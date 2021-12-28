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Світ льоду та снігу. У Китаї напередодні свят відкрили масштабне крижане місто

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Вівторок 28 грудня 2021 11:39
Світ льоду та снігу. У Китаї напередодні свят відкрили масштабне крижане місто Фото: Фестиваль льда Harbin Ice and Snow World в 2020 году (архивное фото, Getty Images)
Автор: Євгенія Тугушева

На фестиваль з'їжджаються туристи та мешканці з усієї країни

25 грудня 2021 року у місті Харбін на північному сході Китаю відкрився щорічний фестиваль льоду “Світ льоду та снігу”. Про це повідомляється на офіційному сайті фестивалю.

Повідомляється, що сніговий парк-місто Harbin Ice and Snow World займає площу 820 000 квадратних метрів і площа ландшафтної забудови 400 000 квадратних метрів.

Взимку до Харбіну зазвичай з'їжджаються з усього Китаю. Особливо фестиваль люблять ті, хто живе у районах, де снігу практично не буває. Але цього року організатори запровадили обмеження на кількість відвідувачів, тож квитки радять брати заздалегідь.

Світ льоду та снігу. У Китаї напередодні свят відкрили масштабне крижане містоФото: Фестиваль присвячений зимовій Олімпіаді (facebook.com/Harbin.International.Ice.and.Snow.Festival)

Цього року фестиваль присвячений зимовій Олімпіаді, яка стартує у Пекіні у лютому 2022 року. На майданчику розмістили десятки інсталяцій. І цим “залучити 300 мільйонів осіб до занять льодовими та сніговими видами спорту”.

Вдень вони гарно блищать під променями сонця, увечері – сяють штучним підсвічуванням з різноколірними вогнями.

Нагадаємо, раніше ми писали, в Грузії відкрили зимовий сезон на гірськолижних курортах.

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