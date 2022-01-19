Крупні доходи та амбітні цілі. Які нові види туризму з'являться в Туреччині у 2022 році

Туризм в Туреччині швидко відновився у 2021 році, вливши значні кошти в постраждалу від COVID економіку і вселивши надію професіоналам галузі, які розраховують на зростання бронювань у 2022-му. До таких висновків приходять в виданні Xinhuanet.com.

"Прогнозую, що туризм відновиться. І V-подібне відновлення, яке ми спостерігали цього року, продовжиться у 2022-му", - заявив нещодавно Державному агентству Anadolu міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

"Нам вдалося досягти амбітної та складної мети у 2021 році, подвоївши наші доходи від туризму до 24 мільярдів доларів США", — сказав міністр, зазначивши, що надалі країна хоче перевершити доходи до пандемії у 2022 році.

Відзначається, що 2019 рік став найкращим для туризму за всю історію країни, коли Туреччина прийняла 51,7 мільйона іноземних туристів і отримала дохід у розмірі 34,5 мільярда доларів.

Однак у 2020-му, коли COVID-19 торкнувся більшої частини світу, доходи країни від туризму склали вже 12,6 млрд доларів. Це, згідно з офіційними даними, на 65,1% менше, ніж у 2019-му.

Втім, останні дані Міністерства туризму показали, що з січня по листопад 2021 року країну відвідали 22,8 мільйона іноземних гостей. Це на 89,6% більше, ніж за той же період минулого року.

Фото: З січня по листопад 2021 року країну відвідали 22,8 мільйона іноземних гостей (unsplash.com/omer-nezih-gerek)

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган націлився на отримання 35 мільярдів доларів доходів від туризму у 2022 році. Він підкреслив, що гроші, що надходять від галузі, допомогли Туреччині пережити економічні проблеми минулого року", — пише видання.

Кількість бронювань на літо зростає - експерт

Сьогодні економіка Туреччини зазнає труднощів через різке падіння валюти. Тому доходи від туризму, що становлять понад 10% ВВП, життєво важливі для країни, йдеться у повідомленні.

Представник туристичного агентства в Анкарі Есра Кіліч повідомляє, що раннє бронювання цього року значно збільшилося. Туристи охоче планують відпочинок і купують путівки заздалегідь. За словами експерта, у 2022 році тури бронюють не тільки на морське узбережжя. Центральна Анатолія і круїзні лайнери знову стають популярними.

Вона пояснила, що крім громадян Росії та Німеччини, яким добре знайомі турецькі прибережні курорти, британці також зацікавлені в поїздці до Туреччини влітку, яке триває з травня по жовтень.

"Відгуки, які ми отримуємо від наших британських партнерів, вказують на високий рівень попередніх бронювань на літо 2022 року. Цьому сприяє збільшення числа рейсів між країнами", - сказала вона.

Один із важливих круїзних напрямків. Скільки туристів очікують в країні

У 2022 році галузь очікує близько 10 мільйонів ранніх бронювань, заявила голова асоціації туристичних агентств Туреччини Фіруз Багликая.

Фото: Стамбул - популярний круїзний напрямок (unsplash.com/zekeriya-sen)

Нещодавно ми писали, що великі круїзні компанії додають порт Стамбула та інші порти Туреччини до своїх маршрутів на майбутні подорожі. У зв'язку з цим в Туреччині також очікують "туристичний бум" у 2022 році, прогнозуючи понад 1 мільйон додаткових "круїзних" туристів після того, як великі компанії знову вирішили включити локації країни до своїх турів.

"Стамбул є одним з найважливіших круїзних напрямків у світі. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з круїзними лайнерами", - цитує турецька преса слова місцевого менеджера MSC Cruises Бурака Калискана.

Крім круїзів, гастрономії та медичного туризму, Туреччина намагається диверсифікувати свою індустрію подорожей додатковими підкатегоріями. Минулого тижня міністр туризму країни заявив, що Туреччина прагне "проникнути в зростаючу європейську туристичну велосипедну індустрію".

"Дохід від велотуризму у світі неймовірно високий. Сумарно 44 мільярди євро (50,2 мільярда доларів) — це дуже серйозна цифра, і у нас є шанс отримати від цього 10-відсоткову частку", — сказав міністр.

Південно-середземноморська провінція Анталья, яку називають туристичною столицею Туреччини, вже щорічно приймає міжнародні спортивні команди, особливо футбольні. Велосипедні клуби можуть приєднатися до них, каже голова Асоціації спортивного туризму Реджеп Саміл Ясакан.

"Наша мета - дохід у розмірі 5 мільярдів євро до 2023 року від велоспорту", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у Туреччині підписали угоду про розвиток сталого туризму.