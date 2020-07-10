Заработал "Подольский экспресс": что посмотреть в Каменце-Подольском

"Укрзализныця" запустила курсирование "Подольского экспресса" – поезд сообщением Киев - Каменец - Подольский - Могилев-Подольский возобновляет движение со следующей недели. Билеты уже доступны в продаже с 9 июля.

Запуск поезда по этому направлению – прекрасная возможность отправиться в путешествие. О способе добраться в Каменец-Подольский вы уже знаете. Теперь расскажем, что посмотреть в этом городе.

Что увидеть в Каменце-Подольском

В этом древнем городе есть около полутора сотен самых разных достопримечательностей, в которые входят памятники архитектуры, истории и культуры. Здесь можно увидеть и монументальные католические храмы, и древнюю ратушу, и армянские казармы и церкви, сохранившиеся в городе еще со времен средневековья.

Вашего внимания также заслуживает Замковый мост и средневековые оборонительные постройки, возведенные здесь еще в XV-XVI веках. Это уникальная пара линий каменных стен, в которых есть небольшие бойницы и бастионы.

Конечно же, главная достопримечательность – Каменец-Подольская крепость. Это "магнит", притягивающий туристов со всех регионов Украина, а до карантина здесь бывало множество гостей и из-за рубежа.

Фото: Это место привлекает внимание художников (instagram.com/kovalik.art)

Местные гиды говорят, что в конце XII века остатки древних римских башен, если они на самом деле существовали, укрепили крупными земляными валами и рвами, а также усилили каменной стеной с щелевидными бойницами. Детинец, где находилась резиденция боярина или князя, с северо-восточной стороны мыса был дополнительно укреплен также и рвом.

Прогулке по городу стоит посвятить хотя бы день. Здесь есть на что посмотреть. Например, в городе есть костел, принадлежавший в свое время ордену доминиканцев. Есть здесь и еще один храм. Он выглядит очень интересно и снаружи, и изнутри. Кроме костела св. Николая, в комплекс большого монастыря входят кельи, трапезная, дом Потоцкого и каменная ограда с воротами.

Сам же древний монастырь находится на короткой улице под названием Доминиканская: она отходит от юго-восточного угла площади к Польскому Рынку.

Фото: Посетить Каменец-Подольский – хорошая идея для путешествия выходного дня (instagram.com/p/CCaX2ifHAYq)

Где поселиться

В Каменце-Подольском – достаточное количество отелей и квартир, которые сдаются посуточно. Согласно сайту бронирования жилья Booking.com, стоимость жилья в одном из мини-отелей обойдется в 500 гривен за ночь. В отеле комфорт-класса – от 1000 до 2000 тысяч гривен за ночь. Ну а комнату или квартиру посуточно можно найти по цене около 500-600 грн. Общественный транспорт широко представлен автобусами, маршрутками и несколькими службами такси.

На путешествие в Каменец-Подольский стоит уделить хотя бы один полный день, а то и остаться здесь на несколько суток. К слову, неподалеку от города находится еще одна известная достопримечательность - древняя Хотинская крепость.

Фото: Хотинская крепость (wikipedia.org)

Это уникальное место - крепость периода X—XVIII веков, которая входит в список семи чудес Украины. Хотя на протяжении V-X веков укрепление использовалось летописным племенем тиверцев, сооружение каменных укреплений Хотина принято связывать прежде всего с Галицко-Волынским княжеством и с именем Данилы Галицкого.

Уже в ХХ веке здесь снимали немало фильмов: "Захар Беркут", "Стрелы Робин Гуда", "Старая Крепость", "Три мушкетера" и другие.

До карантина здесь также проходило множество тематических фестивалей. Впрочем, даже без шумных концертов и других мероприятий крепость привлекает внимание многих туристов и этим летом. Крепость открыта для посещений и ждет гостей.

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