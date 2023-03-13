В аэропортах Германии отменили сотни рейсов: в чем причина

В аэропортах Берлина и еще трех городов отменены вылеты 350 рейсов из-за объявленной на 13 марта забастовки сотрудников наземных служб.

Всего пострадали около 45 тысяч пассажиров, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на rbb24.de.

В Германии продолжается серия забастовок от профсоюза Verdi. С началом утренней смены в 3:30 ночи началась предупредительная забастовка сотрудников наземных служб аэропортов.

В аэропорту Берлина отменили около 200 вылетов, из-за чего острадали 27 тысяч пассажиров. На прилет также отменили треть рейсов.

Сотрудники службы безопасности аэропортов Гамбурга, Ганновера и Бремена также принимают участие в забастовках. В аэропорту Гамбурга отмены коснулись 123 вылетов, а также 50 из 121 прибывающих рейсов.

Пассажиров просят не приезжать в аэропорты, чтобы зарегистрироваться на рейсы 14 марта. Также – уточнять статус рейсов у своей авиакомпании. Им предлагают возможность перебронировать поездки или сесть на поезд.

Фото: Забастовка охватила 4 аэропорта Германии (gettyimages.com)

Профсоюз Verdi требует повысить зарплаты сотрудников служб на 10,5% и как минимум на 500 евро в месяц. В свою очередь работодатели предлагают провести постепенное повышение зарплат на 5% и обеспечить однократные выплаты сотрудникам по 2500 евро.

Ассоциация аэропортов ADV раскритиковала акцию: объявление о забастовке было сделано в короткие сроки, у пасажиров было мало времени найти альтернативу перелету. По данным ассоциации, всего отменили около 350 рейсов, из-за чего пострадали 45 000 пассажиров, хотя их число может увеличиться до 100 000 пассажиров, поскольку рейсы из других аэропортов также будут отменены.

Напомним, мы писали, что масштабная забастовка парализовала аэропорты Германии.

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