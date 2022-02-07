"Все работает на доверии". Эксперт рассказал, почему нельзя точно посчитать туристов в Украине

Тренд "Мандруй Україною", когда еще с начала пандемии COVID в соцсетях активно публиковали фото и видео из путешествий по стране, продолжается и в 2022 году. Однако украинцы путешествуют по стране и вне этой информационной кампании.

Об этом в интервью для TRAVEL РБК-Украина заявил президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.

"Внутренний туризм за последние два года изменился: украинцы стали больше ездить по Украине, посещать и западные, и восточные регионы. Но статистических показателей внутреннего туризма не было и нет сегодня", - сказал эксперт.

"С 2017 года у нас нет музейной статистики на уровне страны"

По его словам, по этой причине неизвестно, как именно изменились цифры по внутреннему туризму.

"Можно только догадываться, ведь внутренних туристов сложно отделить от местных жителей: если нам с вами пойти в музей, то в статистике мы будем считаться внутренними туристами, даже при том, что живем в этом регионе. С 2017 года у нас нет музейной статистики на уровне страны. Раньше такие данные собирал Минкульт", - добавил он.

Иван Липтуга отметил: если иностранных туристов можно пересчитать по пересечению границы и сравнить с данными из отелей и туристическим сбором, то внутренних туристов можно посчитать только по данным, о которых отчитываются гостиницы.

"Здесь все зависит от организации контроля на местах – где отлажен механизм коммуникации органов управления по туризму с объектами размещения, там лучше оплачивают турсбор и отчитываются о нем. А где туризмом никто не занимается, там предпринимателей никто не контролирует", - сказал он.

Турсбор – это средства, которые отели и апартаменты берут с гостя в размере, который определил местный совет (от 0,5 до 5%), и затем платят в местный бюджет:

"Гостевые дома в большинстве случаев с туристов могут брать этот сбор, а в местный бюджет не переводят, при этом весомых рычагов контроля у органов местной власти нет".

Однако далеко не все средства размещения в Украине работают официально.

"Поэтому по сути все работает на доверии. Кроме этого, многие средства размещения располагаются в частной собственности и не регистрируются как отели. Соответственно, проверить их любому органу не представляется возможным.

Поэтому в разных областях у нас сильно отличаются показатели отелей по количеству туристов. Турсбор платят и подают статистику только зарегистрированные субъекты, они в меньшинстве. Поэтому посчитать разницу между турсбором и реальным потоком внутренних туристов не может никто на сегодня", - резюмировал Иван Липтуга.

Напомним, ранее в ГАРТ поделились данными о том, сколько украинцев регулярно путешествуют по стране.