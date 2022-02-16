Альпи, Відень і Марокко. Вражаючі подорожі, які змусять вас вибрати поїзд замість літака

Куди вирушити на експресі в 2022 році, побувавши відразу в багатьох країнах Європи

Повільні подорожі поїздом серед мальовничих пейзажів європейських країн - яскравий спосіб провести відпустку і можливість зробити крок у бік екологічних подорожей.

Як побачити багато країн, уникаючи шкідливих для атмосфери літаків, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The National News.

Які найцікавіші подорожі можна здійснити поїздом в 2022 році?

1. Бюджетний експрес по Європі

Ті, хто давно хотів побачити більше Європи, нова подорож на поїзді з Брюсселя до Праги допоможе здійснити мрію.

Голландсько-бельгійський стартап European Sleeper запускає цього літа бюджетну послугу: поїзд вирушить ыз бельгійської столиці і доставить відпочивальників, одноденних екскурсантів і ділових мандрівників через Антверпен, Амстердам, Берлін і Дрезден, а завершить поїздку вранці в Празі.

Фото: Пам'ятки Праги (unsplash.com/martin-krchnacek)

Потяги відправлятимуться по вівторках, четвергах і суботах, а час у дорозі складе близько 15 годин. Кожен квиток буде включати в себе безкоштовний Wi-Fi, сніданок і розкладне ліжко.

Маршрут у партнерстві з чеською компанією RegioJet передбачає, що новий рейс нічного поїзда до Праги скоротить викиди вуглекислого газу під час поїздки на 75 тонн.

Квитки надійдуть у продаж у квітні 2022 року, а дати запуску сервісу з'являться найближчим часом.

2. Розкішний Габсбурзький експрес з "all inclusive"

Після тріумфального повернення на залізничні колії Європи відреставрований Danube Express готовий вирушити по абсолютно новому маршруту в 2022 році.

Цього літа компанія Golden Eagles Luxury Trains запускає Habsburg Express, перший рейс якого запланований на 18 травня.

Пасажирам пропонують подорож між озерами і лісами із захопливими пейзажами та історичними пам'ятками, 8-денний відпочинок за системою "все включено" по Балканах, Німеччині та Австрії з безліччю екскурсій в кожному напрямку.

Фото: Відреставрований поїзд вирушить по новому маршруту (facebook.com/travellerkey/Andrea Peto)

"Почніть подорож зі знайомства з Віднем, який називають містом мрії. Підніміться "на борт" прекрасно відреставрованого паровоза, побудованого в 1887 році, де у гостей буде власне купе з ванною кімнатою, а також доступ до лаунж-бару і вагонів-ресторанів, поки вони мчать через гори у Зальцбург", - рекламують вояж для заможних туристів.

Далі поїзд йде через Юлійські Альпи Словенії в столицю Любляну. Потім вирушить в Рієку в Хорватії, потім - в Сараєво, потім - в Мостар, історичне місто в Боснії і Герцеговині.

Поїздка закінчується в Дубровнику - там мандрівники проведуть ніч в розкішному готелі і повечеряють в ресторані, відзначеному зіркою Мішлен.

Вартість: від 11795 доларів, включаючи проїзд на поїзді, все харчування, напої, екскурсії та проживання в готелі до і після поїздки.

3. Літаки не потрібні: з Лондона у Марокко залізницею

Подорож з Великобританії в Африку без посадки в літак туристи можуть здійснити вже в цьому році, хоча це залежить від обмежень на поїздки через Covid-19.

Восьмиденна екскурсія Responsible Travel від Лондонського міжнародного вокзалу Сент-Панкрас включає поїздку на поїзді Eurostar до Парижа, а потім поїздку на поїзді до Барселони.

"З галасливої каталонської столиці Іспанії приготуйтеся до більш повільної мальовничої поїздки по трасах у бік Андалусії, де поромна переправа через Гібралтарську протоку доставить вас в Африку", - пояснюють туристам маршрут незвичайної подорожі.

Фото: Експрес у Марокко (flickr.com)

Після прибуття в Марокко любителів пригод чекає поїзд Marrakesh Express. Спочатку варто вирушити в Касабланку на півдні країни, де мавританська архітектура поєднується з традиційними будівлями в марокканському стилі. Потім - на поїзді в бік Атлаських гір і Марракеша, де незабутнє враження залишить поєднання кольору, культури, історії та гостинності.

Вартість: від 1626 доларів.

4. Розкішні крає види у Швейцарських Альпах

Для любителів зимового відпочинку в Швейцарії GoldenPass Express зробить щорічну екскурсію набагато екологічнішою.

Запуск нового поїзда між мальовничими гірськолижними курортами в Бернських Альпах запланований на грудень.

Ідея зв'язати Женевське озеро, Гштад із озерами Тун і Бріенц виникла ще в 1873 році. Але каменем спотикання завжди було те, що уздовж цих маршрутів прокладені шляхи різної ширини, і мандрівникам завжди доводилося виходити і пересідати.

