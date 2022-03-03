"Железный купол" над Украиной. Страна просит НАТО закрыть небо: что это означает

Как в борьбе с агрессором поможет закрытие авиапространства Украины решением НАТО

Сразу после вторжение России в Украину наша страна закрыла небо для всех гражданских самолетов.

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обратился к НАТО с просьбой о закрытии воздушного пространства Украины. По его словам, в случае отказа, "кровь украинцев будет на их руках".

Также 3 марта за немедленное закрытие украинского неба выступила и Верховная Рада. Депутаты просят немедленно ввести бесполетную зону над территорией Украины, ведь это защитит гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критической инфраструктуры.

TRAVEL РБК-Украина разбирается, как закрытие воздушного пространства решением НАТО поможет Украине в борьбе с врагом.

Бесполетная зона сделает невозможными авианалеты и сброс бомб с военных самолетов

Закрытие неба Украиной и закрытие неба решением НАТО – это разные вещи, хотя называются они практически одинаково. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит авиаэксперт Богдан Долинце.

"Если мы говорим о сфере ответственности Украины в воздушном пространстве, здесь речь идет прежде всего о гражданской авиации. Украина отвечает за безопасность полетов в своем небе и имеет право принимать решения о закрытии неба в контексте выполнения полетов именно гражданских рейсов. И фактически это было сделано в первые часы или даже минуты после того, как первые ракеты врага начали попадать в объекты инфраструктуры, аэропорты и жилые дома в Украине", - напоминает он.

Однако в последние дни особенно возросла необходимость закрытия неба над нашей страной именно силами НАТО. Это так называемая бесполетная зона, которая в свое время вводилась в том числе в некоторых районах Сирии во время активных боевых действий, объясняет авиаэксперт.

По словам Богдана Долинце, такая бесполетная зона представляет собой широкое использование инфраструктуры НАТО в определенной стране.

Цель развертывания сил - гарантировать, что каждый летальный объект – беспилотник, ракета или самолет, который поднимается в небо на высоте условно более 50 метров, сразу автоматически становится объектом поражения и подлежит уничтожению.

Фото: MIM-104 Patriot - зенитный ракетный комплекс (ЗРК), используется как платформа воздушной тактической защиты на средних высотах (uk.wikipedia.org)

"По принципу дествия такую систему можно сравнить с израильским "Железным куполом" (система противовоздушной обороны, действующая в Израиле и в Сингапуре - ред.). Сегодня это нам крайне необходимо. Система позволит минимизировать или даже исключить возможность нанесения ракетных ударов по украинским городам и не даст ракетам попасть в объекты критической инфраструктуры", - говорит эксперт.

Во-вторых, бесполетная зона над Украиной сделает невозможным авианалеты и сброс российским врагом бомб с военных самолетов.

"Инфраструктуру защиты неба можно развернуть за несколько дней и даже часов"

Необходимо понимать, что закрытие неба в качестве решения со стороны НАТО предусматривает нам предоставление соответствующей инфраструктуры. Прежде всего - системы противовоздушной обороны, обращает внимание Богдан Долинце. Это могут быть спутниковые системы и другое оборудование для оперативного обнаружения и уничтожения авиации врага.

"Такая инфраструктура состоит из многих элементов: из воздушного, наземного сегментов. Она включает техинку по выявлению вражеских полетов и своевременного на них реагирования. Однако развертывание таких систем потребует времени. Если нам в ближайшее время привезут эти установки, такие как Patriot, за несколько часов мы самостоятельно их не сможем развернуть. Требуется привлечение и обучение специалистов, которые это все должны обслуживать", - говорит он.

Впрочем, если НАТО будет развертывать такое оборудование самостоятельно, все можно реализовать за несколько дней и даже часов. Такой сценарий возможен в случае, если силы НАТО эту инфраструктуру запускаютсамостоятельно и управляют ею тоже сами, объясняет авиаэксперт.

Фото: В случае одобрения решения, можно быстро использовать инфраструктуру, которая есть в соседних с Украиной государствах-членах НАТО, - Богдан Долинце (скриншот с сайта nato.int)

"Здесь речь может идти об уже имеющейся инфраструктуре, которая находится в соседних с Украиной государствах НАТО, таких как Польша, Венгрия или Румыния. Это позволило бы обеспечить защитой значительную часть Украины практически сразу",- объясняет Богдан Долинце.

Если же речь идет и о покрытии защитой северных и восточных регионов страны, должна идти речь о развертывании элементов инфраструктуры уже непосредственно на территории Украины.

Какие шансы на то, что НАТО примет решение закрыть небо Украины

Богдан Долинце напоминает, что после вторжения России в Украину реакция западных стран меняется очень быстро: если до войны некоторые решения казались нереалистичными, то сейчас многие из них уже воплощаются на практике.

Фото: Система "Железный купол" (uk.wikipedia.org)

По его мнению, развертывание инфраструктуры НАТО в Украине "собственноручно" - менее вероятно.

"Но вот шансы на развертывание сил ресурсами НАТО - более реалистично. Прогнозы делать сложно. Ведь еще неделю назад там не рассматривали определенных решений, а сейчас они уже приняты. Также есть исторические примеры, когда такая инфраструктура разворачивалась силами НАТО в других странах, не входящих в блок. Поэтому говорить о полной невозможности реализации этого решения было бы неправильно", - отмечает собеседник.

По словам эксперта, это вопрос в первую очередь дипломатического фронта Украины, чем наши дипломаты сейчас очень активно как раз и занимаются. Также многое зависит от международной поддержки Украины, которая защищается в войне и во время вторжения России в наше государство.

Напомним, все больше стран закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России.

Между тем у российских туристов массово возникают проблемы из-за тотальной изоляции страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.