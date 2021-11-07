В Амстердамі знову хочуть заборонити продавати канабіс іноземцям через "погану поведінку туристів"

Така заборона діє з 2013 року у всій країні, крім столиці

Мер Амстердама Флемке Халсема висунула пропозицію ввести заборону на відвідування туристами кафе з канабісом після того, як столиця Нідерландів "стала свідком антигромадської поведінки туристів". Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Халсема запропонувала, щоб відвідувати 166 кафе, які торгують каннабісом, було дозволено тільки голландцям, а туристи могли зосередитися на інших туристичних місцях і поїхати в Амстердам "з правильних причин", відзначають у виданні.

"Ми хотіли б, щоб туристи приїхали сюди через красу і культурної спадщини Амстердама. А наркотури - причина збільшення попиту на марихуану", - сказала вона.

Третина туристів перестане відвідувати країну - звіт

Раніше мер Амстердама Флемке Халсема вже висувала таку пропозицію в лютому 2020 року. Хоча, згідно зі звітами, одна третина туристів перестане відвідувати країну, і Амстердам позбудеться істотної частини доходів від туризму, додають у SchengenVisaInfo.com.

"Якби вони заборонили (продавати канабіс) туристам, 80% наших клієнтів просто зникли б. Це повна брехня. Вони ніколи не дозволять цьому статися", - сказала для Deutsche Welle Іва МакГуайр, що працює в одному з таких кафе. Вона припустила, що заборона навряд чи набуде чинності.

Керуючий амстердамським музеєм канабісу Гері Галлахер погодився з цим, також заявивши, що пандемія та обмеження продемонстрували, наскільки невигідним може бути відсутність гостей для місцевих закладів.

Фото: У місті побоюються, що кількість відвідувачів закладів різко знизиться (unsplash.com/kazuo-ota)

Галлахер також зазначив: хоча кав'ярні були закриті під час карантину, торговців наркотиками можна було побачити в Амстердамі "на кожному розі".

Адвокат Дон Седар стверджує, що культура Амстердама має бути покращена, оскільки така зміна приверне різні типи туристів; таким чином, місто стане "більш придатним для життя його мешканців".

Для однієї з кампаній 2021 року столиця заснувала фонд у розмірі 100 000 євро, щоб стати місцем, де мандрівники будуть приділяти увагу відвідуванню об'єктів вуличного мистецтва та інших творчих локацій, які одночасно розв'язують питання стійкості та екологічності.

Раніше член Лейбористської партії PvdA Денніс Буткан заявляв, що мета із залучення більшої кількості туристів відповідає баченню міста, згідно з яким "відвідувачі вітаються, але не за будь-яку ціну".

Зазначимо, ще з 2013 року Нідерландах діє правило, згідно з яким канабіс можна продавати тільки місцевим жителям, а іноземцям ця послуга недоступна. Але тоді влада зробила виняток для столиці країни, Амстердама. Там 166 кафе продовжили продавати канабіс іноземним туристам.

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