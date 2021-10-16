Заповедники, водопады и панорамы. Лучшие уголки Украины для путешествий в октябре

Куда поехать на выходных? Пока погода радует теплом, такой вопрос волнует многих туристов. Чтобы вы не тратили много времени на поиски локаций, мы расспрашиваем для вас известных украинцев о тех местах, которые произвели на них сильное впечатление во время путешествий.

Сегодня о самых интересных уголки на карте страны для РБК-Украина рассказывают участники группы TVORCHI.

Название группы все чаще звучит не только в украинской музыкальной индустрии, но и за ее пределами. После их громкого появления на Нацотборе "Евровидения" о группе узнала Европа. Украинец Андрей и нигериец Джеффри вместе создают музыку, которая звучит ежедневно в эфире множества радиостанций и на платформах в интернете. Послушав несколько их треков, многие даже не верят, что это украинская группа.

Видеоклип группы на песню "Believe" собрал 1,5 миллиона просмотров при бюджете на съемку в $100. А песня #не_танцюю стала гимном украинских миллениалов, которые гонятся за возможностями и забывают о себе.

Фото: Группа TVORCHI (пресс-служба)

Ребята не забывают о путешествиях по Украине, и рассказывают нам об интересных местах, куда стоит поехать на выходных.

Любимые места Джеффри

Музей Ханенко в Киеве: место визуальной эстетики

Музей имени Богдана и Варвары Ханенко – один из самых красивых музейных заведений столицы. Он представляет посетителям наиболее значительные коллекции произведений искусства Европы, Азии, Древнего мира.

"Первым в моем списке будет Музей Ханенко в Киеве. Это место визуальной эстетики с изысканными старинными произведениями искусства и статуями. Он рассказывает столько историй! А то, как в нем размещены произведения искусства, напоминает прогулку в книге – буквально! Вы точно захотите вернуться туда снова, чтобы почувствовать себя спокойными и наполненными", — рассказывает музыкант.

Фото: Музей создан в 1919 году, и сейчас он занимает помещения двух домов в центре столицы (скриншот РБК-Украина)

Еще в конце 19 и начале 20 века выдающиеся украинские коллекционеры и благотворители, Богдан и Варвара Ханенко, распорядились создать музей с уникальными произведениями искусства, которые они собирали в течение всей жизни.

Так в 1919 году в столице появился музей, который сейчас широко известен не только в Киеве, но и во всей Украине и даже за ее пределами.

Фото: Музей Ханенко в Киеве хранит коллекции уникальных произведений искусства (скриншот РБК-Украина)

Сейчас музей располагается в двух зданиях периода конца 19 века на улице Терещенковская в столице. Действуют как постоянные экспозиции, так и временные выставки.

В свободном доступе есть виртуальный тур по музею. Коллекции содержат более 25 000 экспонатов и включают произведения живописи Питера Пауля Рубенса, Франсуа Буше, Джентиле Беллини, Яна Веникса, Веласкеса.

Фото: Кадры из виртуального тура по музею Ханенко (скриншот РБК-Украина)

Центральное озеро в Тернополе: идеальное место для романтических вечеров

Второе место в рейтинге музыканта – центральное озеро в Тернополе.

Тернопольский пруд или Тернопольское озеро – это крупный искусственный водоем в Тернополе, который создали на болотистом месте реки Серет.

Водохранилище давно стало одним из любимых мест горожан. Здесь также любят отдыхать и туристы, которые приехали в Тернополь на выходные. Площадь водохранилища – целых 300 гектаров.

"Именно там у меня появилось множество музыкальных идей. Мне лично очень нравятся длинные прогулки возле озера, они наполняют меня энергией для творчества. Озеро достаточно популярно среди жителей города. А также если вы ищете очень романтическое место, или локацию для отдыха с друзьями, катания на велосипеде или для пикника, оно станет идеальным выбором для вас! Озеро также славится великолепными видами. Поэтому это один из топов моих рекомендаций", — признается он.

Фото: Тернопольское озеро – одно из любимых мест для отдыха и туристов, и местных (uk.wikipedia.org)

Многие почему-то уверены, что этот водоем был создан всего несколько десятков лет назад. Но Тернопольскому пруду на самом деле примерно столько же лет, как и самому городу Тернополь: Ян Амор Тарновский, основатель города и владелец крепости, весной 1548 года получил привилегию на создание плотины и отдельного пруда.

Построен водоем в пойме реки Серет как оборонительное звено от нападений турок и татар, который обеспечивал крепости еще большую и более надежную неприступность.

Фото: Остров влюбленных посреди Тернопольского пруда (uk.wikipedia.org)

"Еще одно место, которое стоит посетить украинцам – это Замок Шенборнов в Закарпатской области. Это просто идеальное место для отдыха, оно наполнено красивой архитектурой, захватывающим окружающей средой и изысканными садами. Все, что вам нужно сделать, чтобы максимально им насладиться – это глубоко вдохнуть и радоваться красоте вокруг", — убежден музыкант.

Любимые места Андрея

Водопад Женецкий Гук: в гармонии с природой

Женецкий Гук или Женецкий водопад — один из самых красивых водопадов в Украинских Карпатах, расположен на потоке Женец прямо между массивами хребтов Яворника и Хомяка-Синяка. Находится неподалеку от сел Микуличин и Татаров.

"Водопад Женецкий Гук в Ивано-Франковской области – первый must-visit для меня! Когда там стоишь, то все, что ты слышишь – это шум воды, легкий ветер между деревьев и пение птиц! Именно в этот момент ты чувствуешь гармонию с природой и еще раз повторяешь себе, настолько же это невероятно!", — замечает Андрей.

Фото: Женецкий Гук - один из самых красивых водопадов в Украинских Карпатах (karpaty.love)

Местные жители назвали водопад Гук из-за шума, гула, доносящегося от него до близлежащих населенных пунктов. Образовался этот водопад в результате сильного наводнения, которое произошло здесь вскоре после Второй мировой войны.

Но сейчас те путешественники, которые хотят исследовать Карпаты и в полной мере ощутить красоту этой местности, обязательно включают водопад Женецкий Гук в список пунктов на карте страны, которые надо непременно увидеть.

Фото: Место наслаждения природой (karpaty.love)

Если до многих водопадов Карпат добраться бывает сложно, то Женецкий Гук располагается в 5 километрах от трассы, за 9 километров от станции Татаров и за 10 километров от станции Микуличин.

На расстоянии около 2 километров водопада расположен менее известный водопад Наринецкий.

Днестровский каньон: одно из семи природных чудес Украины

Это красивое природное образование между рекой Днестр расположено на границе сразу четырех областей Украины: Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской.

Длина каньона составляет около 250 километров. Благодаря этому Днестровский каньон входит в список из самых больших каньонов Европы.

Это прекрасное место для уютного отдыха или в арендованном домике, либо в палатке.

Фото: Днестровский каньон (wikipedia.org)

"Днестровский каньон – один из самых больших каньонов Европы! А находится он на границе четырех областей, одной из которых является Тернопольская. Здесь можно вволю любоваться красотой природы! А особенно красивый вид открывается из города Залещики. Именно там вы можете сделать безумно крутые фото, что гарантируют успех ваших соцсетей", — говорит музыкант.

Фото: Панорама города Залещики (wikipedia.org)

Еще в 2008 году в Украине провели масштабный опрос, в результате которого Днестровский каньон был признан одним из семи природных чудес Украины. Здесь расположено множество объектов природозаповедного фона Украины.

Лишь некоторые из них – это Национальный природный парк "Днестровский каньон", региональный ландшафтный парк "Днестровский" и другие.

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