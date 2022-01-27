Знижки для романтиків. Туристам пропонують особливі послуги в літаках у лютому

Пасажири зможуть освідчитися на борту та почути привітання екіпажу
Подорожі у лютому стали одним із традиційних романтичних подарунків, особливо якщо полетіти в одне з найпопулярніших серед туристів міст. До дня святого Валентина авіакомпанії пропонують пасажирам знижки та спеціальні послуги.
Наприклад, у авіакомпанії Bees Airline розпочався тиждень значних знижок на білети для подорожі в лютому. Також пасажирам пропонують створити романтичну атмосферу та особливу подію, якщо замовити спеціальні послуги.
Туристам пропонують запланувати подорож в Іспанію, Чехію, ОАЕ, Грузію, Вірменію, Азербайджан, а також в українські міста за такими напрямками:
Для того, щоб придбати білети на лютий зі знижкою 25% від тарифу, треба вказати промокод ALL_U_NEED_IS_LOVE. А для всіх інших додаткових послуг зі знижкою 14% - промокод: WITH_LOVE.
Встигнути забронювати білети на таких умовах можна до кінця місяця – акція діє з 25 по 31 січня. Пропозиція стосується авіарейсів з 1 до 28 лютого.
У лютому пасажирам, які полетять із квитками, що були придбані за промокодами, пропонують спеціальні послуги – освідчення та привітання під час польоту. Такі сюрпризи можна влаштувати коханій людині:
Пасажирам пояснюють: для того, щоб влаштувати романтичну атмосферу на борту, треба відправити заявку на послугу "Освідчення чи зізнання в коханні", додаючи промокоди для знижки.
Потім слід очікувати відповідь або дзвінок із контакт-центру. Після зльоту пасажиру треба буде підійти до старшого бортпровідника на початку салону, щоб скоординувати подальші дії.
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