Фото: Поїзд у мальовничих Альпах (facebook.com/mob.goldenpas)

GoldenPass Express був розроблений, щоб безперешкодно пересуватися з вузької колії на дороги стандартної колії, що дозволяє любителям зимових видів спорту легко переміщатися між гірськолижними курортами в Монтре, Гштад та Інтерлакен.

Дизайн поїзда придумали в італійській компанії, яка розробляє автомобілі для Ferrari і Maserati.

Крім передових технологій, які дозволяють поїзду рухатися по коліях різних розмірів, в його вагонах є вікна від підлоги до стелі, щоб пасажирам гарантовано відкривалися краєвиди на навколишню швейцарську сільську місцевість.

На всіх панелях присутня антиблікова технологія, яка гарантує якісні фото для соцмереж.

Для любителів подорожувати в розкоші є можливість забронювати місце в класі "престиж". У цьому вагоні буде всього 18 місць, кожне з яких піднімається і повністю повертається, щоб пасажири могли насолоджуватися оглядом на 360 градусів. При цьому їм пропонуватимуть меню страв, приготованих з місцевих продуктів преміум-класу.

Запуск - 11 грудня; тарифи ще не оголошені.

5. Супершвидкісний поїзд до гарячих джерел Японії

Надшвидкісні поїзди Японії поповняться цього року новим експресом Kamome. Поїзд на максимальній швидкості буде доставляти мандрівників по новій ділянці високошвидкісної лінії Сінкансен на японському острові Кюсю - від станції Нагасакі до Такео Онсен.

Очікується, що новітній надшвидкісний пасажирський експрес, назва якого японською мовою означає "Чайка", почне роботу восени цього року.

Фото: Експрес у Японії (facebook.com/JRKyushuEN)

Це красиво оформлений, блискучий білий поїзд з написом і червоною смугою вздовж вагонів. Всередині - по два ряди золотих крісел по обидва боки від проходу.

Всього в поїзді 396 сидінь з оббивкою, прикрашеною традиційними японськими мотивами. Хоча пасажирам обіцяють: їх більше зачарують види архіпелагів навколо міста Нагасакі.

Поїзд пронесеться через приголомшливі ландшафти і доставить мандрівників на станцію Такео Онсен. Після завершення будівництва ця станція стане воротами в місто термальних джерел, який має більш ніж 1300-річну історію.

Тарифи та остаточна дата запуску будуть оголошені пізніше.

6. Грандіозний тур по Шотландії

Двотижневий тур Responsible Travel по Шотландії стартує в цьому році - туристи вирушать в поїзді у самостійну подорож по високогір'ях і островах країни.

"Насолоджуйтеся драматичною красою шотландських островів, включаючи мальовничу Йону, сувору чарівність Скай і багату історію Оркнейських островів. Починаючи з Глазго, приготуйтеся до подорожі без автомобіля, яка розгортається на залізничних коліях, що перетинають шотландське нагір'я, включаючи поїздку на стародавньому паровозі Якобіта, а також кілька поромних і човнових поїздок", - описують особливості туру в статті.

Фото: У турі по Шотландії туристи побачать захопливі пейзажі (westcoastrailways.co.uk)

Туристи промчать по дорозі Уест-Хайленд-Уей і зупиняться в місті-курорті Обані. Потім сядуть на пором, щоб відвідати острови, де їх будуть супроводжувати досвідчені гіди, перш ніж повернутися на маршрут для подорожі в Інвернесс і на крайнє північне узбережжя. Поїзд проїде через національний парк Кернгорм, потім можна буде насолодитися зупинкою в Пертширі перед тим, як вирушити в історичну столицю Шотландії.

Вартість: від 3520 доларів.

7. Заснути в Австрії - прокинутися в Румунії

Тим, кого приваблює європейський вояж із захоплюючої столиці Австрії до найбільшого міста румунської Трансільванії, варто розглянути новий експрес OBB від Австрійської федеральної залізниці, який запустять у червні 2022 року.

Подорож варто почати з кращого, що є у Відні – від огляду багато прикрашених палаців міста до смачного віденського штруделя.

"Потім сядьте на нічний поїзд і приготуйтеся до вечора. Коли ви прокинетеся, ви опинитеся в румунському Клуж-Напоці, місті, відомому своєю середньовічною архітектурою і обстановкою, яка надихнула Брема Стокера на роман про Дракулу", - радять пасажирам.

Фото: поїзд з Австрії до Румунії (wikimedia.org/NOLB)

Подорож майже в 600 кілометрів займає близько 11 годин. Туристи з обмеженим бюджетом можуть забронювати місця від 34,9 євро (40 доларів), але їм рекомендують витратитися на ліжко в купе, де ціни починаються від 59 євро. Щоб отримати своє особисте купе, квитки обійдуться від 139 євро і включають сніданок.

Вартість: від 40 доларів.

Нагадаємо, ми писали, у яких містах після пандемії хочуть бачити менше туристів.

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