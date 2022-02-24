Що робити, якщо не можете повернутися в Україну літаком: поради туроператорів

Українцям, які опинилися за кордоном після нападу Росії на Україну і закриття повітряного простору країни, офіційно радять тимчасово залишатися в тих місцях, де вони тимчасово перебувають.

Туроператори також зазначають, що туристів будуть повертати літаками через Польщу та Молдову.

Офіційна інформація МЗС: " Залишайтеся в місцях тимчасового проживання за кордоном і слідкуйте за розвитком подій"

На сайті МЗС України повідомляється, що через високий ризик авіаційній безпеці, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) прийняло рішення про тимчасове закриття повітряного простору України для цивільної авіації.

"У зв’язку з цим рекомендуємо громадянам України, які перебувають за кордоном, залишатися в місцях тимчасового проживання, слідкувати за подальшим розвитком подій, зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua) та підтримувати зв’язок із відповідними посольствами/консульствами України для подальших інструкцій", - йдеться у повідомленні.

Контакти зазначені на головних сторінках веб-сайтів дипломатичних установ.

Це звернення також публікують на офіційних сторінках посольств України в різних країнах.

Фото: Українцям за кордоном радять тимчасово залишатися там (gettyimages.com)

Літаки сідатимуть у Польщі та Молдові: що кажуть туроператори

На сторінках деяких туроператорів туристам повідомили, що вони зможуть повернутися з відпочинку літаком, який приземлиться в сусідніх країнах.

"Шановні туристи, просимо зберігати спокій, ми, як і ви, стежимо за оголошеннями влади.

Повітряний простір закрито, літаки сідатимуть у Польщі та Молдові. Це наразі вся інформація, якою ми зараз володіємо", - пишуть в телеграм-каналі туроператора "Coral Travel Ukraine".

Також уточнюється, що партнери компанії опікуються туристами, що знаходяться за межами території України.



"Що стосується турів, що мали чи мають статися найближчими днями, їх виконання призупиняється, з обставин, що від нас не залежать, до стабілізації ситуації та відкриття авіапростору", - додають у повідомленні.

Фото: Автовокзал у Києві (gettyimages.com)

Повернутися можна бусами та "попутками"

Також в соцмережах охочі повернутися в Україну з європейскьких країн списуються у відповідних групах українців у цих країнах, щоб їхати одним автомобілем або мікроавтобусами, якими заробітчани зазвичай їздять додому та передають передачі.

Також ми писали, що на кордонах з Польщею та Угорщиною спостерігаються черги на виїзд з України.