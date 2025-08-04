Отель "Власта" во Львове: история советской классики с красноречивым названием

Почему "Власта" стала культовым местом

Интерьеры отеля не менялись десятилетиями и те, кто хоть раз был в этом заведении, помнят деревянную мебель, красные дорожки, лифт в стиле 80-х.

Это породило целую волну мемов и воспоминаний в соцсетях. Однако отель оставался функциональным - его выбирали студенты, спортсмены, приезжие во львовские медучреждения.

Несмотря на старый вид, у отеля была своя атмосфера - спокойная, дисциплинированная, доступная. К тому же здание было частью городского пейзажа и имело собственную легенду среди львовян.

В отеле более 150 номеров на 289 человек, большой ресторан, конференц-зал, бар, прачечная, парикмахерская и парковка.

Цены на номера были очень низкими и колебались от 400 гривен в сутки. Официально отель "Власта" имеет две звездочки.

Что известно о пожаре 4 августа

4 августа 2025 года в гостинице "Власта" произошел пожар. По данным ГСЧС, возгорание возникло на верхнем этаже здания примерно в 05:30 утра. Было эвакуировано 17 человек, часть крыши и помещений повреждена огнем.

Пожар локализовали к 07:00. По предварительной версии, причиной могла стать неисправность в электросистеме или взрыв. Причины на данный момент устанавливаются.

Известно о шести пострадавших, среди них двое детей. У большинства легкие травмы, у одного человека серьезные ожоги. Пострадавшие госпитализированы.

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