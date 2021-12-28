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Мир льда и снега. В Китае накануне праздников открыли масштабный ледяной город

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Вторник 28 декабря 2021 11:39
Мир льда и снега. В Китае накануне праздников открыли масштабный ледяной город Фото: Фестиваль льда Harbin Ice and Snow World в 2020 году (архивное фото, Getty Images)
Автор: Евгения Тугушева

На фестиваль съезжаются туристы и жители со всей страны

25 декабря 2021 года в городе Харбин на северо-востоке Китая открылся ежегодный фестиваль льда “Мир льда и снега”. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Сообщается, снежный парк-город Harbin Ice and Snow World занимает площадь 820 000 квадратных метров и площадь ландшафтной застройки 400 000 квадратных метров.

Зимой в Харбин обычно съезжаются со всего Китая. Особенно фестиваль любят те, кто живет в районах, где снега практически не бывает. Но в этом году организаторы ввели ограничения на количество посетителей, поэтому билеты советуют брать заранее.

Мир льда и снега. В Китае накануне праздников открыли масштабный ледяной городФото: Фестиваль посвящен зимней Олимпиаде (facebook.com/Harbin.International.Ice.and.Snow.Festival)

В этом году фестиваль посвящен зимней Олимпиаде, которая стартует в Пекине в феврале 2022 года. На площадке разместили десятки инсталляций. И тем самым “привлечь 300 миллионов человек к занятиям ледовыми и снежными видами спорта”.

Днем они красиво блестят под лучами солнца, вечером – сверкают искусственной подсветкой с разноцветными огнями.

Напомним, ранее мы писали, в Грузии открыли зимний сезон на горнолыжных курортах.

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