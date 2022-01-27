Юні таланти з різних країн світу покажуть свої роботи у Києві

IV Міжнародний Художній Фестиваль МАЛЮЙ.UA, який проходить під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики України, запрошує до участі юних художників та скульпторів від 5 до 25 років. Заявки приймаються до 31 січня. Учасники можуть представити малюнки (картини, колажі і т.п.) або скульптури. Немає ніяких заборон або переваг в темі або матеріалах, єдина вимога - щоб це були оригінальні роботи, а не копіювання відомих зображень.

Виставка 50 переможців фестивалю відбудеться 14-28 лютого в Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе (Київ, Андрївський узвіз, 21).

До міжнародного журі входять художники, скульптори та діячі культури та мистецтва з 14 країн 5 континентів світу:

Україна – голова журі – директор Музею-майстерні І. П. Кавалерідзе Олександр Юнін , члени журі: ректор НАОМА Олександр Цугорка , видатні митці Валерій Франчук, Микола Сологуб, Петро Бевза, Олександр Удра , головний зберігач Національного музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко , аукціоніст Микола Зінченко , ректорка Академії сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі Оксана Фурса , головна організаторка Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA Тетяна Колесніченко;

– голова журі – директор Музею-майстерні І. П. Кавалерідзе , члени журі: ректор НАОМА , видатні митці , головний зберігач Національного музею Тараса Шевченка , аукціоніст , ректорка Академії сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі , головна організаторка Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA США - кураторка міжнародних проєктів Лондон - Нью-Йорк Анастасія Сірооченко ;

- кураторка міжнародних проєктів Лондон - Нью-Йорк ; Чорногорія – багаторічна директорка Національного музею Чорногорії Анастасія Миранович , художники Мірко Драгович , Матан Вуксевич , професорка Вищої школи мистецтв ім. Петара Любарди Гордана Томашевич .

– багаторічна директорка Національного музею Чорногорії , художники , , професорка Вищої школи мистецтв ім. Петара Любарди . Канада - директорка музею Тараса Шевченка в Канаді (Торонто) Людмила Погорєлова ;

- директорка музею Тараса Шевченка в Канаді (Торонто) ; Іспанія - скульптор Карлос Гарсіа Лаос ;

- скульптор ; Італія – скульптор Оліверо Райнальді , куратор арт-проєктів Джузеппе Меле ;

– скульптор , куратор арт-проєктів ; Грузія – художник Тамаз Аваліані ;

– художник ; Уругвай – скульптор Федеріко Арнауд ;

– скульптор ; Вірменія – голова Союзу Художників Арменії Сурен Сафарян;

голова Союзу Художників Арменії Бельгія - скульптор Барт Ванстенкінсте;

- скульптор Білорусь – художниця Надія Пашкевич;

– художниця Азербайджан – художники Аскер Джавадов і Ельдар Гаджиєв;

художники Австралія – художниця і галерістка Озлем Єні;

художниця і галерістка Китай – художниця та викладачка образотворчого мистецтва Чи Шаотін, генеральна директорка Українсько-китайського центру розвитку культури і освіти Вей Лімін.

Фото: Тетяна Колесніченко - головна організаторка фестивалю (надане РБК-Україна)

Фото: Директор Музею-майстерні І. П. Кавалерідзе Олександр Юнін (надане РБК-Україна)

Всі фіналісти і переможці отримають подарунки від Міністерства культури та інформаційної політики України, надані Державним підприємством "Центр захисту інформаційного простору України":

IV Міжнародний Художній Фестиваль МАЛЮЙ. UA, організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM та промоушн і продакшн компанією STUDIORAR під патронатом Міністерства культури і інформаційної політики України для розвитку культурної дипломатії між Україною та іншими народами, створення і зміцнення зв'язків між поколіннями різних країн.

Фото: Журі фестивалю з 14 країн (надані РБК-Україна) Нові покоління несуть своє бачення старшим в форматі міжнародного спілкування, що знайомить різні країни з культурою одна одної. Поважне міжнародне журі, яке оцінює молоді таланти, визначає та спрямовує майбутні тенденції розвитку світової культури. Детальніше про умови конкурсу можна почитати на сайті.

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