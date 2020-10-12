Золотая осень и казацкие места: лучшие локации для путешествия на Покрову

Самые интересные места от Анатолия Анатолича, которые стоит увидеть 14 октября
14 октября в Украине отмечают сразу несколько важных праздников. Это и День защитника Украины, и Покров Пресвятой Богородицы, и День Украинского казачества.
В этот день у многих украинцев выходной. А это - хорошая возможность отправиться за новыми впечатлениями в путешествие одного дня. К тому же, согласно прогнозам синоптиков, погода в этот день в большинстве регионов будет способствовать тому, чтобы в полной мере ощутить дух истории и насладиться "золотой" осенью. Но куда именно можно поехать на этот праздник?
В день защитника Украины, праздник украинского казачества и святой Покровы, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич по просьбе РБК-Украина рассказывает о самых знаковых местах, где можно провести этот выходной, прочувствовав дух праздника.
Фото: Телеведущий Анатолий Анатолич рассказывает о местах, которые стоит посетить 14 октября (пресс-служба)
Козелец, Черниговская область
Небольшой поселок городского типа Козелец расположен совсем рядом с трассой Киев-Чернигов, и прекрасно подходит для путешествия одного дня.
Главная здешняя достопримечательность - Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Это как раз то место, ради которого в Козелец заезжают даже те, кто посещать его не собирался, а просто проезжал мимо. Например, путешествуя в Чернигов.
Фото: Собор в Козельце - пример архитектуры украинского и елизаветинского барокко (РБК-Украина)
"Собор Рождества Богородицы в Козельце Черниговской области стал знаменитым на весь мир! Сложно поверить, но сюда ежегодно приезжают сотни иностранцев, чтобы полюбоваться этим строением", - говорит телеведущий.
Собственно, сам собор на территории невероятно впечатляет снаружи и внутри своей красотой и выдержанными пропорциями. Потрясающий деревянный иконостас, созданный по проекту легендарного петербургского архитектора Растрелли.
По большому счету, он и привлекает толпы иностранцев в этот маленький поселок на реке Остер, говорит он.
Фото: Собор - главная достопримечательность Козельца (РБК-Украина)
Есть поверье, что, если взобраться на самую верхушку колокольни в ясный день, то можно рассмотреть, как блестят купола Киево-Печерской лавры с юго-запада, а купола Троицкого собора в Чернигове - с северо-востока, добавляет Анатолий Анатолич.
Новгород-Северский, Черниговская область
Первое упоминание о нем содержится в "Поучении Владимира Мономаха своим детям" в 1078 году.
С этим же городом связаны история о князе Игоре. А одно из знаковых мест здесь - Государственный историко-культурный музей.
Фото: Новгород-Северский (скриншот из видео Youtube.com/Dolner)
А наиболее известная достопримечательность - Спасо-Преображенский монастырь и прилегающий к нему парк - они поражают своим величием и праздничностью. Для праздника Покрова подходит идеально!", - говорит телеведущий.
Батурин, Черниговская область
Сейчас город Батурин известен по всей Украине как бывшая гетманская столица Левобережной Украины.
Город расположен на красивой реке Сейм в 26 километрах от ближайшего города Бахмач на Черниговщине. Это место советуют посетить всем, кто интересуется историей Украины.
Фото: Дворец графа Разумовского в Батурине (РБК-Украина)
Когда-то Батурин был официально награжден статусом гетманской столицы.
В 2002 году Кабмин принял комплексную программу восстановления памятников заповедника "Гетманская столица". С тех пор эту локацию стали развивать как один из главных туристических центров региона.
Фото: Цитадель Батуринской крепости (РБК-Украина)
"Еще бы – тут была резиденция Ивана Мазепы и Кирилла Разумовского. Найти дворец просто - на въезде в городок нужно свернуть направо, и узкая улочка приведет к этому месту. А если вы интересуетесь архитектурой, вы точно должны увидеть Покровскую церковь и цитадель", - замечает Анатолий Анатолич.
Гайдамацкий яр, Винницкая область
По легенде, где-то в Гайдамацком Яру был захоронен казацкий клад, когда здесь скрывались казаки во времена войны с Польшей.
Фото: Урочище Гайдамацкий яр (uk.wikipedia.org)
"Среди украинских сел особое место занимает Буша в Винницкой области, ведь всего в километре от него находится и заповедное место - Гайдамацкий Яр. Помимо причудливых скульптур, созданных природой, вы увидите систему пещер и подземных ходов, которыми пользовались казаки во время походов, облав и войн", - рассказывает телеведущий.
Остров Хортица, Запорожская область
Уникальный остров Хортица в Запорожье хранит множество тайн. Осень - самое время посетить это интересное место.
Одна из главных ассоциаций, которая возникает у многих украинцев при упоминании Хортицы – это казаки и знаменитая Запорожская Сечь. Но легендарная эпоха казатчины – только один из многих исторических периодов, оставивших свой след здесь, на самом большом острове Днепра.
Кроме всем известного комплекса "Запорожская Сечь", в северной части находится расщелина – Змеиная пещера.
Фото: Комплекс "Запорожская Сечь" до карантина ежегодно принимал около 250 тысяч туристов (РБК-Украина)
Фото: Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" (Виталий Носач, РБК-Украина)
К слову, природная ценность Хортицы – не менее важна, чем историческая: всего 15 минутах езды от индустриального города с 800-тысячным населением, в дикой природе можно увидеть косуль, кабанов, лисиц и фазанов, а в небе над Днепром здесь парит хищный орлан-белохвост.
Фото: Днепровские плавни - еще одно прекрасное место для отдыха на Хортице (РБК-Украина)
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