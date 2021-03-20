В атмосфере истории: самые красивые замки Украины, которые стоит увидеть каждому

Замки Украины - уникальные сооружения, которые много повидали на своем веку: и войны, и упадок, и расцвет, и романтические истории любви. Значительная часть такого архитектурного наследия разрушена, а в некоторых из них былой красоты и величия уже не узнать.

К счастью, немало из них уверенно выстояли, и до наших дней в Украине сохранилось немало замков, которыми можно гордиться и красотой которых можно и нужно любоваться во время путешествий. Этот список от Tour de Ukraine - для тех, кто хочет гарантированно вернуться из поездки полными впечатлений, свежих ярких воспоминаний и новых знаний об интригующих исторических тайнах.

ЗАМОК ШЕНБОРНОВ

село Карпаты, Закарпатская область

Видео: Имение графов Шенборнов, Закарпатская область (youtube.com/Tour de Ukraine)

Это замок-санаторий в столетнем особняке, в гуще украинских Карпат. Сказочный особняк, который до сих пор носит имя прежних хозяев Шенборнов.

Майнцский архиепископ Лотар Шенборн получил земли в подарок от венгерского короля Карла шестого, и посреди пышной горной природы обустроил себе охотничий замок.

Фото: Замок украшен богатым декором - барельефы, флюгеры, витражи (предоставлено Валерией Микульской)

На отдых к семье приезжали целые кортежи со знатью.

"Лучшего места для отдыха не найти в целом мире!" - говорили они.

Арифметика, астрология, мифы - в этом имении переплелось все, что на первый взгляд нельзя совместить. Шенборны верили в символы, и пригласили лучших европейских архитекторов, чтобы воплотить свои идеи.

Фото: Говорят, что в замке - столько же витражей и окон, сколько дней в году (Олег Божко)

365 дней в году - столько же окон и витражей, 52 недели – это количество комнат, четыре времени года - 12 наружных входов, часы на одной из башен смотрят на четыре стороны света и каждые 15 минут точно отражают время, как и более 100 лет назад.

Я не считала: возможно, это тоже миф. А вы приезжайте и устройте себе особый квест.

Фото: Шенборны пригласили лучших европейских архитекторов, чтобы воплотить свои идеи (Олег Божко)

ЗБАРАЖСКИЙ ЗАМОК

Город Збараж, Тернопольская область

Збаражский замок - одна из наиболее известных боевых крепостей Украины, съемочная площадка популярного исторического фильма "Огнем и мечом".

За всю его почти полувековую историю, замок не раз буквально собирали по камешку, его жгла татарская орда. Восставший из пепла и полный легенд и, кроме всего, романтический. Ведь это - кусочек изящной Венеции всего за 20 километров от Тернополя.

Фото: Збаражский замок находится за 20 километров от Тернополя (предоставлено Валерией Микульской)

Двухэтажный дворец с крепкими стенами и казематами в стиле Ренессанс окружен крепкими валами. В начале 17 века в Збараже хозяйничали князья Христофор и Юрий Збаражские. На строительство крепости они не скупились.

Братья учились в Италии, слушали лекции Галилея и со светом знаний вернулись в родные края. Возвести на окраине старинного города свое родовое поместье пригласили одного из лучших архитекторов Италии, Винченцо Скамоцци.

Фото: Дворец с крепкими стенами и казематами построен в стиле Ренессанс (Олег Божко)

Проект, как и в Подгорцах, назывался "Палаццо ун Фортецца", - "дворец в крепости". Но внутри чувствуется солидное прошлое этого здания.

Идеальная реставрация и уцелевшее имущество владельцев мгновенно перенесет вас даже не на несколько веков назад, а и в настоящую атмосферу Эпохи Возрождения.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ ЗАМОК

город Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Видео: Замок в Каменце-Подольском (youtube.com/Tour de Ukraine)

Замок города солнца. Да-да, вы не знали? Каменец-Подольский смело и гордо носит "логотип" с изображением светила.

