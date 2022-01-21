Зимовка на морском побережье. Кипр существенно упрощает правила въезда

Фото: С 1 марта 2022 года на Кипре новые правила въезда (unsplash.com/secret-travel-guide)

Вакцинированные теперь снова могут ехать в страну без ограничений. Новые правила вступят в силу с 1 марта

Правительство Кипра ввело новые правила въезда туристов в страну. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Согласно новым правилам, вакцинированные туристы и переболевшие COVID-19 смогут беспрепятственно посещать остров, независимо от того, входит ли их страна в список эпидемически безопасных.

Кроме этого, правительство Кипра сократил период самоизоляции с 14 до 10 дней для людей, имеющих близкие контакты с подтвержденным больным. Решение вступает в силу 24 января.

Ранее перед въездом на Кипр вакцинированным путешественникам нужно было сделать ПЦР-тест за свой счет не позднее чем за 48 часов до вылета.

Невакцинированные туристы из "зеленых" стран смогут въехать в Кипр, предоставив отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до въезда или тест на антиген за 24 часа до въезда, а из "красных" стран будут сдавать тест — до въезда и после въезда.

Какие правила въезда на Кипр

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 марта, путешественники, полностью вакцинированные от COVID-19 или выздоровевшие от вируса, независимо от того, внесена ли их страна в список "красной" или "зеленой" категории, будут освобождены от выполнения карантинных требований.

Эти люди могут въезжать на Кипр с действительным сертификатом о вакцинации, выданным компетентными органами их страны, или сертификатом, подтверждающим, что они выздоровели от коронавируса.

Кипр признает почти все вакцины: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light и Novavax.

Фото: Вакцинированные туристы теперь могут ехать в страну без ограничений (unsplash.com/secret-travel-guide)

Все пассажиры по-прежнему должны заполнить форму CyprusFlightPass в течение 48 часов до вылета, а также пройти выборочные тесты на коронавирус в аэропортах.

Пассажиры в возрасте 18 лет и старше должны получить бустерную дозу вышеуказанных вакцин, если с момента получения второй дозы прошло девять месяцев. В противном случае они попадут в категорию непривитых для целей правил поездок.

Люди, получившие обе дозы, могут по-прежнему путешествовать на Кипр и обратно без теста или необходимости самоизоляции на срок до девяти месяцев после второй дозы.

Дети в возрасте до 18 лет будут освобождены от тестирования и самоизоляции, если они полностью вакцинированы, то есть если они получили обе дозы прививки или одну дозу однократной вакцины, а также сроки поездки в целях, указанные в Срок действия веб-сайта CyprusFlightPass истек.

В случае справки о выздоровлении дата поездки не должна превышать 180 дней с момента первого положительного диагноза.

Напомним, ранее мы писали, что туристы выбрали пять стран для путешествий в 2022 году.