Паломничество в Украине: маршруты, которые стоит пройти хотя бы раз

Зарваница - сердце украинского паломничества

Марийский духовный центр в Зарванице в Тернопольской области существует более 800 лет. Здесь хранится чудотворная икона Божьей Матери.

Паломники преодолевают десятки и сотни километров, часто босиком, участвуя во всеукраинских паломничествах и молитвах.

Собор в Зарванице (фото: Википедия)

Манявский скит - монастырь в горах

Среди еловых лесов Карпат стоит Манявский скит, который еще называют украинским Афоном. В XVII веке сюда шли паломники со всей Украины, чтобы посетить пещеру святого Онуфрия и набрать целебной воды из источника. Монастырь и сегодня притягивает тех, кто ищет покоя среди гор.

Манявский скит (фото: Википедия)

Святогорская лавра - духовная крепость Востока

На Востоке Украины паломников встречает Святогорская лавра. Монастырь стоит на меловых скалах над Северским Донцом и известен святыми источниками и купелью. Здесь паломники ищут духовной поддержки, исцеления и силы для внутренней гармонии.

Святогорская лавра (фото: Википедия)

Унивская лавра - древняя святыня Галичины

Во Львовской области паломников привлекает Унивская лавра - центр василианского монашества. Верят, что молитва здесь особенно сильна, а источники вокруг монастыря исцеляют и дарят покой души.

Унивская лавра (фото: Википедия)

Паломничество сегодня

Традиция паломничества в Украине живет до сих пор. Ежегодно паломничества в Зарваницу, Унев, Крехов и другие святыни собирают тысячи людей.

Для многих это не только религиозный долг, а способ почувствовать духовное обновление, единство с предками и красоту украинских традиций.