Возможно, именно поэтому там круглый год такая теплая атмосфера. Символом города, безусловно, является некогда грозная и неприступная крепость, а теперь заслуженно признанній одним из саміх романтичных в Украине - Каменец-Подольский замок.

Каменец-Подольская крепость "забралась" на высокий скалистый выступ Смотрицкого каньона, который пронизывает седой Каменец. Цветок на камне - одно из неофициальных названий этого замка. И, наверное, самая романтическая ассоциация.

Фото: Замок - главный и наиболее известный символ города (предоставлено Валерией Микульской)

Восемнадцать башен, объединенных между собой длинными стенами- коридорами так, чтобы можно было пройти по всему периметру крепости, не выходя іо двор. Каждое ребро Каменца-Подольского замка выполняло свою функцию.

В XVII и XVIII веках в его стенах был полноценный военный городок. Нам осталось всего 11 башен, но и замок давно живет абсолютно мирной и исключительно туристической жизнью. В любое время года он полон гостей, туристических аттракций, фестивалей и средневековых угощений.

Фото: Сегодня замок живет тихой туристической жизнью (Олег Божко)

ЗАМОК ПАЛАНОК

город Мукачево, Закарпатская область

Замок Паланок – главная и самая яркая достопримечательность этого закарпатского городка. Он возвышается над улицами на высоком вулканическом холме.

Прошло шесть веков, а здешние жители до сих пор рассказывают, какой ценой достался этот трехуровневый замок-гигант.

Фото: Замок Паланок – самая яркая достопримечательность закарпатского городка (предоставлено Валерией Микульской)

Паланок - бывшая резиденция трансильванских князей и мощная оборонная крепость. Но всю его жуткую военную историю закрывает другая - история женщины, которая стала настоящей знаменитостью тех времен.

Самой известной хозяйкой замка Паланок была женщина, хорватская княгиня Илона Зрини. 30-летняя и уже овдовевшая, она на то время была единственной в Европе женщиной-губернатором. Кроме того, вся Европа говорила о ее невероятной красоте и, главное, о ее мудрости и образованности.

Фото: Внутренний дворик замка - не менее интересен, чем его массивные каменные стены снаружи (Олег Божко)

Владелица Мукачево владела многими иностранными языками, писала стихи и сонеты, изучала юриспруденцию и арифметику, баллистику и военное дело. И именно здесь в замке Паланок она впервые встретилась со своим вторым мужем, который стал любовью всей ее жизни.

Фото: Замок расположен в самом "сердце" города (Олег Божко)

ЛУЦКИЙ ЗАМОК

город Луцк, Волынская область

Символ тысячелетнего "сердца" Волыни. Луцкий замок. Конечно, первое свидание с регионом я бы всем советовала назначать во дворе княжеского града князя Любарта.

История Луцкого замка насчитывает около 600 лет. И его можно справедливо назвать замком-приданым. Любарт Гедиминович получил его (вернее его деревянный прообраз) одновременно с согласием выйти замуж от его невесты Агриппины, дочери князя Галицко-Волынского княжества. И именно Любарт оставил нам свою цитадель каменной.

Фото: История Луцкого замка насчитывает около 600 лет (предоставлено Валерией Мікульською)

Здесь вы увидите и широкий двор с небольшим особняком, храм, камерный парк и три высокие крепостные башни: Въездная, Стыровая и Владычья, в которой находилась княжеская усыпальница.

Самые читаемые новости Дождь со снегом и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Кстати, не упустите возможность подняться на эти смотровые площадки. Самая высокая башня - высотой 27 метров, и с нее открывается великолепный вид на княжеский двор и окрестности. Эта прогулка вам обязательно запомнится.

Весна - идеальный период для того, чтобы познакомиться с уникальными и богатыми историей замками Украины. Скорее отправляйтесь в путешествие. И, я уверена, вы не пожалеете.

Напомним, ранее мы писали, где посмотреть самые красивые дворцы Украины во время весеннего путешествия.

Также предлагаем почитать, что посмотреть в Николаевской области.