Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что лето 2020 оставило свой отпечаток на самых разных сферах нашей жизни. Туристическая сфера в этот период столкнулось, наверное, с наибольшим количеством вызовов, и потому вынуждена меняться и подстраиваться под новые реалии.

В такой атмосфере интерес к локальному туризму стремительно возрастает. Поездка в пределах города или чуть подальше в пределах страны манит простотой и удобством, особенно сейчас, когда установлены ограничения пассажироперевозок, а другие страны не открывают свои границы для иностранных туристов.

Таким образом путешествия по Украине уверенно выигрывают бой на арене с дальними локациями и выходят на первые позиции туристических направлений.

Но готовы ли мы к самостоятельным путешествиям по Украине? Для начала давайте обозначим ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы ваше путешествие удалось на "ура".

С чего начать?



Любите планировать или вам больше по духу спонтанные решения? Чтобы организовать успешное во всех смыслах путешествие, стоит все-таки задуматься над алгоритмом действий. Так вы будете во всеоружии перед любыми препятствиями или изменениями.

Не поленитесь и заведите себе тревел-бук, куда вы будете вносить самую разную информацию о маршруте, начиная от вариантов трансфера и интересных вам достопримечательностей и заканчивая вашими живыми впечатлениями о локации в целом и о вкусняшках в местном уютном ресторанчике.

Фото: Как спланировать путешествие самому (WalQlike)

Вы можете завести как бумажный блокнот, так и диджитал-планер (например, это доступно через такие сервисы, как TripIt или HOTSGOPlan). Такой органайзер со временем станет вашей настольной книгой по основным вопросам, а также сундуком ярких эмоций и воспоминаний!



Любому путешественнику в наше время ну просто необходимо подружиться с технологиями. Из выборочной опции это превратилось в прямо-таки необходимость: навигаторы, карты, сервисы развлечений, планирования и бронирования... и это далеко не все. Количество таких программ возрастает с каждым днем, и неопытный турист может легко потеряться в этом океане возможностей.

Мы упомянем лишь базовые сервисы, которые необходимы каждому. Впоследствии вы можете расширять свой список программ, которые нужны вам для комфортного путешествия. Но прежде чем создавать план поездки, необходимо ответить на самый важный вопрос.



Куда отправиться?



Украина богата уникальными местами на любой вкус и настроение, так что выбор действительно непростой! Начните поиск локации заранее: общайтесь с друзьями, читайте обсуждения и обзоры, спрашивайте на форумах. В данном вопросе коммуникация работает как ничто лучше. Вы можете отфильтровать варианты по таким индивидуальным критериям, как: дальность поездки, время в пути, активный/пассивный отдых, любимые города, тематические локации, городской туризм/кантри, фестивальные дни и т.д.

Если вы хотите провести выходной ярко, то лучше посетить что-то в окрестностях области. К примеру, вы живете в Херсоне. Почему бы вам не отправиться на украинское "Мертвое море" - Лемурийские розовые озера? Минимум времени в пути и незабываемые впечатления надолго гарантированы. Если же вы располагаете уик-эндом или даже отпуском, то оптимальный вариант - отправиться на дальние расстояния.

Например, из восточной части Украины построить путешествие во Львов, прогуляться его древними улочками с ароматом кофе и шоколада, или пойти в небольшой поход в Карпаты, если вы предпочитаете активный вид отдыха.

Фото: Путешествие можно спланировать без помощи турагентов и других посредников. Помогут современные технологии (pixabay.com)

Правил тут нет, кроме одного - слушать, куда вас зовет ваше сердце. Ведь это ваш лучший в мире гид. И неважно, будет ли это райское местечко в 20 км от вашего дома или экзотическая локация в горах в нескольких днях напряженного похода. Главное, чтобы ваше путешествие совпало с тем настроением, атмосферой и эмоциями, которые необходимы вам именно сейчас.



Формат путешествия



Вариантов формата путешествия во время карантина стало гораздо меньше. Сообщение железной дороги в привычных нам объемах приостановлено, какие-то направления закрыты, какие-то восстанавливаются точечно, автобусные перевозки также ограничены. Такая неопределенность приводит к тому, что на данный момент путешествие на автомобиле можно рассматривать как самый удобный и надежный способ.

