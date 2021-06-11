300 євро за двох: тури в Чорногорію на літо пропонують удвічі дешевше

При поїздці можна заощадити і на ПЛР-тестах

З початком літа українці активно вибирають закордонні курорти для відпустки на березі моря. Цього року у туристів з'явилася можливість заощадити і відпочити на європейських курортах удвічі дешевше.

За даними сайтів онлайн-бронювання турів, у трійці найдоступніших за ціною країн на середину червня опинилися Болгарія, Чорногорія і Греція.

Відпочити на морі в цих державах в найближчі дні можна за ціною від 300 євро за двох. Втім, у Чорногорії є незаперечна перевага-одночасно можна заощадити і на двох ПЛР-тестах.

У цьому сезоні українці можуть в'їжджати в Чорногорію без будь-яких обмежень – без віз і ПЛР-тестів. Мандрівники також можуть зробити безкоштовні ПЛР-тести в Чорногорії для повернення додому, а в разі хвороби лікувати від COVID на відпочинку обіцяють за рахунок держави.

У новому сезоні туристам пропонують знижки

За даними місцевої влади, в Чорногорії більш сприятлива статистика із захворюваності на COVID, ніж на Кіпрі, в Хорватії, Греції та Туреччині. Про це в травні перед початком нового сезону розповів Ігор Галич, директор Інституту громадської охорони здоров'я Чорногорії.

Фото: Пам'ятки в Будві (pixabay.com)

На сьогоднішній день МОЗ Чорногорії вже пом'якшило карантинні заходи: в країні повністю скасували нічну комендантську годину і дозволили пересування між регіонами.

На відкритих майданчиках ресторанів нещодавно дозволили виконання живої музики до 10 години вечора.

У цьому сезоні в Чорногорії для українських туристів також пропонують знижки на проживання та екскурсії. Про це РБК-Україна розповів директор туристичної компанії "Обала Тревел" з Будви Драгомир Мічович.

"Ми чекаємо туристів з усіх країн, але найбільше – українців. Минулого року з усіх туристів українці були в лідерах", - зазначив він.

Ціни знижуються і на сайтах українських туристичних компаній. Наприклад, у другій половині травня тиждень в 4* готелі в Будві коштував від 19805 гривень за двох, в Рафаїловичах – від 21106 гривень в 3* готелі, а в Бечичах – від 23053 гривень в 4*. У той же час в Которі можна було провести тиждень за ціною від 25 тис. гривень в 3* готелі.

Фото: Курорт Рафаїловичі (booking.com)

Скільки коштують Гарячі Тури в Чорногорію

Вирушити з Києва на курорти Чорногорії в найближчі дні можна за ціною від 185 євро з людини (13 червня з Києва), за даними сайту misto.travel.

Наприклад, у туристичної компанії "Пілігрим" відпочинок для двох на 7 ночей в 4* готелі в Будві без харчування обійдеться в 11 180 гривень (за двох з вильотом з Києва 17 червня (163 євро з людини). Також зупинитися в 2* готелі без харчування в Будві можна за ціною 315 євро за двох з вильотом 16 червня.

А "гарячий тур" в 4 * готелі з харчуванням "сніданок і вечеря" на курорті Чань можна придбати зі знижкою 62% за 16 000 гривень за двох на 17 червня з вильотом зі Львова.

У мережі агентств" Поїхали з нами " відпочити в Будві в 3* апартаментах з кухнею можна за ціною від 6 622 гривень з людини з вильотом 13 червня. У Рафаїловичах в 3* готелі можна провести тиждень за ціною від 8486 гривень з вильотом 30 червня з Одеси.

Фото: Варіант розміщення в апартаментах з кухнею (booking.com)

У туристичної компанії "Farvater" тижневий відпочинок в Чорногорії можна знайти за ціною від 10 770 гривень (315 євро) в апартаментах Будви з вильотом 16 червня. Проживати зі сніданками можна за ціною від 13 779 гривень (403 євро) за двох. Відпочити в 4* готелі зі сніданками можна за ціною від 15967 гривень на цьому ж курорті з вильотом 13 червня, в Рафаїловичах – на 800 гривень дорожче.

При цьому в 5* готелі зі сніданками в Петроваці тиждень обійдеться в 25 438 гривень з вильотом 13 червня. У другій половині травня найдешевші тури на цей курорт коштували від 32 тисяч гривень.

Раніше стало відомо, що путівки до Хорватії на початку сезону пропонують з рекордними знижками.

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