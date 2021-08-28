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Краса та велич природи. Путівник по Дурмітору - одній з наймальовничіших локацій Чорногорії

Новость на русском → Субота 28 серпня 2021 14:00
Краса та велич природи. Путівник по Дурмітору - одній з наймальовничіших локацій Чорногорії Фото: Національний парк Дурмітор в Чорногорії (Ельміра Асланова/для РБК-Україна)
Автор: Ельміра Асланова
Дурмітор - гірська вершина та Національний парк у Чорногорії
5/5

Як доїхати, де оселитися й чим зайнятися на території легендарного Національного парку.

Найчастіше під час відпочинку в Чорногорії багато хто обмежується пляжним відпочинком на курортах Будва, Бечічі, Рафаїловичі, як максимум - доїжджають до Котора, Херцег-Нові. Але в Чорногорії є ще одне місце, яке унікальне за красою і різноманітністю природи - Дурмітор.

Це місце, на мій погляд, просто обов'язкове до відвідування. Локація являє собою величезний Національний парк, який входить до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Погодьтеся, це про щось говорить. Сьогодні розповім вам, як туди дістатися і що подивитися.

До парку Дурмітор можна дістатися:

- З екскурсійним туром. З цим проблем немає: будь-яке туристичне бюро пропонує цю екскурсію як одну з найпопулярніших. Екскурсія займає весь день: виїзд з готелю рано вранці, а повернення назад - об 11-й вечора. Екскурсія дуже насичена, з безліччю зупинок по дорозі;

- Самостійно автомобілем. Я вибрала цей варіант.

На авто ми з подругою доїхали з Будви до містечка Жаблик приблизно за 3 години по красивій серпантинній дорозі. Серпантин не крутий і абсолютно не страшний, але при цьому дуже красивий, з приголомшливими видами навколо.

Краса та велич природи. Путівник по Дурмітору - одній з наймальовничіших локацій Чорногорії

Фото: Чорне озеро - найпопулярніше місце в Дурміторі (Ельміра Асланова/для РБК-Україна)

Житло біля Дурмітора: що варто враховувати

Ми зняли кімнату у місцевих в місті Жаблик, який також відноситься до парку. Не можу назвати це готелем, просто тут багато місцевих живуть і здають номери в невеликих будинках.

Жаблик - дуже затишний, домашній, але при цьому є свої кафе, ресторани, бари. Взимку це місце також популярне як гірськолижний курорт. Тут збираються групи, які планують трекінг по горах. Ми з подругою були в такому захваті від краси, що вирішили затриматися тут ще на одну ніч.

Краса та велич природи. Путівник по Дурмітору - одній з наймальовничіших локацій Чорногорії

Фото: До Дурмітору можна доїхати на орендованому авто або в екскурсійному турі (Ельміра Асланова /для РБК-Україна)

Власниця будинку, в якому ми зупинилися, сказала, що немає номерів, тому що до них якраз приїжджають родичі на весілля сина. Але при цьому вона вийшла на ганок і почала кликати сусідку:

"Марія! Є у тебе кімната для моїх дівчаток?". Так це було мило. Тут все по-домашньому, автентично і затишно.

Краса та велич природи. Путівник по Дурмітору - одній з наймальовничіших локацій Чорногорії

Фото: Ми зняли кімнату у місцевих в місті Жаблик, який також відноситься до парку (Ельміра Асланова/для РБК-Україна)

Жаблик знаходиться в пішій доступності від Чорного Озера, до якого веде шикарний ліс.

Чорне Озеро - найпопулярніше місце в Дурміторі, неймовірно красиве і загадкове. Від Жаблика до Чорного Озера можна прогулятися пішки або на велосипеді по шикарному багатому на рослини лісі. Тут - величезна різноманітність височенних дерев, яким вже дуже багато років.

Краса та велич природи. Путівник по Дурмітору - одній з наймальовничіших локацій Чорногорії

Фото: Жаблик - в пішій доступності від Чорного озера, до якого веде шикарний ліс (Ельміра Асланова/для РБК-Україна)

Краса та велич природи. Путівник по Дурмітору - одній з наймальовничіших локацій Чорногорії

Фото: Лісові пейзажі навколо озера (Ельміра Асланова/для РБК-Україна)

У Дурміторі, крім лісів і озер, є гірські масиви, і тут розташована найвища точка Чорногорії. До неї ми з подругою практично дійшли, якби не злива. Найвища точка Чорногорії - Боботів-Кук (висота - 2522 метри над рівнем моря) знаходиться саме тут.

Насправді цей маршрут абсолютно не складний, але ви отримаєте величезне задоволення від краси навколо. Трекінг тут не складний, і просто дуже красивий. Сміливо рекомендую!

Фото: Дивовижна природа Чорногорії (Ельміра Асланова/для РБК-Україна)

Краса та велич природи. Путівник по Дурмітору - одній з наймальовничіших локацій Чорногорії

Фото: Міст-віадук (Ельміра Асланова/для РБК-Україна)

Гори тут дивовижні, зі своїм індивідуальним малюнком. Коли я бачу фото цих ландшафтів, відразу стає зрозуміло, що це в Чорногорії.

Дуже красивий також каньйон річки Тара. З будь-якого боку - захоплюючі види. Неможливо цим вдосталь насолодитися. Щоб відчути всю красу, для найсміливіших пропонують спуск по тарзанці.

Краса та велич природи. Путівник по Дурмітору - одній з наймальовничіших локацій Чорногорії

Фото: У Дурміторі - безліч локацій для пікніків (Ельміра Асланова/для РБК-Україна)

У парку не буде нудно нікому. Отже, чим тут можна зайнятися:

- Піші прогулянки по лісах парку - тут найчистіше повітря і неймовірна краса;

- Відвідати Чорне озеро, навколо якого можна гуляти годинами;

- Вирушити на трекінг по горах. Також, можливо, піднятися на найвищу точку Чорногорії - Боботів-Кук;

- Насолодитися красою каньйону річки Тара і, як варіант, зробити стрибок з моста на тарзанці;

- Відправитися на велопрогулянку. Можливості орендувати велосипед - багато, адже це заняття в Дурміторі дуже популярне;

- Спробувати верхову їзду. Сама пробувала і вам раджу. Нереальне єднання з природою;

- Пікнік – локацій скільки хочете, і які хочете;

- Дурмітор - ідеальне місце для інстатурів та різного роду зйомок. До слова, особливо намагатися не потрібно: природа вже зробила це за вас. Тому всі фотографії будуть красивими;

- Покататися на човнах в озерах Друмітора, щоб захопитися кольором та чистотою води.


Краса та велич природи. Путівник по Дурмітору - одній з наймальовничіших локацій Чорногорії

Фото: Боботів-Кук - вершина гірського масиву. Висота над рівнем моря - 2523 метри (Ельміра Асланова/для РБК-Україна)

Краса та велич природи. Путівник по Дурмітору - одній з наймальовничіших локацій Чорногорії

Фото: Чим вище в гори, тим більш помітні туман і хмари (Ельміра Асланова/для РБК-Україна)

Отже, чи їхати в Дурмітор?

Моя відповідь - однозначно так! До слова, одного дня буде мало. Але й день - це все одно краще, ніж нічого. Але, за відгуками наших туристів і з мого особистого досвіду, одного дня в такому місці для повноти вражень і занурення в атмосферу завжди недостатньо. Цим місцем хочеться насолодитися, тут хочеться побути довше, тут хочеться злитися з дивовижною природою. Тут немов зупиняється час.

Тому під час відпочинку в Чорногорії обов'язково заплануйте відвідування цього чарівного Національного парку!

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