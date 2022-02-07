1500-річна мозаїка. У Туреччині археологи знайшли дивовижні артефакти

У стародавньому місті Германікея в південно-східній провінції Туреччини Кахраманмараш — знайшли стародавню мозаїку, повідомляє Dailysabah.com.

Під час розкопок вчені виявили руїни споруд віком 1500 років. За словами директора музею Кахраманмараша Сафіназа Акіпаяма, всього в стародавньому місті було виявлено 35 місць, що мають археологічне значення. На даному етапі розкопки завершилися у семи із цих ділянок.

Мозаїка, на якій зображені три жінки, що танцюють під музику, ймовірно, зображує банкет просто неба перед полюванням.

"Раніше ми знайшли мозаїку, що складається з двох панелей і зображує сцени полювання в Німеччині у 2015 році. Нещодавно виявлена ​​мозаїка насправді є продовженням мозаїки, виявленої у 2015 році. Ми думаємо, що вона зображує банкет просто неба, ймовірно, влаштований перед полюванням", — розповів Аджипаям.

У центрі мозаїки видно дві пари, що сидять разом. Поки три жінки танцюють у супроводі музики, двоє чоловіків щось розповідають. Також на мозаїці можна побачити босоніжного хлопчика, що підбирається на фігове дерево.

Розкопки тут ще не завершилися до кінця. Археологи планують продовжити їх на тому ж місці у 2022 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що археологи в Єгипті знайшли унікальну гробницю.