Без этого не уезжайте: 8 дел, которые нужно сделать на кухне перед отпуском

Выключите технику

Перед отъездом обязательно отключите всю кухонную технику: микроволновую печь, кофеварку, тостер, электрочайник, плиту и даже стиральную машину.

Это поможет избежать риска возгорания и сэкономит электроэнергию, ведь некоторые приборы потребляют ток даже в режиме ожидания. Обязательно проверьте розетки, чтобы ничего не осталось включенным.

Холодильник, наоборот, лучше оставить работающим, чтобы избежать порчи продуктов и неприятного запаха.

Перекройте воду

Чтобы предотвратить затопление и другие неприятные последствия, перекройте подачу воды на кухне. Протечки - одна из самых распространенных причин аварий в квартирах во время отпусков. Такое простое действие поможет избежать убытков, конфликтов с соседями и лишних расходов.

Проверьте холодильник

Прежде чем покинуть дом, просмотрите содержимое холодильника. Потратьте остатки скоропортящихся продуктов, приготовьте из них блюда или заморозьте.

То, что уже не успеете использовать, можно отдать соседям или выбросить. Не забудьте протереть полочки, удалить крошки и проверить, не появилась ли плесень.

Помойте посуду

Оставлять грязную посуду в мойке не стоит. Помойте ее вручную или запустите посудомоечную машину перед отъездом.

После завершения цикла оставьте дверцу машины открытой, чтобы в ней не накопилась влага и не появился неприятный запах. Чистая кухня - приятное впечатление по возвращению.

Чтобы вернуться из отпуска в чистую кухню, надо убрать заранее (фото: Freepik)

Выбросьте мусор и помойте ведро

Обязательно вынесите весь мусор перед отъездом, даже если его немного. Мусорное ведро следует промыть и продезинфицировать, например, смесью уксуса и воды.

После мытья оставьте его открытым, чтобы полностью высохло. Это предотвратит неприятный запах и появление бактерий.

Освежите сливы

Чтобы избежать запаха из канализации, очистите слив в мойке. Засыпьте полстакана соды, залейте ее уксусом и подождите 15 минут. Затем промойте горячей водой. Такой способ эффективно удаляет остатки пищи и устраняет неприятные ароматы.

Очистите кофеварку от гущи

Кофейная гуща, оставленная внутри кофеварки, быстро портится и способствует появлению плесени. Поэтому обязательно вычистите контейнер и промойте его. Так вы не только сохраните технику в чистоте, но и избежите неприятного запаха после возвращения.

Протрите все поверхности

Перед отъездом протрите столешницу, плиту, мойку и обеденный стол. Удалите остатки еды и пятна, которые могли остаться после готовки. Это не займет много времени, но позволит сохранить опрятность на кухне. Так вы вернетесь в дом, где царит чистота и порядок.