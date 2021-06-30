Спадщина колоністів: де шукати архітектурні шедеври німецьких менонітів на березі Дніпра

Маловідома локація, яка сподобається тисячам туристів

В Україні є чимало унікальних маловідомих локацій, які можна випадково минути під час самостійних подорожей. Такі місця все ж варто включати у свої маршрути до відомих туристичних місць.

"На жаль, недооцінених локацій у нас більше, ніж оцінених. Назву одну із таких - район Верхньої Хортиці у Запоріжжі", - каже в коментарі РБК-Україна мандрівниця, автор сайту "Архітектурні та природні пам'ятники України" Анна Вольф.

Перший асоціативний ряд, який виникає в уяві мандрівників при згадуванні Запоріжжя - острів Хортиця зі славетним козацьким минулим і потужне промислове місто з відомою величезною ГЕС, відзначає вона.

Втім, на особливу увагу туристів заслуговує й старий район міста, де розташовувалась перша громада німецьких переселенців-менонітів.

Чим цікавий район Розенталь

Про район Розенталь туристи часто навіть не знають. І це не дивно, зауважує мандрівниця. Адже пам’ять про першу колонію німецьких менонітів (християн-протестантів) – Верхню Хортицю – старанно знищували ще за Радянського Союзу. Як і згадки про існування самих менонітів.

Фото: Замок Вальмана зводився як дитячий садочок (надане РБК-Україна Анною Вольф/Landmarks.in.ua)

"В цьому районі збереглися будівлі, зведені в стилі німецького модерну. Яскравий приклад стилю - так званий "замок" Вальмана.

Ця будівля була зведена німецьким підприємцем для розміщення дитячого садочка", - ділиться вона враженнями.

В ці дні будівля перебуває в аварійному стані. Було б добре, щоб місто зрозуміло, що подібні історичні будівлі варто берегти, реставрувати та дбати, додає мандрівниця.

"В наші часи для пересічного українця тільки трохи відкривається історія про цілий "зниклий", а насправді знищений народ, який піднімав економіку цих земель, розвиваючи промисловість, проповідуючи мир, розвиваючи культуру навчання", - наголошує Анна Вольф.

На території Запорізької області таких колоній після Верхньої Хортиці згодом з’явилося чимало. Молочанськ – одна з них. Це теж місто німецької менонітської спадщини, яке має усі шанси стати туристичним.

"Дуже хочеться, щоб українці взнали свою країну ліпше, мали можливість більше подорожувати рідним краєм. Велика робота полягає не тільки в популяризації цікавих місць, але і в розвитку туристичної інфраструктури, а також якісних доріг", - відзначає досліджувачка українських локацій.

Фото: Будівля менонітської школи для дівчат колонії Розенталь, нині - загальноосвітня школа (надане РБК-Україна Анною Вольф/Landmarks.in.ua)

Як жили меноніти на околиці Запоріжжя

Перші німецькі поселення (колонії) на території тодішньої України, яка входила до складу Російської Імперії, почали з'являтися з 1789 року. Німецькі протестанти приїжджали на запрошення російської влади, адже в Німеччині їхнє віросповідання на той час було під забороною.

В Російській імперії їм надали чимало привілеїв: звільнення від податків на 10 років, від військової повинності. Кожна сім'я отримувала чималий стартовий капітал: 65 десятин (понад 65 га) землі та ще 500 карбованців (рублів). Кожна громада мала власне управління.

Фото: Хортицьке педагогічне училище. Lahrer-seminar, зведений менонітами у 1913 році (надане РБК-Україна Анною Вольф/Landmarks.in.ua)

Господарства менонітів були найбільш ефективними в імперії. Вони будували заводи й майстерні, займалися землеробством, вирощували худобу та навіть виробляли шовк.

Згідно з менонітською філософією, велика увага в той час мала приділятися освіті дітей та духовності. Сьогодні про культурний розквіт на берегах Дніпра можна здогадатися за унікальними витворами архітектури, яка ще збереглася в районі Верхня Хортиця. Він до 1970-х років був приміським селищем.

Наприкінці 19 століття через запровадження призову частина німецьких родин почала емігрувати в Америку. І якщо до Першої світової війни загалом в Росії налічувалося ще 105 тисяч менонітів, то вже після кількох буремних десятиліть кількість німецьких колоністів зменшилася удвоє. Через голод, війни, революцію і переслідувань меноніти продовжували емігрувати.

Фото: Пам'ятник менонітам, які стали жертвами сталінських репресій і релігійних утисків (надане РБК-Україна Анною Вольф/Landmarks.in.ua)

За часів Сталіна німецькі родини зазнали репресій та депортації до Сибіру. Останні менонітські колонії були ліквідовані до кінця 1930 років. Про трагічні роки в районі Верхньої Хортиці зараз нагадує пам'ятник, встановлений жертвам репресій.

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