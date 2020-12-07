В закрытом пространстве: почему в самолетах не курят и можно ли заразиться COVID-19 на борту

Фото: Самолет в аэропорту (pixabay.com)

Как сегодня очищается воздух в авиалайнерах

В последнее время пассажиров волнует вопрос о том, насколько высок шанс заболеть COVID-19 на борту самолета. Ведь несколько сотен людей, проводящих многие часы в небольшом замкнутом пространстве, вполне логично подвергают себя риску подцепить инфекцию.

Чтобы разобраться в этом вопросе, нам следует более детально выяснить, чем и как именно мы дышим, пересекая континенты на современных авиалайнерах.

Не просто воздух: что изменилось в самолетах за десятилетия

На протяжении первых десятилетий существования гражданской авиации обеспечение пассажиров воздухом производилось достаточно просто: свежий воздух просто подавался из-за борта самолета. Небольшие высоты, на которых осуществлялись перевозки, не требовали от самолета ни герметичности кабины, ни дополнительной подачи в нее кислорода.

Максимум, что могли обеспечить первые авиалайнеры, это вентиляцию летом и отопление зимой. Одним из последних самолетов такого типа, массово перевозивших пассажиров на территории Украины вплоть до 80-х годов 20 века, был знаменитый "кукурузник" Ан-2.

Фото: Boeing Model 307 Stratoliner поступил в коммерческую эксплуатацию в июле 1940 года (en.wikipedia.org)

Однако еще перед Второй мировой войной самолеты начали покорять высоты, где человек не может свободно дышать без кислородной маски. Первым лайнером, в котором пассажиры размещались в герметичном салоне с искусственной системой циркуляции воздуха, стал Боинг 307 Стратолайнер, поднявшийся в небо в далеком 1940 году.

С тех пор пассажиры практически всех средне- и дальнемагистральных рейсов дышат воздухом, который очищен и обогащен кислородом через специальные устройства.

Курение на борту запретили относительно недавно

Курение на борту было массовым явлением вплоть до последних десятилетий. Автору этого текста довелось видеть салоны для курящих пассажиров на трансатлантических рейсах еще в относительно недавнем 2005 году. А лет сорок назад на борту и вовсе можно было затянуться сигареткой в любом пассажирском кресле.

В самолетах типа "кукурузник" табачный дым не доставлял особых хлопот, так как мог свободно выдуваться из негерметичного корпуса.

Однако в герметичном салоне с замкнутой циркуляцией воздуха даже небольшая порция дыма могла стать проблемой, особенно для пассажиров, страдающих легочными заболеваниями. Чтобы очистить воздух, самолеты оборудовали мощными воздушными насосами и фильтрами, которые отбирали мощность у основных двигателей и приводили к дополнительному расходу топлива. Но даже это не всегда помогало.

Фото: После трагедии на борту самолета Olympic Airways в 1998 году политика относительно курения в самолетах изменилась кардинально (wikiwand.com)

Поворотным моментом, после которого авиакомпании всерьез стали ограничивать курение на борту самолета, стало происшествие на борту греческой авиакомпании Olympic Airways в 1998 году. Пассажир рейса 417 "Афины-Нью-Йорк" Абид Хансон и его жена Рубина Хусейн купили билет в салон для некурящих.

Но на борту они обнаружили, что их места находились всего через три ряда кресел от "курящего" салона, при этом разделительная шторка между салонами отсутствовала. На просьбу пересадить семейную пару на одно из свободных мест подальше от источника табачного дыма стюардесса ответила отказом.

В результате господин Хансон стал задыхаться и умер от анафилактического шока прямо на борту: на глазах у супруги и других пассажиров. После трагедии Нью-Йоркский суд присудил вдове погибшего около 1,4 миллиона долларов компенсации, а авиакомпании окончательно и бесповоротно запретили пассажирам курить на борту.

А как же вирус?

После повсеместного запрета курения пассажиры не особенно задумывались, каким именно воздухом они дышат во время полета. Тема стала активно обсуждаться с началом пандемии коронавируса.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что шансы заразиться в салоне самолета относительно невелики, особенно если сравнивать с другими видами транспорта.

Фото: Очищенный с помощью HEPA-фильтров воздух подается в салон каждые 2-3 минуты (инфографика Airbus)

Самолет – не троллейбус. Несмотря на то, что внешне салон представляет собой единое пространство, на самом деле каждый ряд кресел имеет отдельные каналы подачи и забора воздуха.

Самыми заметными элементами этой системы являются трубки, которые пассажир может найти возле лампочек над своим креслом, и подкрутить их, чтобы отрегулировать направление и силу воздушного потока.

Фото: Каждый ряд кресел самолета имеет отдельные каналы подачи и забора воздуха (pixabay.com)

Таким образом, воздух в салоне почти не перемешивается. Также, поскольку температура за бортом авиалайнера составляет в среднем минус 50 градусов по Цельсию, воздух перед подачей в салон достаточно сильно нагревается от работающих двигателей и, к тому же, прогоняется через специальные HEPA-фильтры.

В результате почти каждые три минуты воздух в салоне полностью обновляется, а вирусы и бактерии, содержащиеся в нем – погибают. Понятно, что если пассажиры не будут придерживаться масочного режима на борту, и будут активно общаться с соседями по салону, никакие фильтры от инфицирования не спасут.

Также высоки шансы заразиться сохраняются во время регистрации, посадки на рейс и особенно - во время поездки в автобусе от терминала к самолету.

Напомним, ранее мы анализировали новые правила перелетов, которые начали действовать в Украине в ноябре 2020 года.

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