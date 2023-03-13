В аеропортах Німеччини скасували сотні рейсів: у чому причина

В аеропортах Берліна та ще трьох міст скасовані вильоти 350 рейсів через оголошений на 13 березня страйк співробітників наземних служб.

Загалом постраждали близько 45 тисяч пасажирів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на rbb24.de.

У Німеччині триває серія страйків від профспілки Verdi. З початком ранкової зміни о 3:30 ночі розпочався попереджувальний страйк співробітників наземних служб аеропортів.

В аеропорту Берліна відмінили близько 200 вильотів, через що постраждали 27 тисяч пасажирів. На приліт також скасували третину рейсів.

Співробітники служби безпеки аеропортів Гамбурга, Ганновера та Бремена також беруть участь у страйках. В аеропорту Гамбурга скасування торкнулися 123 вильотів, а також 50 зі 121 рейсів, що мали прибути.

Пасажирів просять не приїжджати до аеропортів, щоб зареєструватися на рейси 14 березня. Також – уточнювати статус рейсів своєї авіакомпанії. Їм пропонують можливість перебронювати поїздки чи сісти на поїзд.

Фото: Страйк охопив 4 аеропорти Німеччини (gettyimages.com)

Профспілка Verdi вимагає підвищити зарплати працівників служб на 10,5% та щонайменше на 500 євро на місяць. У свою чергу роботодавці пропонують провести поступове підвищення зарплат на 5% та забезпечити одноразові виплати співробітникам по 2500 євро.

Асоціація аеропортів ADV розкритикувала акцію: оголошення про страйк було зроблено за короткий термін, у пасажирів було мало часу знайти альтернативу перельоту. За даними асоціації, всього скасували близько 350 рейсів, через що постраждали 45 000 пасажирів, хоча їхня кількість може збільшитися до 100 000 пасажирів, оскільки рейси з інших аеропортів також будуть скасовані.

Нагадаємо, ми писали, що масштабний страйк паралізував аеропорти Німеччини.

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