки розміщено тюбінгові гірки, найдешевші серед усіх новорічних локацій Києва. Один спуск коштує 30 грн, а п'ять спусків обійдуться у 100 грн. Гірки - двох розмірів: вищі та одна нижча.

Маленькі відвідувачі парку будуть у захваті від Резиденції Санти та від "Фабрики мрій", квитки туди коштують по 220 грн. Новорічні квести, виступи резидентів "Підпільного стендапу" і сферичний кінотеатр – це "Телепорт 360".

У тому ж павільйоні є кафе. "Фабрика атракціонів" запропонує розваги на будь-який смак і вік: від простих каруселей для малюків до екстриму для дорослих. Ціни стартують від 80 грн.

Відео: "Зимова країна на ВДНГ" (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Для тих, хто хоче не просто розважитися, а й дізнатися щось нове, працюють виставки "Динозаври морських глибин" (від 180 грн) та "Всесвіт тіла: усередині тварин" (від 350 грн).

"Зимова країна" - єдина святкова локація Києва, де представлено повноцінний фудкорт зі столиками та стійками, деякі стійки теплі, з вогнищем посередині.

Ціни на каву стартують від 15 грн, глінтвейн – від 75 грн, шашлик – від 60 грн за 100 грамів, хот-доги – від 50 грн, шаурма – від 80 грн. Є кіоски з різноманітними сувенірами та смачними наливками. Якщо ж ви захочете поїсти в теплі, заходьте до ресторанчика неподалік.

Ця локація працюватиме до 14 березня.

Яке місце для прогулянки обрати?

Якщо підсумувати, то найбільшим та найрізноманітнішим зимовим містечком є "Зимова країна на ВДНГ", та й ціни там цілком доступні. Найстильніше, хоча й досить скромних розмірів і дороге - "Містечко зимових розваг" біля палацу "Україна".

Хороша ковзанка з новенькими ковзанами – на проспекті Науки, а безкоштовно можна покататися на своїх ковзанах у першій половині дня на Контрактовій. Абсолютно безкоштовні ковзанка та карусель – біля Офісу Президента, але через це там і черги надзвичайні.

Власне, кожна новорічна локація Києва заслуговує бути побаченою.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі місця для подорожей з дітьми взимку під час карантину.

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