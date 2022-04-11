Все, кто жил в Украине до войны. Как подать заявку на временную защиту в Польше

Статус могут получить в том числе те, кто не является гражданином Украины

Правительство Польши объявило, что все проживавшие в Украине до начала войны теперь могут зарегистрироваться онлайн, чтобы подать заявку на временную защиту в стране.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

В заявлении правительства говорится, что украинцы а также те, кто не является гражданами страны, но проживавшие в Украине до начала войны, относятся к категории перемещенных лиц в Польше.

Это касается иностранцев, в том числе членов семей жителей Украины, которые не имеют украинского гражданства, не являются супругами граждан Украины или близкими членами семьи гражданина Украины, имеющего Карту Поляка.

Положения также распространяются на лиц и членов их семей, которые легально проживали в Украине на основании постоянного вида на жительство и не могут вернуться в страну своего происхождения в безопасных условиях.

"Все соответствующие таким требованиям могут бесплатно получить справку, подтверждающую пользование временной защитой. Управления выдают такую справку по требованию иностранца", — также поясняется в заявлении.

Как подать заявку на статус временной защиты

Информация о том, на какую помощь можно рассчитывать в Польше, можно найти по ссылке на официальной странице Правительства страны.

Чтобы подать заявку на сертификат, можно зарегистрироваться онлайн, где форма доступна на четырех разных языках: польском, английском, украинском и русском.

После онлайн-регистрации иностранцы должны ответить на некоторые вопросы, касающиеся гражданства, документов или даты выезда из Украины. Такая справка является единственным свидетельством использования временной защиты в Польше, которое действительно до 4 марта 2023 года и удостоверяет право владельца находиться на территории страны.

С начала войны в Украине Польша была одной из стран, где приняли принимали больше всего беженцев. По последним данным УВКБ ООН, по состоянию на начало апреля в Польшу прибыли 2,5 млн украинских беженцев.

Кому предоставляется временная защита в ЕС

гражданам Украины и членам их семей; людям без гражданства, беженцам и членам их семей из третьих стран, которые спасаются от войны в Украине; иностранцам, которые постоянно живут в Украине на законных основаниях и не могут безопасно вернуться в страну происхождения;

для получения нужно обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны;

претендовать на статус можно в любой стране Европейского Союза;

место жительства можно сменить в любой момент, в том числе переехать в другую страну. Жилье может быть предоставлено семьями волонтеров, общественными организациями, государством, можно жить у друзей или знакомых;

находиться в таком статусе можно один год (до 4 марта 2023 года) с возможностью продлить на год, в зависимости от ситуации в Украине;

можно сразу начать работать, есть доступ к социальному обеспечению и медобслуживанию;

дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях;

вернуться в Украину можно в любой момент;

подать заявление на получение статуса можно в любое время.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы мечтают поскорее вернуться домой.