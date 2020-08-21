В ожидании выходных: яркие события на День Независимости в Киеве, которые нельзя пропустить

Длинный августовский уикенд 2020 года на День независимости не так насыщен событиями, как в прошлые годы. Киевляне в этом году не увидят грандиозный концерт или масштабные народные гуляния. Но даже в "карантинном" Киеве можно найти интересные события на любой вкус. Например, можно послушать классику в онлайн-формате, пробежаться в вышиванке или посетить кинотеатр под открытым небом.

РБК-Украина подготовило подборку самых интересных событий ближайших выходных в столице.

Bouquet Kyiv Stage

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage-2020 состоится в Киеве уже в третий раз. В программе запланировано около 40 мероприятий, часть из которых будет транслироваться онлайн. Событие соберет поклонников музыки, литературы, визуального искусства и театра в саду "Софии Киевской".

Лозунг нынешнего фестиваля - "Жизнь продолжается!". Новая программа должна напомнить жителям Киева, что жизнь продолжается дальше, несмотря на любые карантинные ограничения.

Когда: 20-25 августа

Где: Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24

Стоимость: вход свободный при условии приобретения билета в музей.

Фото: Bouquet Kyiv Stage (facebook.com/bouquetstage)

Концерт классической музыки Classic Picnic

Уже несколько лет подряд проект Classic Picnic популяризирует классическую музыку в Украине. В этом году, несмотря на карантин и его последствия, организаторы специально ко Дню Независимости Украины придумали новый формат. Так, 24 августа Classic Picnic готовит масштабный концерт, который будет доступен одновременно онлайн и офлайн.

Концерт будет транслироваться на большом экране в парке Тараса Шевченко, на официальной странице в Facebook и на сайтах партнеров события.



Когда: 24 августа, 19:00

Где: Парк им. Тараса Шевченко

Вход: бесплатный.

Фото: Концерт классической музыки Classic Picnic (facebook.com/classicpicnickyiv)

Забег в вышиванках



Яркое и праздничное действо — забег в вышиванках на ВДНХ происходит ежегодно. В нем принимают участие как профессиональные спортсмены и бегуны-любители, так и дети дошкольного и школьного возраста. Длина дистанции от 100 метров для самых маленьких до 21,1 километров для опытных спортсменов.

Нынешний "Забег в вышиванках" пройдет на территории ВДНХ с соблюдением всех правил карантина. Каждый зарегистрированный участник на дистанции 5 км, 10 км или 21,1 км получит в стартовом наборе вышиванку, в которой будет преодолевать дистанцию.

Фото: На забег в вышиванках зарегистрироваться может каждый (facebook.com/vyshyvankarun2020)

Зарегистрироваться можно на страницах мероприятия в FB и Instagram.

Когда: 24 августа, 8:00

Где: ВДНХ – Национальный комплекс "Экспоцентр Украины".

Фото: Забег в вышиванках на ВДНГ (пресс-служба)

Концерт "Крымский дом объединяет сердца" в Пирогово

Концерты Крымского дома к Дню Независимости под открытым небом – уже традиция. На праздник в 2020 году Крымский Дом решил провести это важное событие в музее в Пирогово.

Трио Усеина Бекирова, группа Ad libitum, ансамбль народного танца КИЕВ и другие станут участниками концерта.

Программу откроет известный крымскотатарский этно-ансамбль Мусафир и певица Ленара Османова. Кроме того, в рамках фестиваля состоится дискуссионная панель на тему "Крымский взгляд на Независимость Украины".

Когда: 23 августа, 17.00

Где: Музей в Пирогово

Вход: бесплатный при покупке билета в музей.

Фото: Концерт "Крымский дом в'объединяет сердца" (uatv.ru)

Выставка цветов ко Дню Независимости на Певческом поле

Певческое поле приглашает на грандиозную выставку цветов "Мульт-ленд". Специально ко Дню Независимости на поле высадили более 300 тысяч цветов.

Посетителей ждут герои известных мультфильмов: цветочные Angry Birds, Белоснежка и 7 гномов, Аладдин, Жасмин и Джин, герои мультфильма "В поисках Немо" и "Шрек". На территории выставки будут работать разнообразные фотозоны, локации для детей, активные развлечения, мастер-классы.

Когда: с 15 августа до 13 сентября

Где: ул. Лаврская, 33 (м. Арсенальная) Певческое поле

Стоимость: взрослый билет – 100 грн, детский – 25 грн.

Для детей до 7 лет, пенсионеров, многодетных семей, участников АТО, людей с инвалидностью 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вход бесплатный.

Фото: Выставка цветов ко Дню Независимости на Певческом поле (пресс-служба)

Киновернисаж под открытым небом

В столичном парке Шевченко работает летний кинотеатр, где каждый день можно посмотреть хиты украинского кино последних лет. В программе - авторское кино, громкие премьеры, ленты, собравшие наибольшую кассу и получившие призы на кинофестивалях, детское и подростковое кино.

Мероприятие проходит с соблюдением санитарных норм и социального дистанцирования.

Когда: до 15 сентября, 21:00

Где: парк Тараса Шевченко

Вход: свободный.

Фото: Фильмы на Киновернисаже будут показывать бесплатно (facebook.com/events/2675658562761393)

Ярких вам выходных!

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отдых на Шацких озерах в конце лета и на День независимости.

Также предлагаем на выходных попутешествовать по Киевщине и посмотреть несколько локаций для любования Днепром.