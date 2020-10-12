Золотая осень и казацкие места: лучшие локации для путешествия на Покрову

Фото: Цитадель Батуринской крепости (РБК-Украина)

Самые интересные места от Анатолия Анатолича, которые стоит увидеть 14 октября

14 октября в Украине отмечают сразу несколько важных праздников. Это и День защитника Украины, и Покров Пресвятой Богородицы, и День Украинского казачества.

В этот день у многих украинцев выходной. А это - хорошая возможность отправиться за новыми впечатлениями в путешествие одного дня. К тому же, согласно прогнозам синоптиков, погода в этот день в большинстве регионов будет способствовать тому, чтобы в полной мере ощутить дух истории и насладиться "золотой" осенью. Но куда именно можно поехать на этот праздник?

В день защитника Украины, праздник украинского казачества и святой Покровы, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич по просьбе РБК-Украина рассказывает о самых знаковых местах, где можно провести этот выходной, прочувствовав дух праздника.

Фото: Телеведущий Анатолий Анатолич рассказывает о местах, которые стоит посетить 14 октября (пресс-служба)

Козелец, Черниговская область

Небольшой поселок городского типа Козелец расположен совсем рядом с трассой Киев-Чернигов, и прекрасно подходит для путешествия одного дня.

Главная здешняя достопримечательность - Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Это как раз то место, ради которого в Козелец заезжают даже те, кто посещать его не собирался, а просто проезжал мимо. Например, путешествуя в Чернигов.

Фото: Собор в Козельце - пример архитектуры украинского и елизаветинского барокко (РБК-Украина)

"Собор Рождества Богородицы в Козельце Черниговской области стал знаменитым на весь мир! Сложно поверить, но сюда ежегодно приезжают сотни иностранцев, чтобы полюбоваться этим строением", - говорит телеведущий.

Собственно, сам собор на территории невероятно впечатляет снаружи и внутри своей красотой и выдержанными пропорциями. Потрясающий деревянный иконостас, созданный по проекту легендарного петербургского архитектора Растрелли.

По большому счету, он и привлекает толпы иностранцев в этот маленький поселок на реке Остер, говорит он.

Фото: Собор - главная достопримечательность Козельца (РБК-Украина)

Есть поверье, что, если взобраться на самую верхушку колокольни в ясный день, то можно рассмотреть, как блестят купола Киево-Печерской лавры с юго-запада, а купола Троицкого собора в Чернигове - с северо-востока, добавляет Анатолий Анатолич.

Новгород-Северский, Черниговская область

Первое упоминание о нем содержится в "Поучении Владимира Мономаха своим детям" в 1078 году.

С этим же городом связаны история о князе Игоре. А одно из знаковых мест здесь - Государственный историко-культурный музей.

Фото: Новгород-Северский (скриншот из видео Youtube.com/Dolner)

А наиболее известная достопримечательность - Спасо-Преображенский монастырь и прилегающий к нему парк - они поражают своим величием и праздничностью. Для праздника Покрова подходит идеально!", - говорит телеведущий.

Батурин, Черниговская область

Сейчас город Батурин известен по всей Украине как бывшая гетманская столица Левобережной Украины.

Город расположен на красивой реке Сейм в 26 километрах от ближайшего города Бахмач на Черниговщине. Это место советуют посетить всем, кто интересуется историей Украины.

Фото: Дворец графа Разумовского в Батурине (РБК-Украина)

Когда-то Батурин был официально награжден статусом гетманской столицы.

В 2002 году Кабмин принял комплексную программу восстановления памятников заповедника "Гетманская столица". С тех пор эту локацию стали развивать как один из главных туристических центров региона.

Фото: Цитадель Батуринской крепости (РБК-Украина)

"Еще бы – тут была резиденция Ивана Мазепы и Кирилла Разумовского. Найти дворец просто - на въезде в городок нужно свернуть направо, и узкая улочка приведет к этому месту. А если вы интересуетесь архитектурой, вы точно должны увидеть Покровскую церковь и цитадель", - замечает Анатолий Анатолич.

Гайдамацкий яр, Винницкая область

По легенде, где-то в Гайдамацком Яру был захоронен казацкий клад, когда здесь скрывались казаки во времена войны с Польшей.

Фото: Урочище Гайдамацкий яр (uk.wikipedia.org)

"Среди украинских сел особое место занимает Буша в Винницкой области, ведь всего в километре от него находится и заповедное место - Гайдамацкий Яр. Помимо причудливых скульптур, созданных природой, вы увидите систему пещер и подземных ходов, которыми пользовались казаки во время походов, облав и войн", - рассказывает телеведущий.

Остров Хортица, Запорожская область

Уникальный остров Хортица в Запорожье хранит множество тайн. Осень - самое время посетить это интересное место.

Одна из главных ассоциаций, которая возникает у многих украинцев при упоминании Хортицы – это казаки и знаменитая Запорожская Сечь. Но легендарная эпоха казатчины – только один из многих исторических периодов, оставивших свой след здесь, на самом большом острове Днепра.

Кроме всем известного комплекса "Запорожская Сечь", в северной части находится расщелина – Змеиная пещера.

Фото: Комплекс "Запорожская Сечь" до карантина ежегодно принимал около 250 тысяч туристов (РБК-Украина)

Фото: Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" (Виталий Носач, РБК-Украина)

К слову, природная ценность Хортицы – не менее важна, чем историческая: всего 15 минутах езды от индустриального города с 800-тысячным населением, в дикой природе можно увидеть косуль, кабанов, лисиц и фазанов, а в небе над Днепром здесь парит хищный орлан-белохвост.

Фото: Днепровские плавни - еще одно прекрасное место для отдыха на Хортице (РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали, какие youtube-каналы о путешествиях стоит посмотреть дома, если вы пока сами не собираетесь в отпуск.

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