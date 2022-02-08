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Антиген-тести та вакцини. У ЄС запропонували зміни до COVID-сертифікатів

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Вівторок 08 лютого 2022 17:45
Антиген-тести та вакцини. У ЄС запропонували зміни до COVID-сертифікатів Фото: Європейська комісія планує внести кілька змін до цифрового COVID-сертифікату ЄС (unsplash.com/francois-genon)
Автор: Катерина Гончарова

Єврокомісія пропонує кілька нововведень у цифровому документі для подорожей під час пандемії

Європейська комісія планує внести кілька змін до цифрового COVID-сертифікату ЄС, оскільки ідеї створення документа вже майже рік, і документ потребує змін. Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.

У пропозиції Комісія ЄС рекомендувала внести деякі поправки до Регламенту про видачу та використання сертифіката COVID. Окрім того, запропонували, щоб документ діяв ще один рік.

"Європейська комісія пропонує продовжити цифровий сертифікат ЄС на COVID-19 на рік, до 30 червня 2023 року. Сьогодні Комісія приймає пропозицію, щоб переконатися, що Європейський парламент та Рада можуть своєчасно завершити законодавчі процедури до ухвалення поточного Регламенту, термін якого спливає", — зазначається у пресрелізі Єврокомісії.

Там же перелічені наступні зміни, які мають бути внесені до Регламенту, щоб краще адаптувати документ до розвитку епідеміологічної ситуації:

У зв'язку з високим попитом на тестування, включити тести на антигени, що проводяться в лабораторіях, до тестів, на підставі яких можуть бути видані COVID-сертифікати;

Переконайтеся, що сертифікати включають правильну кількість доз вакцини проти COVID-19, навіть якщо громадянин отримав дози в різних державах-членах ЄС;
Забезпечити видачу сертифіката тим, хто бере участь у випробуваннях нових вакцин проти COVID-19 з метою заохочення подальшої розробки таких препаратів.

Водночас у Єврокомісії наголосили, що використання цифрових сертифікатів "для внутрішніх цілей залишається відкритим питанням", яке мають вирішувати держави-члени на своїй власній території.

Антиген-тести та вакцини. У ЄС запропонували зміни до COVID-сертифікатівФото: У Єврокомісії також закликали держави-члени погодити термін дії сертифікатів, які використовуються для внутрішніх цілей, з терміном дії, встановленим для подорожей на рівні ЄС (unsplash.com/guillaume-perigois)

Там наголосили, що Положення про сертифікат не наказує і не перешкоджає використанню документа для таких цілей.

У Єврокомісії також закликали держави-члени погодити термін дії сертифікатів, які використовуються для внутрішніх цілей, з терміном дії, встановленим для подорожей на рівні ЄС.

Щоб зміни були введені до 30 червня цього року, коли спливає термін дії Положення про сертифікат, Комісія закликала парламент та Раду ЄС прийняти пропозицію якнайшвидше.

У Єврокомісії планують опублікувати другий звіт про Регламент ЄС про цифрові сертифікати COVID до кінця наступного місяця. Перший звіт було опубліковано у жовтні 2021 року.

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