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Отель "Власта" во Львове: история советской классики с красноречивым названием

История отеля "Власта", который горел во Львове (фото: ratelist.top)
Автор: Анна Шиканова

Отель "Власта", расположенный на улице Клепаровской и пострадавший от пожара 4 августа 2025 года, - это бывший ведомственный отель Министерства обороны, возведенный в 1976 году. Первоначально его строили как временное жилье для военных, а позже открыли для всех желающих. 9-этажное здание стало хорошо узнаваемым в городе и имело стабильный спрос среди недорогого жилья во Львове.

История отеля "Власта", как он назывался раньше и что о нем известно в современные годы, рассказывает РБК-Украина.

Почему "Власта" стала культовым местом

Интерьеры отеля не менялись десятилетиями и те, кто хоть раз был в этом заведении, помнят деревянную мебель, красные дорожки, лифт в стиле 80-х.

Это породило целую волну мемов и воспоминаний в соцсетях. Однако отель оставался функциональным - его выбирали студенты, спортсмены, приезжие во львовские медучреждения.

Несмотря на старый вид, у отеля была своя атмосфера - спокойная, дисциплинированная, доступная. К тому же здание было частью городского пейзажа и имело собственную легенду среди львовян.

В отеле более 150 номеров на 289 человек, большой ресторан, конференц-зал, бар, прачечная, парикмахерская и парковка.

Цены на номера были очень низкими и колебались от 400 гривен в сутки. Официально отель "Власта" имеет две звездочки.

Что известно о пожаре 4 августа

4 августа 2025 года в гостинице "Власта" произошел пожар. По данным ГСЧС, возгорание возникло на верхнем этаже здания примерно в 05:30 утра. Было эвакуировано 17 человек, часть крыши и помещений повреждена огнем.

Пожар локализовали к 07:00. По предварительной версии, причиной могла стать неисправность в электросистеме или взрыв. Причины на данный момент устанавливаются.

Известно о шести пострадавших, среди них двое детей. У большинства легкие травмы, у одного человека серьезные ожоги. Пострадавшие госпитализированы.

Интересные факты о "Власте"

  • Отель имел столовую с типичным советским меню, которую вспоминают по сей день
  • В 1990-х здесь часто останавливались делегации, спортсмены и студенты
  • До 1991 года отель назывался "Россия", а после обретения Независимости его переименовали в "Власта"
  • Рядом с отелем была историческая пожарная каланча, которую также хорошо помнят львовяне
  • Отель упоминается в нескольких украинских сериалах 2000-х годов как антураж советской эпохи
  • В начале полномасштабной войны отель принимал эвакуированных и по некоторым данным, до сих пор в отеле проживает около 50 переселенцев.
  • В 2025 году отель был продан

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При написании материала были использованы источники: ГСЧС Украины во Львовской области, Львовский портал, Википедия, сайт Львовского городского совета.

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