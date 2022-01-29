"Всех гостей ждем без карантина". Популярная страна в Азии запускает кампанию по возрождению туризма

Камбоджа запускает кампанию по возрождению пострадавшей от пандемии туристической индустрии, сообщает Xinhuanet.com.

В стране стартовала кампания под названием "Камбоджа: направление безопасного и зеленого туризма", направленная на возрождение индустрии туризма, пострадавшей от COVID-19. Об этом заявил министр туризма страны Тонг Кхон.

Выступая на мероприятии, посвященном запуску проекта, Хон сказал, что за последние два года многие туристические предприятия были закрыты, а десятки тысяч сотрудников потеряли работу.

"Эта кампания представляет собой стратегию по привлечению туристов со всего мира, а также из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, в Камбоджу", — сказал он.

Министр сказал, что всем полностью вакцинированные туристам можно ехать в Камбоджу без карантина. А всем предприятиям, связанным с туризмом, рекомендуют эффективно применять меры безопасности в сфере туризма, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Фото: Пейзажи Камбоджи (unsplash.com/ben-stern)

Туризм - один из важных элементов, поддерживающих экономику королевства. По данным министерства туризма, в 2019 году страна приняла до 6,61 миллиона иностранных туристов, а валовой доход составил 4,92 миллиарда долларов США.

Но из-за пандемии в период с января по ноябрь страну посетило всего 163 366 иностранных туристов.

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Камбоджа известна тремя уникальными объектами всемирного наследия ЮНЕСКО: Археологическим парком Ангкор, храмом Преа Вихеар и археологическим памятником Самбор Прей Кук. Кроме того, в Камбодже расположена 450-километровая живописная нетронутая береговая линия, протянувшаяся через четыре юго-западные провинции.

Страна Юго-Восточной Азии открыла свои двери для полностью вакцинированных путешественников в ноябре прошлого года после того, как большая часть населения вакцинировали от COVID-19.

Министерство здравоохранения сообщило, что 13,74 миллиона человек, или 86% жителей страны полностью вакцинированы.

Большинство вакцин, используемых в программе прививок в стране, — это китайские Sinovac и Sinopharm.

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