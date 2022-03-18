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Где во время войны получить помощь людям с туберкулезом и ВИЧ: инструкция

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Пятница 18 марта 2022 14:33
Где во время войны получить помощь людям с туберкулезом и ВИЧ: инструкция Фото: Помощь людям с ВИЧ во время войны (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Украинцам рассказали, куда обращаться перемещенным лицам с этими заболеваниями

Во время войны России против Украины много людей, которые живут с туберкулезом или ВИЧ, нуждаются в срочной помощи.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз БО "100% жизни".

В организации объяснили, как получить помощь для людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, и лиц, больных туберкулезом.

"Вынужденно перемещенные лица и беженцы сейчас крайне остро нуждаются в информации о возможности получить АРТ и другие лекарства по месту пребывания. Также люди нуждаются в психологической поддержке. Горячая линия готова оказать любую информацию и психологическую поддержку 24/7 бесплатно со всех мобильных и стационарных операторов в пределах Украины", — говорится в сообщении.

0 800 500 451 — линия по вопросам ВИЧ/СПИД работает круглосуточно, включая выходные.

0 800 503 080 — линия по вопросам, связанным с заболеванием туберкулезом работает ежедневно с 08:00 до 16:00 включая выходные.

В организации подчеркивают, что обе линии бесплатны со всех мобильных и стационарных операторов Украины.

Также для людей, находящихся за рубежом, или же кому удобнее писать, на сайте горячей линии доступен онлайн-чат.

Напомним, ранее мы публиковали большую подборку полезных ссылок для украинцев, которые выехали или собираются выехать за границу. Там можно найти информацию о работе, жилье и о том, как добраться в страны Европы.

Также мы писали, где и как украинцам бесплатно воспользоваться транспортом в Европе.

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