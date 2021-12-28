Мир льда и снега. В Китае накануне праздников открыли масштабный ледяной город
На фестиваль съезжаются туристы и жители со всей страны
25 декабря 2021 года в городе Харбин на северо-востоке Китая открылся ежегодный фестиваль льда “Мир льда и снега”. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.
Сообщается, снежный парк-город Harbin Ice and Snow World занимает площадь 820 000 квадратных метров и площадь ландшафтной застройки 400 000 квадратных метров.
Зимой в Харбин обычно съезжаются со всего Китая. Особенно фестиваль любят те, кто живет в районах, где снега практически не бывает. Но в этом году организаторы ввели ограничения на количество посетителей, поэтому билеты советуют брать заранее.
Фото: Фестиваль посвящен зимней Олимпиаде (facebook.com/Harbin.International.Ice.and.Snow.Festival)
В этом году фестиваль посвящен зимней Олимпиаде, которая стартует в Пекине в феврале 2022 года. На площадке разместили десятки инсталляций. И тем самым “привлечь 300 миллионов человек к занятиям ледовыми и снежными видами спорта”.
Днем они красиво блестят под лучами солнца, вечером – сверкают искусственной подсветкой с разноцветными огнями.
Напомним, ранее мы писали, в Грузии открыли зимний сезон на горнолыжных курортах.