Каким будет флаг Марса и еще 6 впечатляющих фактов о флагах мира
Флаги - это больше, чем просто цветные полотнища. Некоторые из них имеют невероятно глубокий смысл, другие - причудливый или даже провокационный вид.
РБК-Украина собрало семь самых удивительных флагов, которые отличаются от всего, что вы видели раньше.
Флаг Бразилии: небо в момент рождения нации
На зеленом фоне флага Бразилии - синий круг со звездами, точно соответствующими расположению небесных тел 15 ноября 1889 года.
Именно в этот момент страна провозгласила себя республикой. Это не просто декоративный элемент - а астрономически точная карта. Бразильский флаг - единственный, где зафиксирована конкретная секунда истории.
Флаг Бразилии (изображение: Википедия)
Непал: единственный флаг без прямоугольника
Флаг Непала состоит из двух треугольников и не имеет прямоугольной формы, как все другие государственные флаги. В нем сочетаются солнце и луна, символизирующие духовность и вечность.
Такая форма подчеркивает уникальность страны и отражает горный ландшафт. Это единственный официальный флаг в мире такой геометрии.
Флаг Непала (изображение: Википедия)
Мозамбик: автомат на флаге
Единственное государство, имеющее изображение оружия на флаге - это Мозамбик. Там изображен автомат Калашникова со штыком на книге, что символизирует оборону и образование.
Такая композиция вызывает споры, но для страны она - память о борьбе за независимость. Это один из самых необычных и спорных флагов современности.
Флаг Мозамбика (изображение: Википедия)
Парагвай: двусторонний патриотизм
Флаг Парагвая имеет различные изображения с лицевой и оборотной стороны. Спереди - герб государства, сзади - печать казначейства.
Это единственный национальный флаг, где официально обе стороны имеют свой смысл. Такой дизайн олицетворяет многогранность и сложную историю страны.
Флаг Парагвая - лицевая сторона (изображение: Википедия)
Флаг Парагвая - обратная сторона (изображение: Википедия)
Филиппины: индикатор мира и войны
Флаг Филиппин переворачивают во время военного положения: красная полоса идет вверх вместо синей. Таким образом, страна подает сигнал о боевой готовности. Это единственный флаг в мире, где изменение положения означает смену политического положения.
Флаг Филиппин (изображение: Википедия)
Швейцария и Ватикан: квадраты среди прямоугольников
Флаг Швейцарии - квадратный, как и флаг Ватикана, который также имеет уникальную форму среди государств.
Все остальные национальные флаги - прямоугольные. Квадрат символизирует стабильность, гармонию и баланс. Такая форма является редкой привилегией среди флагов мира.
Флаг Ватикана (изображение: Википедия)
Марс имеет свой флаг - для будущих колоний
Хотя Марс - не государство, ему уже придумали флаг: красный, зеленый и синий цвета символизируют этапы терраформирования планеты.
Это неофициальный, но широко узнаваемый символ среди астрономов и футуристов. Он используется в научно-популярных проектах и марсианских симуляциях.
Флаг Марса (изображение: Википедия)
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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Rarest, Live Science, информация из Википедии.