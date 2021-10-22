Замки, храмы и каньон: четыре локации для путешествия по Хмельнитчине в атмосфере осеннего уюта

Путешествия по Украине во время золотой осени приносят особенные впечатления и красочные фото на память. Один из самых запоминающихся регионов с яркими локациями – Хмельнитчина, куда стоит отправиться в солнечные дни.

В Хмельницком туристическо-информационном центре назвали четыре локации, которые стоит посетить осенью.

"Чтобы не пропустить красочную осень во всей ее красе, мы советуем посетить интересные и живописные места нашей области. Берите с собой хорошее настроение, тепло одевайтесь и айда странствовать по области, радовать свой глаз", - предложили план путешествий на странице центра в Facebook.

Какие локации стоит увидеть во время поездки в Хмельницкую область и какие карантинные правила стоит учесть туристам – в материале РБК-Украина.

Костел, где звучит старинный орган

В селе Подлесный Мукаров находится атмосферная достопримечтаельность - костел святого Иосифа Обручника 19 века. Этот римо-католический храм построен в стиле поздней неоготики. Он носит имя человека, который был обручен с Девой Марией. В этом костеле остался старинный орган в рабочем состоянии. От его звучания у посетителей – "мурашки по коже". Это место, где можно почувствовать особую атмосферу и осенний уют.

Фото: Костел в стиле неоготики (wikipedia.org)

Средневековый замок, который стал храмом

В селе Сутковцы можно увидеть удивительную Покровскую церковь-замок. Сооружение считают идеальным примером средневекового украинского храма. Замок построили в 14 веке исключительно с целью обороны от набегов татар. Через некоторое время владелец имения Федор Сутковский перестроил замок в храм. Архитектура оборонной церкви выполнена в готическом стиле Западной Европы.

Прогулки в Каменец-Подольском в атмосфере золотой осени

Каменец-Подольский – известная локация в области, которое приобретает особое очарование в водовороте осенних красок.

Фото: Замок в Каменец-Подольском (pixabay.com)

"Местные жители верят - если турист приехал в Каменец, но не увидел Старый замок, надгробие Лауры Пшездзецкой и монаха с корзиной, то он не был в городе. Обязательно прогуляйтесь с пряным чаем или глинтвейном в сквере "Лебединое озеро", который находится на краю каньона реки Смотрич - это отдельный вид искусства", - подсказывают в туристическом центре.

Фото: Церковь-крепость в Сутковцах (wikipedia.org)

Крепость Киевской Руси с музеем внутри

В поселке городского типа Меджибож можно увидеть замок-крепость с массивными стенами и угловыми башнями, выходящими за их линию.

Первое письменное упоминание об этом фортификационном сооружении приходится на период Киевской Руси. В замке можно просто погулять и пофотографироваться, а можно и попросить провести увлекательную экскурсию у работников музея, который там расположен.

COVID-ограничения в Хмельницкой области: что стоит учитывать туристам

Путешествия между областями автобусами, маршрутками или поездами с 21 октября, по решению правительства Украины, разрешены только при наличии у пассажиров сертификата о вакцинации или негативного теста на COVID, действительного 72 часа. Новые правила не касаются детей до 18 лет.

Фото: Древний замок в Меджибоже (wikipedia.org)

По последним показателям уровня заболеваемости, Хмельницкая область относится к "оранжевой зоне", но приближается к "красной". С 23 октября, по информации на сайте Хмельницкой ОГА, в области вводятся дополнительные карантинные ограничения.

Рестораны и кафе будут принимать посетителей только при наличии у них негативного ПЦР-теста, действительного 72 часа или сертификата о вакцинации хотя бы одной дозой вакцины от COVID. За столиком разрешат сидеть не больше 4 человек. Время работы общепита ограничивается с 6 утра до 11 вечера.

Такие же документы потребуются для посещения массовых мероприятий, кинотеатров, театров, бассейнов и спортзалов.

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье туристам покажут 40 уникальных локаций вокруг озера Синевир.

Также мы рассказывали про пять интересных дворцов для осеннего путешествия по Украине.