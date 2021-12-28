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2022 року високий сезон на курортах Азовського моря може зміститися на червень, - прогноз

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Вівторок 28 грудня 2021 15:49
2022 року високий сезон на курортах Азовського моря може зміститися на червень, - прогноз Фото: Азовське море (wikipedia.org/столов-максим)
Автор: Travel

Через нашестя медуз на курортах Азовського моря у 2022 році піковим місяцем може виявитися червень

Відповідно до більшості опублікованих у мас-медіа прогнозів, експерти т сходяться на думці, що проблема навали медузи-корнерота на узбережжя Азовського моря залишиться актуальною й у 2022 році. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у редакції видання Azov.UA.

Але, як показує, практика останніх років та спогади очевидців з кінця 80-х, коли була схожа ситуація з медузами, у червні корнерота у прибережній зоні практично не буває. Точніше можна зустріти поодинокі медузи, але більшості відпочиваючих вони не заважають, пояснили автори.

"При цьому навіть на початку літа вода в Азовському морі зазвичай набагато тепліша, ніж на чорноморському узбережжі України в пік сезону. Також тут відсутні холодні течії й таке явище як "апвеллінг" (перемішування водних мас, через яке на узбережжі вода періодично стає дуже холодною)", — зазначили експерти.

І лише у прогрівання води до 26-30 градусів на початку липня через активне розмноження планктону корнерот, який їм харчується, активно підходить до берега і створює сумнозвісні "кисельні береги".

2022 року високий сезон на курортах Азовського моря може зміститися на червень, - прогноз

Фото: У 2022 році високий сезон на курортах Азовського моря може зміститися на червень (unsplash.com/cam-brennan)

"На підставі цього фактора очікується, що високий і низький сезони на багатьох курортах зміняться місцями. Так, цінники на житло у червні можуть зрости на 5-10% щодо минулого року, а вартість проживання в готелях на узбережжі у липні та серпні значно знизитись на ґрунті різкого падіння попиту. У результаті, якщо не повториться погодних колапсів, за рахунок повноцінного червня як мінімум частина готельного бізнесу зможе вийти хоча б на нульову рентабельність замість тотального закриття", — говориться в коментарі.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому найближчим часом Арабатська Стрілка може залишитися без туристів.

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