Від 7 тисяч на тиждень. Буковель стає найдоступнішим серед європейських курортів

Буковель залишається найпопулярнішим місцем для зимового відпочинку в Україні. Завдяки штучному засніженню катання на лижах на цьому гірськолижному курорті розтягується до весни.

Цього року на новорічні свята практично всі готелі на курорті були зайняті, зате в першій половині лютого, за даними сайту booking.com, доступно майже 180 варіантів розміщення.

При цьому багато готелів стали пропонувати знижки на проживання, а варіантів недорогого відпочинку значно додалося.

У скільки обійдеться відпочинок в Буковелі в першій половині лютого і чи можна там провести відпустку бюджетно - в матеріалі РБК-Україна.

Буковель рекомендують європейцям як дешевий курорт

Перед новорічними святами Буковель стали включати в списки кращих напрямків Європи для гірськолижного відпочинку.

Наприклад, у рейтингу німецької платформи для бронювання подорожей Travelcircus, українському гірськолижному відпочинку віддали друге місце після Австрії у переліку 11 найкращих напрямків. Враховувалася вартість, кілометри трас, співвідношення ціни та якості і "інстаграмність". Про це написало видання derstandard.de.

Фото: Вид на траси в Буковелі (unsplash.com/thomas-beckett)

"Буковель, найбільший район зимових видів спорту в країні, розташований в центрі Східних Карпат. Вартість катання на лижах 111 євро на день - це відносно дешевий гірськолижний курорт в Україні. Денний абонемент на підйомник коштує 36 євро на людину. Вражаюче, але кажуть, що це навіть на п'ять євро дешевше, ніж у сезоні 2019/20. Співвідношення ціна/якість в Буковелі теж дуже гарне: 0,53 євро за кілометр трас", - описали український курорт у статті.

Відзначається, що любителям зимових видів спорту на цьому гірськолижному курорті доступно 68 кілометрів трас: 43% легких, 41% - середніх і 16% складних спусків, тому кожен знайде відповідний схил.

За даними британського видання The Travel Daily, для британських туристів український Буковель опинився на другому місці у списку найдешевших гірськолижних курортів Європи.

У статті зазначається, що ця локація щорічно приймає понад мільйон відвідувачів. При цьому лижна поїздка в нашу країну коштує близько 87 євро (3200 гривень) на людину в обидві сторони з Лондона і за одну ніч в готелі.

Туристам в Буковелі пропонують не лише катання на лижах по трасах різних рівнів складності, хоча це основна активність, яка приваблює відвідувачів.

Фото: На гірськолижному курорті вистачає розваг для гостей (unsplash.com/ed-pylypenko)

Також серед розваг:

катання на родельбані;

спуск крутими віражами на Буковельських гірках;

катання на снігоходах, квадроциклах і ратраках;

піші походи в гори;

сноутюбінг, ковзани, катання на собачих упряжках;

спуски на тролеї.

Також тут великий вибір неспортивних розваг: спа, чани, ресторани і кафе, ярмарок, етнопарк.

Скільки коштує відпочинок в дорогих готелях у лютому

Любителі зимового відпочинку в горах з комфортом цілком можуть планувати "канікули" в Буковелі в лютому. Ціни в цей період вже не так "кусаються", як в пікові новорічні дати. Перевіряємо вартість тижневого проживання для двох на дати 5-12 лютого.

Наприклад, в готелі в 4* готелі "Marion Spa" тиждень обійдеться в 37638 гривень (знижка з 47047 гривень) в номері "делюкс" з доступом в спа-центр і включеним сніданком.

Фото: у Буковелі багато готелів поруч з трасами (booking.com)

В готелі "Radisson Blu Bukovel" 5 * поруч з підйомником №7 міні-відпустка в 7 ночей обійдеться в 84782 гривні в сімейному номері в включеним сніданком.

В "Tavel Hotel & SPA" 4 * також поруч з підйомником №7 проживання в стандартному двомісному номері з доступом в спа-центр і сніданками обійдеться в 40115 гривень.

В інших готелях 4 * зі спа ціни на цей період - 33-35 тис. гривень за двох зі сніданками. Є і більш доступні варіанти.

В апарт-готель "BUKA & SPA" тиждень можна провести за ціною 27238 гривень (знижка з 38911 гривень) в покращених апартаментах зі сніданком.

А в "Amarena SPA Hotel" двомісний номер "делюкс" зі сніданками обійдеться в 24525 гривень (знижка з 35035 гривень).

Фото: Готелі на курорті часто пропонують відпочинок у спа (booking.com)

З'явився вибір більш бюджетного житла

Для тих туристів, яким Буковель здається не по кишені, в лютому є можливість переконатися в зворотному. Вже в першій половині цього місяця є можливість провести тиждень на гірськолижному курорті за бюджетними цінами.

Наприклад, в готелі "Carparosa Hotel" (в 4 км від Буковеля) тиждень обійдеться в 15800 гривень в номері-стандарт зі сніданками.

Приблизно в стільки ж можна вкластися при виборі розміщення зі сніданками в "Whiteberry hotel" в 3 км від центру.

В "Elena Spa Resort" в 1,3 км від центру тиждень в номері "делюкс" зі сніданками на двох обійдеться в 19600 гривень.

До слова, у приватних садибах і гест-хаусах можна знайти мінімальні ціни від 6,5 тис. гривень за тиждень - наприклад, в сімейному номері на трьох з ванною за 6650 гривень у гостьовому будинку "Ніколь", або в тримісному "делюксі" в гостьовому будинку "Як вдома" - за 7000 гривень за тиждень.

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