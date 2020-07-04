Зарубежный карантин: в какие страны можно поехать на отдых в июле

Фото: Живописная Турция (pixabay.com)

Выбор стран для поездок украинцев пока небольшой

В июле 2020 года для украинских туристов открыто совсем немного предложений отдыха за границей. Так, туристический оператор Join Up! запускает чартеры в Албанию, Египет и Турцию.

Именно эти страны готовы принимать гостей из Украины без прохождения обсервации. Чартерные рейсы будет выполнять авиакомпания SkyUp. Рейсы в эти страны восстанавливают и другие авиакомпании.

Туристический оператор TPG открыл чартерные программы в Албанию с 3 июля, в Хорватию - с 4 июля и откроет Черногорию – с 19 июля. Выполнять перелеты будет авиакомпания МАУ.

Фото: Требования Египта к пересечению границы украинцами - минимальные (pixabay.com)

Албания – одна из первых стран, которая объявила о готовности принимать туристов из-за рубежа. За все время карантина стране удалось удерживать низкий уровень заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования состоянию на 19 июня составила менее 2 000 человек. До этого года страна не была популярным направлением для украинцев.

Курорты Албании выходят на Адриатическое и Ионическое моря с песчаными и галечными пляжами. Природа своим многообразием подобна греческой.

Начиная с 12 июня, туроператор Join UP! начал отправлять на отдых туристов из Минска. Ни одного случая заболевания среди отдыхающих не было зафиксировано.

Фото: Албания готова принимать украинцев (pixabay.com)

В пресс-службе Join UP! РБК-Украина говорят, что действующий в Албании протокол безопасности относительно распространения коронавируса сейчас предусматривает возможность въезда туристов только чартерными рейсами по туристическому пакету, в который входит авиаперелет в обе стороны.

Также в него входит трансфер к месту проживания и обратно до аэропорта и проживание на весь период пребывания в стране, а также полис медицинского страхования.

Таким образом принимающая сторона сможет контролировать ситуацию в случае болезни кого-то из туристов.

Напомним, ранее мы писали о стране, которая имеет минимальные требования для въезда украинцев во время карантина.

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