В Анталію масово полетіли туристи: скільки коштує відпочинок на курортах країни навесні

На морському узбережжі Туреччини почався пляжний сезон. На минулих вихідних аеропорт Анталії прийняв рекордну кількість туристів після зими, повідомляє видання Turizmgunlugu.

Тільки в суботу, 10 квітня, в Анталію прилетіли 15 тисяч туристів на 75 літаках з різних країн. Серед них в цей день прибули і два літаки з 378 українцями на борту.

Незважаючи на те, що туристи почали активно прибувати на морські курорти, в туристичному секторі Туреччини все ж побоюються за турпотоки в майбутньому. Поки зростання захворюваності на коронавірус у країні зростає, ціни на відпочинок залишаються рекордно низькими.

В умовах конкуренції за туристів

Туреччині в цьому сезоні доведеться конкурувати за туристів з Європи, які вже переорієнтувалися на відкриті для них напрямки.

"Вперше за кілька місяців на цих вихідних літаки почали приземлятися на Родосі, Криті, Дубровнику, а два дні тому 55 літаків приземлилися на Майорці з Німеччини. Тому Анталія буде жорстко конкурувати з іншими середземноморськими напрямками", - цитує видання слова генерального менеджера NBK Touristic Реджепа Явуза.

Фото: Пляж на Анталійському узбережжі (pixabay.com)

Туристичний експерт зазначив, що вже на великодні свята 4 квітня багато туристів вирушили на Майорку, наприклад, з Німеччини. В результаті Майорка прийняла більше туристів, ніж Анталія. Втім, відпочинок для європейців виявився не таким комфортним, як у Туреччині.

"Але відпустка з різними обмеженнями не порадувала відпочивальників. Це могло порадувати тільки іспанців. Цю ж картину будемо спостерігати в квітні і травні, яку можна назвати передсезонною", - попередив турецький експерт.

Він додав, що повноцінний туристичний сезон в цих країнах, можливо, буде перенесений на середину червня.

"Туреччина в Німеччині оголошена країною високої небезпеки (за рівнем захворюваності на COVID - ред.). Це призвело до розгубленості в туристичному секторі Туреччини. Не можна ігнорувати і те, що Росія і Великобританія також можуть скоро прийняти аналогічні рішення", - припустив експерт.

Фото: Готель в Аланії (booking.com)

Втім, в курортній країні сподіваються, що літній туристичний сезон 2021 року можна буде продовжити до кінця осені. Передбачається, що до цього часу в Європі буде досить вакцинованих туристів, щоб вони вільно і без побоювань вирушали на курорти Туреччини. Очікується, що приїдуть сотні тисяч туристів, які поки не можуть подорожувати через відсутність доступу до вакцинації.

До речі, з України в Туреччину в червні попередньо заплановано 326 чартерів на тиждень. А в курортному місті Бодрумі сподіваються на триразове зростання кількості туристів з України. Про це заявив мер міста Ахмет Арас.

Фото: Готель в Кемері (booking.com)

Скільки коштує відпочинок в Туреччині навесні

Ми перевірили ціни на тури на курорти Туреччини з авіаперельотом і харчуванням "все включено" на двох з вильотом з 16 по 23 квітня від провідних туристичних компаній і вибрали найнижчі ціни.

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У компанії "Поїхали з нами" тиждень в 4* готелі в Кемері з харчуванням "все включено" можна провести за ціною від 8878 гривень з вильотом 18 квітня, в 4* в Сіде – 9427 гривень з вильотом на ту ж дату, в 4* в Антальї – від 10532 гривень, в 5* в Сіде – від 9833 гривень з вильотом 15 квітня, в 5* в Конакли – від 10670 гривень з вильотом 16 квітня.

У компанії "Piligrim" 7-денна відпустка в 3* готелі в Кемері обійдеться в 8741 гривню з вильотом 18 квітня, відпочинок в 4* готелі в Сіде обійдеться в 8931 гривню з вильотом 23 квітня, в 5* готелі в Аланьї – від 11026 гривень з вильотом 23 квітня.

У компанії "Farvater" відпочити удвох тиждень 4* в Аланії можна за 9427 гривень з вильотом 18 квітня, в 5* в Аланії – від 11793 гривень з вильотом на ту ж дату, в 5* готелі в Белеку – від 13404 гривень.

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