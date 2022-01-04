Запрет на выезд из страны. В ОАЭ вводят жесткие правила для невакцинированных

Власти Объединенных Арабских Эмиратов вводят запрет на выезд граждан страны, не прошедших вакцинацию от COVID-19, пишет The National.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

"В координации с Национальным ведомством по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями для всех граждан ОАЭ, для непривитых по состоянию на 10 января вакцинами от COVID-19, вводится запрет на поездки", — сообщает МИД ОАЭ.

Кроме этого, привитым гражданам страны рекомендуют пройти ревакцинацию. Для путешествия за рубеж нужно сделать бустерную прививку. Третью бустерную прививку через шесть месяцев после получения второй дозы вакцины.

Фото: В Дубае вводится запрет на поездки (unsplash.com/nick-fewings)

Такое решение власти ОАЭ приняли на фоне роста числа случаев заражений коронавирусом во многих странах мира.

Заграничные поездки для невакцинированных будут разрешены гражданам имеющим медотвод или выезжающим за границу в медицинских и лечебных целях.

Лица, освобожденные по медицинским показаниям от вакцинации против Covid-19, не подпадут под это постановление.

Напомним, ранее ми писали, что в аэропорту Дубая ввели новые правила тестирования на COVID-19.