Заболели во время отпуска: куда туристу обращаться за границей

Во время пандемии далеко не все авиакомпании отслеживают, кто летел рядом с человеком, у которого подтвердился COVID-19 после полета. Немного проще отследить это, если туристы летят одним чартером, заказав тур у одной туркомпании: тогда помощью туристам может заняться как сам туроператор, так и страховая.

Об этом идет речь в материале о том, какие риски заболеть COVID-19 существуют во время перелета.

Нередко бывает, что до отпуска турист чувствует себя хорошо и активно планирует поездку, но уже после прибытия в аэропорт его самочувствие по разным причинам резко ухудшается. Если вы почувствовали себя плохо вы самом аэропорту, найдите медпункт и обратитесь туда. Обычно они есть во всех аэропортах.

Если же вам стало плохо уже после того, как уже покинули аэропорт, надо позвонить своей страховой компании. Если вы не покупали тур у туркомпании, а путешествуете самостоятельно, страховкой тоже не нужно пренебрегать. Часто именно ее наличие может уберечь от многих проблем, так как лечение за рубежом часто бывает дорогостоящим, оплатить его могут позволить не все туристы.

Фото: Перед поездкой стоит убедиться, покрывает ли страховка лечение COVID-19 (pixabay.com)

К слову, во время путешествия стоит помнить не только о COVID-19, а и о других опасностях. К примеру, недавно произошел громкий случай, когда на туристов в Египте во время ныряния напала акула. Пострадала мама, ее сын и местный гид. Оказалось, что услугу дайвинга они купили у непроверенного гида, а для подобных активностей нужна была еще и отдельная страховка.

При оформлении страховки надо проверить, покрывает ли она риск заболевания COVID-19. Более детальные советы о том, как действовать туристу в разных ситуациях за рубежом во время пандемии (до поездки, во время перелета и уже после прибытия в страну), мы собрали в отдельной инфографике:

Фото: Алгоритм действий туриста в путешествии во время пандемии (инфографика travel.rbc.ua)

Напомним, ранее в Израиле упростили правила въезда в страну, но только для некоторых категорий граждан.

Также мы писали, что делать, если туристы попали в беду за границей во время путешествия.