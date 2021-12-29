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250 метрів над землею: у Дубаї пропонують зустріти 2022 рік у незвичайній локації

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Середа 29 грудня 2021 11:00
250 метрів над землею: у Дубаї пропонують зустріти 2022 рік у незвичайній локації Фото: Колесо огляду у Дубаї (unsplash.com/sreehari-devadas)
Автор: Євгенія Тугушева

Усі гості отримають сувенірні фотографії та святкові набори

У Дубаї мешканцям та гостям емірату пропонують зустріти 2022 рік на висоті 250 метрів над землею – на колесі огляду, пише Gulf Business.

Гостям пропонують святкову вечерю. Ціни на новорічну вечерю варіюються від 1500 дирхамів (US$ 411) на особу в загальній каюті до 67 500 дирхамів (US$ 18 500) за окрему каюту на 15 осіб. При цьому в приватних каютах можна буде сервірувати ікру та морепродукти, а гостей розважатимуть музиканти.

Усі гості отримають сувенірні фотографії та святкові набори. Крім того, з висоти пташиного польоту вони матимуть змогу побачити новорічні салюти.

250 метрів над землею: у Дубаї пропонують зустріти 2022 рік у незвичайній локації

Фото: Найбільше колесо огляду у світі Ain Dubai (facebook.com/aindxbofficial)

Найбільше колесо огляду у світі Ain Dubai на острові Bluewaters Island – новий пункт у списку світових рекордів Дубаї. Його висота складає 250 метрів. З верхніх точок відкривається чудовий панорамний вид на місто та розташовані внизу ресторани, торгові центри та резиденції.

Атракціон офіційно відкрився 21 жовтня 2021 року: у ньому – 48 пасажирських кают, здатних одночасно прийняти понад 1750 відвідувачів – як вдень, так і вночі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що що глядачі з усього світу зможуть спостерігати фантастичне шоу у прямому ефірі в Дубаї новорічної ночі на хмарочосі Бурдж-Халіфа.

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