Здесь перед вами возникает выбор: стать попутчиком, используя, к примеру, сервис BlaBlaCar, и переложить груз ответственности на водителя, либо собрать свою компанию друзей и отправиться в путешествие самостоятельно на своей машине или взять транспорт напрокат. Такой вариант содержит массу преимуществ: вы сами регулируете свою поездку, от базовых вопросов и до индивидуальных мелочей, сами выбираете маршрут и можете останавливаться где угодно и когда угодно, вы находитесь в компании своих друзей, а не чужих людей, это просто и комфортно, особенно если использовать навигатор.

К примеру, современный фановый навигатор Waze напомнит вам, что нужно включить фары на трассе, отслеживает местоположение полиции вдоль дороги и сообщает вам, рекомендует ближайшие заправки и даже сравнивает цены на них. Кроме всех этих фишек, он будет все объявлять в дороге одним из многочисленных приятных голосов, которые есть в приложении. С таким навигатором ваша дорога будет суперудобной, простой и организованной, а время в пути пролетит весело и незаметно.



Мы на месте. Что дальше?

Представим, что вы уже прибыли к выбранному месту. Оно вам совсем незнакомо, и первое чувство, которое возникает у большинства туристов - это потерянность: что же делать дальше?

Заходим за ароматным кофе с круассаном, чтобы подкрепиться и настроиться на нужную волну, открываем карту и начинаем двигаться по плану.

Фото: Существует множество сервисов для планирования поездок, но как выбрать лучшие? (pixabay.com)

Здесь важно иметь под рукой удобную, подробную и понятную вам карту. Существует масса бесплатных картографических сервисов. Наибольшей популярностью в силу диапазона возможностей и функций пользуются Google maps, Maps.me, 2gis.

Удобный понятный интерфейс с подсказками, возможность строить пешие маршруты, поиск достопримечательностей, кафе и ресторанов недалеко от вас и так далее. Эти приложения знают, что вам нужно и всегда готовы помочь.

Идем гулять



Время в новом городе пролетает незаметно. Конечно же, каждому путешественнику хочется использовать его по максимуму, с пользой и интересом. Здесь также перед нами открывается множество путей. Хотите исследовать город от А до Я? Можете примкнуть к экскурсионной группе или заказать экскурсию с личным гидом, чтобы ничего не пропустить.

Если же вы настоящий бекпекер, любите изучать новые места самостоятельно и с современным подходом, то вы наверняка слышали про сервис TripAdvisor, который содержит много полезной информации на все случаи жизни туриста: топ достопримечательностей с описанием, какие кафе, бары, рестораны стоит посетить, а также самое важное - отзывы туристов со всего мира.

Какое-то время назад большой популярностью стали пользоваться аудиогиды - вариант экскурсии с аудио-путеводителем, когда вы самостоятельно проходите маршруты, прослушивая заранее записанную о них информацию.

Такой вариант содержит много плюсов, но есть и минусы — вы не можете регулировать свой маршрут, и порой, записанная информация бывает скучной и слишком "книжной". Если же вы приехали в новое место и горите желанием исследовать его изнутри, то вам подойдет бесплатное мобильное приложение городских квестов WalQlike.

Фото: Как выбрать сервисы для путешествий (WalQlike)

Алгоритм работы приложения очень прост: выбираете город, тематику квеста (есть широкий выбор: от исследования руин замка до поиска миниатюрных скульптур кошечек по городу), продолжительность, количество игроков. И начинаете путь.

Программа ведет вас от одной локации к другой, где вас ожидают простые интересные загадки и описание места от гида. Так вы узнаете о городе много нового, причем в интерактивной современной форме. Такой смарт-путеводитель у вас в кармане. На данный момент в приложении доступны 9 тематических квестов во Львове и 10 - в Киеве. В ближайшее время ожидается запуск маршрутов в Чернигове, а на протяжении лета анонсировано старт прогулок с WalQlike в 7 городах Украины: Каменец-Подольске, Одессе, Харькове, Тернополе, Днепре, Ивано-Франковске и Черновцах.

Какой бы способ и формат путешествия вы ни выбрали - помните, что самое основное во всей этой затее - получить заряд энергии и ярких впечатлений. А туристический ландшафт Украины уж точно готов этим с вами поделиться. Исследуйте, узнавайте и удивляйтесь!

Напомним, ранее мы писали о книгах с захватывающим сюжетом, которые прекрасно подойдут для летнего отпуска.