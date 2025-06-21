Каким будет флаг Марса и еще 6 впечатляющих фактов о флагах мира

Флаги - это больше, чем просто цветные полотнища. Некоторые из них имеют невероятно глубокий смысл, другие - причудливый или даже провокационный вид.

РБК-Украина собрало семь самых удивительных флагов, которые отличаются от всего, что вы видели раньше.

Флаг Бразилии: небо в момент рождения нации

На зеленом фоне флага Бразилии - синий круг со звездами, точно соответствующими расположению небесных тел 15 ноября 1889 года.

Именно в этот момент страна провозгласила себя республикой. Это не просто декоративный элемент - а астрономически точная карта. Бразильский флаг - единственный, где зафиксирована конкретная секунда истории.

Флаг Бразилии (изображение: Википедия)

Непал: единственный флаг без прямоугольника

Флаг Непала состоит из двух треугольников и не имеет прямоугольной формы, как все другие государственные флаги. В нем сочетаются солнце и луна, символизирующие духовность и вечность.

Такая форма подчеркивает уникальность страны и отражает горный ландшафт. Это единственный официальный флаг в мире такой геометрии.

Флаг Непала (изображение: Википедия)

Мозамбик: автомат на флаге

Единственное государство, имеющее изображение оружия на флаге - это Мозамбик. Там изображен автомат Калашникова со штыком на книге, что символизирует оборону и образование.

Такая композиция вызывает споры, но для страны она - память о борьбе за независимость. Это один из самых необычных и спорных флагов современности.

Флаг Мозамбика (изображение: Википедия)

Парагвай: двусторонний патриотизм

Флаг Парагвая имеет различные изображения с лицевой и оборотной стороны. Спереди - герб государства, сзади - печать казначейства.

Это единственный национальный флаг, где официально обе стороны имеют свой смысл. Такой дизайн олицетворяет многогранность и сложную историю страны.

Флаг Парагвая - лицевая сторона (изображение: Википедия)

Флаг Парагвая - обратная сторона (изображение: Википедия)

Филиппины: индикатор мира и войны

Флаг Филиппин переворачивают во время военного положения: красная полоса идет вверх вместо синей. Таким образом, страна подает сигнал о боевой готовности. Это единственный флаг в мире, где изменение положения означает смену политического положения.

Флаг Филиппин (изображение: Википедия)

Швейцария и Ватикан: квадраты среди прямоугольников

Флаг Швейцарии - квадратный, как и флаг Ватикана, который также имеет уникальную форму среди государств.

Все остальные национальные флаги - прямоугольные. Квадрат символизирует стабильность, гармонию и баланс. Такая форма является редкой привилегией среди флагов мира.

Флаг Ватикана (изображение: Википедия)

Марс имеет свой флаг - для будущих колоний

Хотя Марс - не государство, ему уже придумали флаг: красный, зеленый и синий цвета символизируют этапы терраформирования планеты.

Это неофициальный, но широко узнаваемый символ среди астрономов и футуристов. Он используется в научно-популярных проектах и марсианских симуляциях.

Флаг Марса (изображение: Википедия)