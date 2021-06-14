Від 100 гривень на добу: пляжний сезон в Одеській області стартував зі знижок на відпочинок

Скільки коштує відпустка на популярних курортах регіону

Відпочинок на морі в Україні недарма у багатьох асоціюється з курортами Одеської області: крім близькості до столиці узбережжя може похвалитися мальовничими пляжами та хорошою інфраструктурою.

Найпопулярніші курорти Одеської області - Затока, Санжейка, Чорноморськ, Грибівка, Курортне і Сергіївка для усамітненого відпочинку, Приморське в дельті Дунаю біля румунського кордону.

Відпочинок в Одеській області - це не тільки пляж. Багато туристів поєднують засмагу й одно-дводенні екскурсії - в Білгород-Дністровський подивитися на фортецю, у Вилкове - українську "Венецію", на дегустацію вин в Шабо, на "катакомби" у Нерубайському – занедбані шахти з видобутку ракушняка.

Скільки коштує відпочинок в курортних локаціях Одеської області в кінці червня - в матеріалі РБК-Україна.

Дорогі курорти та бюджетний приватний сектор

Курортне селище Затока знаходиться на Будакській косі, загальна протяжність піщаних пляжів - понад 5 кілометрів, а ширина – до сотні метрів. Море на курорті помірно мілке з пологим заходом. У Затоці дуже добре розвинена інфраструктура, тільки баз відпочинку і пансіонатів налічується понад дві сотні. Оселитися можна як в готелях класу "люкс", так і в бюджетному приватному секторі у господарів.

Середня вартість тижневого відпочинку в кінці червня (на дати з 27 червня по 3 липня) для двох в готелі з басейном і хорошим сервісом – 10-13 тисяч гривень.

Фото: Курорт Затока (booking.com)

Є і дорожчі варіанти розміщення - наприклад, в готелі "WELCOME summer" відпустка для двох і дитиною обійдеться у 21000 гривень в номері "делюкс" з двоспальним ліжком і диваном.

У готелі "Аквапарк Затока" покращений двомісний номер з видом на лиман пропонують зі знижкою – за 13707 гривень замість 15203 гривень.

У готелі без басейну "Вид на море" провести тиждень за ціною 9800 гривень в номері "делюкс" з великим двоспальним ліжком.

Чимало в Затоці та невеликих готелів з новими номерами й всіма зручностями. Наприклад, в номері з кондиціонером, санвузлом і двоспальними ліжками за ціною 250-350 гривень з людини на добу. Наприклад, на віллі "Білий замок" на першій лінії біля моря в таких умовах можна відпочити за 4900 гривень за двох.

У приватному секторі можна знайти скромні кімнати зі старими меблями без зручностей за ціною від 100 гривень з людини.

Фото: Готель на курорті в Одеській області (booking.com)

Вілли та гест-хауси зі зручною інфраструктурою

В Чорноморську як портовому місті з гарною інфраструктурою і міським пляжем з нагородою "Блакитний прапор" великий вибір як приватних апартаментів – від квартир до вілл, так і готельної бази. Середня ціна відпочинку на двох в номері з усіма вигодами - 5-6 тис.гривень за тиждень. Але і на цьому курорті житло пропонують зі знижками.

Наприклад, в сімейному будинку "Діскавері" біля моря з басейном сім'я з 4 осіб може провести 7 днів за ціною 13600 гривень замість 17017 гривень.

У гест-хаусі "12 місяців" пропонують двомісний номер з двоспальним ліжком, санвузлом і холодильником за ціною 5625 гривень за тиждень замість 6239 гривень.

У готелі "Klaster SeaView" на першій лінії можна провести тиждень за ціною 14370 гривень в покращеному номері-студіо з великим двоспальним ліжком і розкладним диваном.

В Грибівці відпочивають в готелях і пансіонатах поціновувачі розвиненої інфраструктури, і любителі наметів. Пляж - широкий піщаний з обривом. Бюджетний відпочинок в готелі зі зручностями обійдеться в 8-9 тис. гривень, але є і дорожчі варіанти розміщення. Наприклад, в готелі "Резиденція Південна" з видом на пляж двомісний номер "делюкс" обійдеться в 18200 гривень. Апартаменти в приватному секторі обійдуться в 600-800 гривень на добу.

Фото: Пляж в Одеській області (unsplash.com/viktor bystrov)

На море за лікуванням і тихим відпочинком

Селище Сергіївка за 18 кілометрів від Затоки – відомий кліматично-бальнеологічний курорт. Цілющі грязі лиману і пологий піщаний пляж Чорного моря – те, за чим туристи їдуть в це селище.

Бюджетно з харчуванням по системі "все включено" можна відпочити в Сергіївці у санаторії "Орізонт" за ціною 10 500 гривень за двох. У номерах - два одномісні ліжка, маленький телевізор, душ і вентилятор.

В Санжейці можна знайти пропозиції відпочинку на першій лінії за 800 гривень на добу в міні-готелі з усіма вигодами в номерах.

Фото: Берег на курорті Санжейка (unsplash.com/oleg ivanov)

Селище Курортне за 20 кілометрів від Затоки має відмінну рису – високі обриви над пляжем. Сюди вирушають за усамітненим відпочинком і для лікування грязями з лиману. У селищі є магазини та кафе, аптека. Відпочити можна в пансіонатах або приватному секторі. Ціни нижчі, ніж на інших популярних курортах області.

Наприклад, приватний будинок в 300 метрах від моря на чотирьох осіб можна орендувати за 1600 гривень на добу.

В Приморському за 15 км від Вилково також можна зупинитися в приватному секторі за ціною від 150 гривень з людини в номерах зі зручностями.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Україні можна відпочити на морі з сервісом не гірше закордонного.

Також ми писали, що тури в Чорногорію в перший місяць літа пропонують удвічі дешевше.