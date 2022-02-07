"Все работает на доверии". Эксперт рассказал, почему нельзя точно посчитать туристов в Украине

Статистических показателей внутреннего туризма не было и нет, говорит президент НТОУ
Тренд "Мандруй Україною", когда еще с начала пандемии COVID в соцсетях активно публиковали фото и видео из путешествий по стране, продолжается и в 2022 году. Однако украинцы путешествуют по стране и вне этой информационной кампании.
Об этом в интервью для TRAVEL РБК-Украина заявил президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.
"Внутренний туризм за последние два года изменился: украинцы стали больше ездить по Украине, посещать и западные, и восточные регионы. Но статистических показателей внутреннего туризма не было и нет сегодня", - сказал эксперт.
По его словам, по этой причине неизвестно, как именно изменились цифры по внутреннему туризму.
"Можно только догадываться, ведь внутренних туристов сложно отделить от местных жителей: если нам с вами пойти в музей, то в статистике мы будем считаться внутренними туристами, даже при том, что живем в этом регионе. С 2017 года у нас нет музейной статистики на уровне страны. Раньше такие данные собирал Минкульт", - добавил он.
Иван Липтуга отметил: если иностранных туристов можно пересчитать по пересечению границы и сравнить с данными из отелей и туристическим сбором, то внутренних туристов можно посчитать только по данным, о которых отчитываются гостиницы.
"Здесь все зависит от организации контроля на местах – где отлажен механизм коммуникации органов управления по туризму с объектами размещения, там лучше оплачивают турсбор и отчитываются о нем. А где туризмом никто не занимается, там предпринимателей никто не контролирует", - сказал он.
Турсбор – это средства, которые отели и апартаменты берут с гостя в размере, который определил местный совет (от 0,5 до 5%), и затем платят в местный бюджет:
"Гостевые дома в большинстве случаев с туристов могут брать этот сбор, а в местный бюджет не переводят, при этом весомых рычагов контроля у органов местной власти нет".
Однако далеко не все средства размещения в Украине работают официально.
"Поэтому по сути все работает на доверии. Кроме этого, многие средства размещения располагаются в частной собственности и не регистрируются как отели. Соответственно, проверить их любому органу не представляется возможным.
Поэтому в разных областях у нас сильно отличаются показатели отелей по количеству туристов. Турсбор платят и подают статистику только зарегистрированные субъекты, они в меньшинстве. Поэтому посчитать разницу между турсбором и реальным потоком внутренних туристов не может никто на сегодня", - резюмировал Иван Липтуга.
Напомним, ранее в ГАРТ поделились данными о том, сколько украинцев регулярно путешествуют по стране.