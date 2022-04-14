До 10 тисяч гривень. Біженці зможуть обмінювати готівку в країнах ЄС за курсом Нацбанку

Для українських біженців в Європі вирішать одну з важливих проблем – обмін гривень на місцеву валюту за офіційним курсом Нацбанку України.

Схема конвертації готівки діятиме однаково у всіх країнах Європейського Союзу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

"Не змогли знайти банк, де би погодилися поміняти гривні"

Людям, які рятуються від війни в Україні, важко конвертувати свої готівкові гривні у валюту країн ЄС, що стали їх тимчасовим домом.

Один з біженців з України - Мбонье Саа Жюль Бокаде. Він безрезультатно намагався обміняти гривні в банках у Бельгії. Він прибув в країну кілька тижнів тому з усіма своїми грошима – 40300 гривень – приблизно 1300 євро. Це його заощадження за рік.

"У Бельгії ми не можемо знайти банки, які приймають українські гроші. Я був у багатьох банках і не знайшов рішення", - розповів він Euronews.

Через війну Національний банк України призупинив обмін банкнот гривні на іноземну валюту, щоб захистити обмежені валютні резерви країни. А банки в державах ЄС не бажають проводити обміни через валютні ризики.

Фото: Допомога біженцям на кордоні в Румунії (unsplash.com/michel-e)

Рекомендація Ради ЄС спрямована і проти спекуляцій. Наприклад, в польських обмінниках українським біженцям в перші тижні доводилося міняти гривні за завищеним майже в два рази курсом до злотих.

Обмін гривень в ЄС запрацює з 19 квітня

В ЄС намагаються вирішити труднощі з обміном гривень, адже ця проблема стосується більшості з 4 мільйонів біженців.

1 квітня Комісія представила пропозицію про рекомендацію Ради, щоб запропонувати переселенцям з України однакові умови конвертації банкнот гривні в місцеву валюту незалежно від держави-члена ЄС.

Комітет Ради ЄС погодився дати рівні можливості українським біженцям обмінювати готівкові гривні на території Європи на місцеву валюту.

Рекомендація пропонує державам створити відповідні національні схеми, за якими можна буде обміняти до 10 000 гривень (приблизно 310 євро) на людину. Такий обмін діятиме мінімум 3 місяці.

Це буде безкоштовно і за офіційним обмінним курсом, опублікованим Національним банком України.

Рекомендація буде офіційно прийнята Радою в письмовій формі. Орієнтовна дата прийняття - 19 квітня.

Зазначається, що рекомендації не є зобов'язуючими актами – рішення прийматимуться державами-членами відповідно до їх національного стану.

До слова, аналогічну схему вже застосовують у Польщі, Австрії та Угорщині. У Польщі українці з 24 березня можуть обмінювати готівкові гривні за курсом Нацбанку України.

Нагадаємо, ми писали, у скільки обійдеться Європі прийом біженців з України.