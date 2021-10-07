Вторые Мальдивы. Роскошные острова в Индийском океане станут доступнее для украинских туристов

Новое экзотическое направление станет доступным для украинских туристов этой зимой – из Украины запустят прямые чартерные рейсы на Сейшелы. По красоте природы и уровню сервиса – это "вторые Мальдивы".

Прямые рейсы из Киева в Маэ планируют отправить на новогодние праздники – 28 декабря, 7 января и 18 января. Время в полете составит 10 часов 30 минут.

Интерес к Сейшелам до сих пор был ниже, чем к Мальдивам. Специалисты по туризму объясняют это отсутствием прямых перелетов. Но с появлением чартеров эта страна в Индийском океане может стать настоящим открытием для украинских туристов.

"Сейшелы пользуются спросом как направление для туристов, которые любят комфорт. Туда уже по раннему бронированию бронируют туры и осенью, и зимой. Отдых – примерно в цене Мальдив. Но из-за того, что лететь на Сейшелы можно пока только регулярными рейсами, спрос ниже, чем на соседние направления", - говорила в комментарии РБК-Украина Гульнара Мамедова, директор туристической компании "Tour planet".

Чартеры на Сейшелы: на каких самолетах будут летать туристы

Лететь на Сейшелы туристам предложат с авиакомпанией AIR Seychelles на самолете Airbus A320NEO, в котором предусмотрено 156 кресел эконом-класса и с бизнес-классом на 12 мест, сообщает издание "Мастер тура". Пассажиры смогут брать багаж 30 кг и ручную кладь.

Фото: Салон самолета на Сейшелы (facebook.com/vpb.belenky)

Заказывает рейс туроператор "Компас". Его руководитель Дмитрий Гудзий уверен, что проблем со спросом не будет. Если украинцам понравится летать на Сейшелы, то полетную программу продлят.

"Самое интересное лично для меня - этот самолет вполне комфортный (для узкофюзеляжника) А320neo, где 12 мест в бизнесе и 156 - в экономе. Самолету два года. Так как дальности полета А320neo не хватает для безостановочного полета на Сейшелы, то будет дозаправка 1 час. Отдельная стойка регистрации в аэропортах Борисполь и Маэ", - описывает на странице Facebook самолет авиаэксперт Владимир Беленький.

К слову, с этой же авиакомпанией прямыми рейсами на Сейшелы с декабря полетят и туристы из Польши.

Комфортная погода и белоснежный песок: чем интересен отдых на Сейшелах

Сейшелы включают 115 островов в Индийском океане возле побережья Африки. Курорты известны своими удивительными песчаными пляжами, горными тропическими лесами, живописными локациями для дайвинга и снорклинга, а также романтическим роскошным отдыхом.

Фото: Природа на Сейшелах (unsplash.com/secret-travel-guide)

Типичный сейшельский остров - это большие камни, обилие вечнозеленой растительности и белоснежный песок. Острова в основном состоят из колоний окаменелых кораллов.

Погода в курортной стране всегда комфортная для пляжного отдыха – температура воздуха колеблется от 25 до 30 градусов. Только в августе температура воды становится более прохладной – около 25 градусов.

Многие туристы считают, что Сейшельские острова им не по карману. Но на островах можно найти хорошее шале, гостиничный номер или апартаменты по цене менее чем за 80 долларов за ночь, сообщают профильные туристические издания. А для тех, кто может поднять бюджет на ступеньку выше, есть роскошные 5-звездочные отели по цене от 350 долларов за ночь.

Фото: Отель на Сейшелах (unsplash.com/christopher-moreno-stokoe)

Условия въезда и цены на туры: сколько стоят путевки

Сейшельские Острова открыли границы для туристов со всего мира 25 марта, став одной из немногих стран, которые могут принимать посетителей практически без каких-либо ограничений. Согласно официальным данным, власти страны успели вакцинировать почти все местное население.

Путешественники любого возраста должны предъявить негативный ПЦР-тест течение 72 часа до полета. Перед поездкой необходимо заполнить форму с данными теста, рейса и места проживания. Бронирование жилья для отдыха разрешено только в лицензированных объектах размещения.

Необходимо будет оформить страховку, покрывающую лечение и самоизоляцию.

Осенние каникулы в октябре на Сейшелах можно провести по цене от 2665 долларов за двоих при с размещением в 3* отеле с завтраками (регулярные рейсы авиакомпании "Qatar Airways").

Пакетные туры с авиаперелетом новым чартерным рейсом стартуют от 3180 долларов за двоих на 10 дней (18 января 2022 года с размещением в 3* отеле с завтраками).

Отметим, ранее для туристов открылся Маврикий. Мы писали, как на этом острове появилось больше возможностей для бюджетного отдыха.

Также сообщалось, кто сможет ехать на Бали после открытия границ Индонезии.